Dijamin Menggugah Selera, Resep Rendang Daging Padang yang Kaya Rempah dan Gurih

JawaPos.com – Rendang merupakan salah satu hidangan khas Minangkabau yang popularitasnya sudah dikenal hingga mancanegara. Olahan daging sapi ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah sehingga selalu berhasil menggugah selera. Hidangan yang identik dengan masakan Padang tersebut biasanya hadir dalam berbagai kesempatan istimewa, mulai dari perayaan Lebaran, acara keluarga, hingga jamuan untuk tamu. Keistimewaan rendang terletak pada proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup lama. Daging dimasak bersama santan dan beragam rempah hingga bumbunya meresap, teksturnya empuk, serta menghasilkan warna cokelat kehitaman yang khas. Selain nikmat disantap bersama nasi putih hangat, rendang juga kerap dijadikan persediaan lauk untuk beberapa waktu. Namun, ketahanan rendang tetap bergantung pada tingkat kematangan, kebersihan proses pengolahan, dan cara penyimpanannya. Baca Juga:Anti Lembek! Resep Bakwan Sayur Super Renyah dengan Sambal Kacang yang Bikin Ketagihan Bagi yang ingin mencoba membuat sajian khas Minang ini di rumah, bahan-bahannya cukup mudah disiapkan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rendang daging khas Padang yang kaya rempah dan menggugah selera. Bahan-bahan Rendang Daging 600 gram daging sapi bagian sengkel, potong sesuai selera

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

5 butir kemiri

8 buah cabai merah keriting

2 buah cabai merah

3 cm jahe

80 ml minyak kelapa

2 batang serai, potong dan memarkan

1 ruas lengkuas, iris dan memarkan

5 lembar daun jeruk purut

2 lembar daun kunyit

1 lembar daun pandan

3 lembar daun salam

500 ml air

500 ml santan kental Bumbu Rempah Kering 1 sdm ketumbar bubuk

2 sdt lada putih bubuk

2 sdt jinten bubuk

¼ sdt kayu manis bubuk

1 sdt pala bubuk

1 sdt bunga lawang bubuk

1 sdt kapulaga bubuk

1 sdt cengkeh bubuk

1 sdt cabai bubuk Bahan Pelengkap ½ sdm garam

2 sdt gula pasir

1 sdt kaldu jamur Cara Membuat Rendang Daging Khas Padang 1. Haluskan seluruh bumbu utama Pertama, siapkan blender atau chopper. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai keriting, serta jahe. Tambahkan minyak kelapa, kemudian proses seluruh bahan hingga menjadi bumbu halus. Sisihkan terlebih dahulu untuk digunakan pada tahap memasak berikutnya. 2. Marinasi daging bersama rempah kering Masukkan potongan daging sapi ke dalam wadah, lalu tambahkan seluruh campuran rempah kering dan garam. Aduk sambil meratakan bumbu ke seluruh permukaan daging. Remas perlahan agar bumbu menempel dengan baik. Setelah tercampur merata, tutup wadah dan simpan daging di dalam lemari es semalaman agar bumbu meresap lebih optimal. 3. Tumis bumbu halus hingga harum Panaskan panci, kemudian masukkan bumbu halus yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan daun pandan. Aduk seluruh bahan menggunakan api sedang hingga aromanya harum dan bumbu matang. Jangan sampai bumbu terlalu kering atau gosong. Selanjutnya, masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi. Aduk hingga seluruh potongan daging tercampur dengan bumbu dan mulai tersangrai. 4. Tambahkan santan dan air Setelah daging tercampur rata dengan bumbu, tuangkan santan kental dan air ke dalam panci. Aduk perlahan agar santan menyatu dengan bumbu dan tidak menggumpal. Masukkan garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Pastikan seluruh bahan tercampur merata sebelum melanjutkan proses memasak. 5. Masak hingga daging mulai empuk Biarkan campuran rendang mendidih menggunakan api sedang. Setelah mendidih, kecilkan api dan tutup panci. Masak perlahan sambil sesekali diaduk agar santan tidak pecah dan bagian bawah panci tidak mudah gosong. Proses memasak dengan api kecil membantu bumbu meresap secara bertahap ke dalam serat daging. 6. Aduk hingga bumbu mengental dan mengering Ketika kuah mulai menyusut, buka tutup panci dan lanjutkan memasak menggunakan api kecil. Aduk lebih sering agar bumbu tidak menempel dan gosong di dasar panci. Teruskan proses tersebut hingga santan semakin mengental, minyak mulai keluar, dan bumbu melekat pada permukaan daging. Jika ingin mendapatkan rendang dengan karakter yang lebih kering, lanjutkan memasak sampai kadar airnya semakin berkurang sesuai selera. 7. Sajikan atau simpan sebagai persediaan lauk Setelah daging empuk dan bumbu matang sempurna, angkat rendang dari panci. Sajikan bersama nasi putih hangat, sambal, serta pelengkap lainnya agar semakin nikmat. Jika ingin dijadikan stok makanan, dinginkan rendang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah bersih dan tertutup rapat. Simpan di lemari es atau bekukan dalam freezer untuk memperpanjang masa penyimpanan. Saat akan disantap kembali, panaskan secukupnya hingga benar-benar panas. Itulah resep rendang daging khas Padang yang bisa dicoba sendiri di rumah. Perpaduan santan, daging sapi, dan aneka rempah menghasilkan hidangan bercita rasa gurih yang cocok disajikan untuk keluarga maupun menjadi menu istimewa pada berbagai acara.