Bukan Sekadar Es Krim, Ini 5 Perbedaan Gelato Artisan dan Gelato Biasa

JawaPos.com - Gelato artisan dan gelato biasa sekilas memang sulit dibedakan. Keduanya sama-sama disajikan dingin dengan beragam pilihan rasa. Namun, ada sejumlah hal yang membuat artisan gelato memiliki karakter berbeda, mulai dari penggunaan bahan alami, proses produksi dalam skala kecil, hingga teksturnya yang lebih padat dan lembut.

Kuliner asal Italia ini semakin mudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya menjadi pilihan pencuci mulut, gelato juga mulai diminati sebagai bagian dari pengalaman wisata kuliner.

Meski kerap dianggap sebagai saudara kembar es krim, gelato sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri. Kandungan udara, komposisi lemak, serta suhu penyajiannya membuat tekstur dan sensasi rasanya berbeda.

Di antara berbagai jenis gelato yang dijual di pasaran, istilah artisan gelato juga semakin sering digunakan. Lantas, apa yang membedakannya dari gelato biasa? Berikut lima hal yang perlu diketahui sebelum berburu gelato saat berwisata kuliner.

Proses Pembuatan, Artisan Gelato Dibuat dalam Skala Kecil

Perbedaan utama artisan gelato dan gelato komersial terletak pada proses produksinya. Istilah artisan merujuk pada produk yang dibuat dengan keterampilan, ketelitian, dan sentuhan keahlian pembuatnya. Dalam dunia gelato, orang yang meracik dan membuat gelato disebut gelatiere.

Seorang gelatiere biasanya membuat artisan gelato dalam jumlah terbatas atau dikenal dengan istilah small batch. Produksi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesegaran produk sebelum disajikan kepada pelanggan. Prinsip yang dipegang adalah churned fresh, served fresh. Artinya, gelato dibuat segar dan disajikan dalam kondisi terbaiknya.

Cara ini berbeda dengan produksi gelato industri yang umumnya dilakukan dalam jumlah besar di pabrik. Produk kemudian dikemas, didistribusikan, dan disimpan dalam lemari pendingin sebelum sampai ke tangan konsumen. Produksi skala kecil juga memungkinkan pembuat gelato mengontrol kualitas setiap adonan dan menyesuaikan rasa berdasarkan ketersediaan bahan baku.

Bahan Baku, Mengutamakan Bahan Alami

Komposisi bahan menjadi faktor penting yang membedakan artisan gelato dengan gelato komersial. Dalam produksi massal, sejumlah produk gelato menggunakan bahan premix atau campuran instan untuk mempermudah proses pembuatan dan menjaga konsistensi rasa. Penggunaan perisa, pewarna, serta bahan tambahan lainnya juga bergantung pada formulasi masing-masing produsen.

Sementara itu, artisan gelato umumnya dibuat dari bahan baku yang diracik langsung oleh gelatiere. Susu segar, krim, buah asli, cokelat, dan kacang-kacangan menjadi beberapa bahan yang sering digunakan.

Buah-buahan musiman juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rasa yang lebih segar. Sementara untuk varian kacang, seperti pistachio, sebagian pembuat gelato memilih mengolah kacang sendiri agar karakter rasanya lebih terasa.

Pendekatan ini membuat setiap rasa memiliki karakter yang berbeda. Kualitas bahan baku sangat menentukan hasil akhir, sehingga pemilihan bahan menjadi bagian penting dalam proses pembuatan.

Warna dan Rasa, Tidak Selalu Mencolok

Salah satu cara sederhana untuk mengenali karakter artisan gelato adalah memperhatikan warna dan aroma setiap variannya.

Gelato yang menggunakan bahan alami umumnya memiliki warna lebih lembut dan tidak terlalu mencolok. Misalnya, gelato pistachio cenderung memiliki warna hijau pucat atau kehijauan kecokelatan, mengikuti warna alami kacangnya.

Hal serupa bisa ditemukan pada gelato rasa buah. Warna yang dihasilkan biasanya mengikuti karakter buah yang digunakan, bukan semata-mata dibuat semenarik mungkin dengan tambahan pewarna.

Dari sisi rasa, penggunaan bahan asli memungkinkan karakter bahan baku lebih terasa. Gelato stroberi, misalnya, dapat menghadirkan sensasi rasa buah yang lebih nyata dibandingkan produk yang hanya mengandalkan perisa.

Namun, warna bukan satu-satunya indikator kualitas. Beberapa bahan alami memang memiliki warna yang kuat, sementara formulasi setiap pembuat gelato juga berbeda. Karena itu, aroma, rasa, tekstur, dan informasi mengenai bahan baku tetap perlu diperhatikan.

Tekstur Lebih Padat karena Kandungan Udara Lebih Sedikit

Perbedaan lain yang cukup mudah dirasakan ketika mencicipi artisan gelato adalah teksturnya. Gelato umumnya memiliki kandungan udara atau overrun lebih rendah dibandingkan es krim. Pada artisan gelato, kandungan udara disebut dapat berkisar 20 hingga 30 persen, bergantung pada resep dan teknik pembuatannya.

Jumlah udara yang lebih sedikit membuat teksturnya terasa lebih padat, lembut, dan kaya ketika disantap. Sementara itu, es krim komersial tertentu dapat memiliki kandungan udara lebih tinggi sehingga teksturnya terasa lebih ringan.

Komposisi lemak juga memengaruhi sensasi ketika gelato meleleh di dalam mulut. Gelato umumnya menggunakan lebih sedikit lemak susu dibandingkan es krim, meskipun jumlah pastinya bergantung pada jenis dan resep produk. Kombinasi kandungan udara, lemak, dan teknik pengadukan tersebut menghasilkan karakter gelato yang berbeda dari es krim pada umumnya.

Suhu Penyajian dan Masa Simpan Lebih Diperhatikan

Suhu penyajian menjadi faktor penting untuk menjaga tekstur dan cita rasa artisan gelato. Gelato umumnya disajikan pada suhu yang lebih hangat dibandingkan es krim yang disimpan sangat beku. Kisaran minus 12 hingga minus 14 derajat Celsius kerap digunakan sebagai suhu penyajian gelato agar teksturnya tetap lembut dan mudah disendok.

Pada suhu tersebut, gelato tidak terlalu keras ketika diambil menggunakan spatula pipih khas Italia. Teksturnya juga lebih lentur sehingga rasa dan aromanya dapat lebih mudah dirasakan ketika disantap.

Dari sisi penyimpanan, artisan gelato membutuhkan penanganan yang cermat. Produk yang dibuat menggunakan bahan segar dan tanpa mengandalkan pengawet tertentu umumnya memiliki masa simpan lebih terbatas.

Karena itu, produksi dalam jumlah kecil menjadi salah satu cara untuk menjaga kesegaran dan mengurangi risiko produk tersimpan terlalu lama.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati gelato, kondisi penyimpanan dan kebersihan etalase juga layak diperhatikan. Gelato yang disimpan pada suhu sesuai akan memiliki tekstur lebih konsisten dan tidak mudah mengalami perubahan kualitas.

Menikmati Gelato sebagai Pengalaman Wisata Kuliner

Mencicipi gelato saat berwisata bukan sekadar mencari makanan dingin untuk menyegarkan diri di tengah cuaca panas. Ada pengalaman kuliner yang bisa dinikmati melalui perpaduan bahan baku, teknik pembuatan, dan karakter rasa.

Artisan gelato menawarkan pengalaman berbeda karena proses pembuatannya melibatkan keterampilan seorang gelatiere, pemilihan bahan, serta perhatian terhadap kesegaran produk.

Bagi pencinta wisata kuliner, mencoba beberapa varian rasa bisa menjadi cara menarik untuk mengenali karakter gelato. Rasa buah, cokelat, vanila, hingga pistachio masing-masing menawarkan pengalaman yang berbeda.

Pada akhirnya, perbedaan artisan gelato dan gelato biasa bukan sekadar persoalan harga atau tampilan di etalase. Proses pembuatan, bahan baku, komposisi, serta cara penyajian menjadi faktor yang menentukan karakter produk.