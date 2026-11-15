Anti Lembek! Resep Bakwan Sayur Super Renyah dengan Sambal Kacang yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang hampir selalu memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih, teksturnya yang renyah, serta isiannya yang beragam membuat camilan ini cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Sesuai namanya, bakwan ini dibuat menggunakan adonan tepung yang dicampur dengan aneka sayuran, seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang. Setelah digoreng dalam minyak panas, adonan akan berubah menjadi gorengan berwarna kuning keemasan dengan bagian luar yang garing dan bagian dalam yang tetap lembut. Selain praktis dijadikan camilan, bakwan sayur juga nikmat disantap sebagai teman makan nasi atau pelengkap hidangan keluarga. Rasanya semakin istimewa ketika disajikan bersama sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan gurih. Kabar baiknya, membuat bakwan sayur sendiri ternyata tidak sulit. Bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakwan sayur lengkap dengan sambal kacang yang bisa dicoba di rumah. Baca Juga:Anti Ribet! Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Lezat dan Ramah di Kantong Bahan-Bahan Bakwan Sayur 4 lembar kol

80 gram tauge

1–2 buah wortel, kupas

2–3 batang daun bawang

4 batang seledri

250 gram tepung terigu protein sedang

50 gram tepung maizena

50 gram tepung beras

1 sdt baking powder (opsional)

100 ml santan

2 sdt garam

1 sdm kaldu bubuk

1 sdm gula pasir

330 ml air Bahan Sambal Kacang 3 siung bawang putih, potong-potong

3 siung bawang merah, potong-potong

6 buah cabai merah keriting, potong-potong

6 buah cabai rawit, potong-potong

80 gram kacang tanah goreng

3 lembar daun jeruk

500 ml air

1 sdm cuka

50 gram gula merah

1 sdt garam

1–2 sdm gula pasir

¼ sdt kaldu bubuk atau penyedap Cara Membuat Sambal Kacang Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Tumis hingga aromanya harum dan seluruh bahan mulai layu. Tambahkan daun jeruk, kemudian lanjutkan menumis sampai bumbu sedikit kecokelatan agar aromanya semakin keluar. Siapkan blender, lalu masukkan kacang tanah goreng, air, dan bumbu tumis. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut. Tuangkan campuran kacang ke dalam panci atau wajan. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk secara berkala. Tambahkan gula merah, cuka, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Masak hingga sambal mendidih dan bumbu meresap. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Cara Membuat Bakwan Sayur Cuci seluruh sayuran hingga bersih. Iris tipis kol, daun bawang, dan seledri, kemudian parut wortel menggunakan parutan kasar. Masukkan semua sayuran yang sudah dipotong ke dalam wadah berukuran besar. Tambahkan tauge, lalu aduk sebentar agar bahan tercampur. Masukkan tepung terigu, tepung beras, maizena, dan baking powder. Tambahkan garam, kaldu bubuk, serta gula pasir sebagai pemberi rasa. Tuangkan santan dan air secara bertahap ke dalam campuran bahan. Aduk sampai terbentuk adonan yang merata dan seluruh sayuran terlapisi tepung. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng. Pastikan minyak sudah panas sebelum adonan dimasukkan. Ambil satu sendok adonan, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bakwan matang dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Balik bakwan sesekali agar kedua sisinya matang merata. Setelah teksturnya renyah, angkat dan tiriskan. Susun bakwan sayur di atas piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama sambal kacang yang sudah disiapkan sebelumnya. Bakwan sayur rumahan dengan tekstur renyah dan rasa gurih kini siap dinikmati. Perpaduan sayuran segar, adonan tepung yang berbumbu, serta sambal kacang yang kaya rasa membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera. Resep ini cocok dijadikan pilihan untuk teman bersantai pada sore hari, hidangan saat berkumpul bersama keluarga, maupun ide jualan gorengan rumahan. Selamat mencoba!