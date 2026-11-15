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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 15 November 2026 | 21.22 WIB

Anti Ribet! Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Lezat dan Ramah di Kantong

Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Praktis Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Praktis Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan hangat yang lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Mie kuah ayam labu siam bisa menjadi pilihan menu sederhana untuk menemani waktu makan bersama keluarga.

Hidangan ini memadukan mie yang kenyal, potongan ayam yang gurih, serta labu siam dengan tekstur lembut dan cita rasa segar. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan kuah hangat yang nikmat dan cocok disantap kapan saja.

Selain rasanya yang menggugah selera, bahan-bahan untuk membuat menu ini juga mudah ditemukan di pasar maupun supermarket dengan harga yang relatif terjangkau.

Menariknya, proses pembuatannya cukup praktis sehingga cocok bagi kamu yang memiliki aktivitas padat, tetapi tetap ingin menikmati masakan rumahan.

Mie kuah ayam labu siam bisa disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Tambahan sambal rawit, telur rebus, dan perasan jeruk nipis juga dapat membuat rasanya semakin istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie kuah ayam labu siam yang praktis dan ekonomis untuk dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Mie Kuah Ayam Labu Siam

Bahan marinasi ayam:

  • 300 gram dada ayam fillet
  • ¼ sendok teh merica
  • 1 sendok teh garam
  • Jeruk nipis secukupnya

Bahan utama dan bumbu:

  • 5 siung bawang putih
  • 9 siung bawang merah
  • 2 batang daun bawang, potong-potong
  • 1 batang seledri, potong-potong
  • 1 buah tomat, potong-potong
  • 1,2 liter air
  • 450 gram labu siam kecil
  • ½ sendok makan kaldu ayam bubuk
  • ½ sendok makan garam
  • 1½ sendok makan gula
  • Mie basah secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bahan pelengkap:

  • Sambal cabai rawit
  • Saus sambal
  • Jeruk nipis
  • Telur rebus
  • Bawang goreng

Cara Membuat Mie Kuah Ayam Labu Siam

1. Marinasi daging ayam

Pertama, siapkan dada ayam fillet dan masukkan ke dalam wadah. Tambahkan perasan jeruk nipis, garam, serta merica.

Aduk seluruh bahan sampai bumbu melapisi permukaan ayam secara merata. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sebelum ayam dimasak.

2. Siapkan labu siam dan bahan lainnya

Selanjutnya, kupas labu siam kemudian potong memanjang sesuai selera.

Bilas menggunakan air bersih untuk menghilangkan getah yang masih menempel. Sisihkan labu siam dan siapkan bahan lainnya, seperti bawang merah, bawang putih, tomat, daun bawang, serta seledri.

3. Goreng bawang merah dan bawang putih

Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, panaskan sedikit minyak goreng di dalam wajan.

Masukkan bawang merah terlebih dahulu dan masak sebentar menggunakan api besar. Kemudian, kecilkan api dan tambahkan bawang putih.

Goreng keduanya sampai harum dan bawang putih berubah warna menjadi sedikit kecokelatan. Angkat lalu tiriskan.

4. Masak ayam hingga matang

Gunakan kembali wajan yang sama untuk memasak ayam yang telah dimarinasi.

Masak sampai permukaan daging ayam berubah warna dan sedikit kecokelatan. Setelah itu, tuangkan air dan tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula, serta sebagian bawang goreng.

Aduk hingga bumbu tercampur rata, kemudian masak sampai daging ayam matang dan menghasilkan kuah yang gurih.

5. Masukkan labu siam dan sayuran

Ketika ayam sudah matang, tambahkan potongan tomat dan labu siam ke dalam kuah.

Masak beberapa saat sampai labu siam memiliki tekstur empuk, tetapi tidak terlalu lembek.

Berikutnya, masukkan daun bawang dan seledri untuk memberikan aroma segar pada kuah. Aduk perlahan agar seluruh bahan tercampur sempurna.

6. Suwir daging ayam

Angkat ayam dari dalam panci, kemudian letakkan di atas wadah.

Suwir daging ayam menjadi bagian-bagian kecil menggunakan garpu atau tangan setelah cukup dingin untuk dipegang.

Jika sudah selesai, masukkan kembali suwiran ayam ke dalam panci berisi kuah. Aduk sebentar agar bumbu meresap dan ayam tercampur dengan bahan lainnya.

7. Rebus mie hingga matang

Siapkan panci terpisah, lalu didihkan air secukupnya.

Masukkan mie basah dan rebus sampai matang sesuai tekstur yang diinginkan. Setelah itu, angkat dan tiriskan agar air rebusan tidak ikut terbawa terlalu banyak.

8. Sajikan mie bersama kuah ayam labu siam

Siapkan mangkuk saji, kemudian masukkan mie yang sudah direbus.

Siram menggunakan kuah ayam panas yang telah berisi labu siam, suwiran ayam, dan sayuran.

Tambahkan bawang goreng, sambal cabai rawit, saus sambal, serta telur rebus sebagai pelengkap. Jangan lupa berikan sedikit perasan jeruk nipis agar cita rasanya semakin segar.

Mie kuah ayam labu siam pun siap dinikmati selagi hangat.

Itulah resep mie kuah ayam labu siam yang praktis, ekonomis, dan mudah dibuat sendiri di rumah. Perpaduan mie kenyal, ayam gurih, serta kuah hangat dengan sayuran bisa menjadi inspirasi menu harian yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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