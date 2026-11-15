Anti Lembek! Resep Bakwan Sayur Super Renyah dengan Sambal Kacang yang Bikin Ketagihan
Resep Bakwan Sayur yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang hampir selalu memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah, serta isiannya yang beragam membuat camilan ini cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Sesuai namanya, bakwan ini dibuat menggunakan adonan tepung yang dicampur dengan aneka sayuran, seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang. Setelah digoreng dalam minyak panas, adonan akan berubah menjadi gorengan berwarna kuning keemasan dengan bagian luar yang garing dan bagian dalam yang tetap lembut. Selain praktis dijadikan camilan, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau pelengkap hidangan keluarga. Rasanya semakin istimewa ketika disajikan bersama sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan gurih. Kabar baiknya, membuat bakwan sayur sendiri ternyata tidak sulit. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakwan sayur lengkap dengan sambal kacang yang bisa dicoba di rumah. Bakwan sayur rumahan dengan tekstur renyah dan rasa gurih kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran segar, adonan tepung yang berbumbu, serta sambal kacang yang kaya rasa membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera. Resep ini cocok dijadikan pilihan untuk teman bersantai pada sore hari, hidangan saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan gorengan rumahan. Selamat mencoba!
Bahan-Bahan Bakwan Sayur
Bahan Sambal Kacang
Cara Membuat Sambal Kacang
Cara Membuat Bakwan Sayur
JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang hampir selalu memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah, serta isiannya yang beragam membuat camilan ini cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.
Sesuai namanya, bakwan ini dibuat menggunakan adonan tepung yang dicampur dengan aneka sayuran, seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang. Setelah digoreng dalam minyak panas, adonan akan berubah menjadi gorengan berwarna kuning keemasan dengan bagian luar yang garing dan bagian dalam yang tetap lembut.
Selain praktis dijadikan camilan, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau pelengkap hidangan keluarga. Rasanya semakin istimewa ketika disajikan bersama sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan gurih.
Kabar baiknya, membuat bakwan sayur sendiri ternyata tidak sulit. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakwan sayur lengkap dengan sambal kacang yang bisa dicoba di rumah.
Bakwan sayur rumahan dengan tekstur renyah dan rasa gurih kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran segar, adonan tepung yang berbumbu, serta sambal kacang yang kaya rasa membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera.
Resep ini cocok dijadikan pilihan untuk teman bersantai pada sore hari, hidangan saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan gorengan rumahan. Selamat mencoba!
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