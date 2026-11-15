Bikin Makan Makin Lahap! Ini Resep Kikil Sambal Goreng Kacang Merah yang Nikmat

JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk makan siang atau malam bersama keluarga? Sambal goreng kacang merah dan kikil bisa menjadi pilihan hidangan rumahan yang patut dicoba. Masakan ini menawarkan perpaduan tekstur kikil yang kenyal dan kacang merah yang lembut dengan balutan bumbu sambal bercita rasa gurih, pedas, serta sedikit manis. Kombinasi tersebut membuat hidangan semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, kacang merah juga mengandung protein nabati dan serat yang baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Sementara itu, kikil memberikan tekstur khas yang membuat lauk ini semakin istimewa. Menu ini cocok disajikan sebagai hidangan sehari-hari maupun pelengkap santapan ketika keluarga berkumpul. Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal goreng kacang merah dan kikil yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-Bahan Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil 250 gram cecek atau kulit sapi

250 gram kacang merah yang sudah direbus

150 gram cabai merah besar yang sudah direbus

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

2 butir kemiri

Lengkuas secukupnya

Daun salam secukupnya

Santan instan secukupnya

Cabai rawit utuh sesuai selera

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil 1. Haluskan seluruh bumbu Langkah pertama, siapkan blender untuk menghaluskan bahan bumbu. Masukkan cabai merah besar yang sudah direbus bersama bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit air. Proses seluruh bahan hingga teksturnya benar-benar halus. Setelah selesai, pindahkan bumbu ke dalam wadah dan sisihkan terlebih dahulu. 2. Tumis bumbu hingga harum Siapkan wajan atau panci, kemudian tuangkan minyak goreng secukupnya. Panaskan menggunakan api sedang, lalu masukkan bumbu halus yang sudah disiapkan. Tambahkan daun salam dan lengkuas untuk memperkuat aroma masakan. Tumis sambil diaduk hingga bumbu matang, harum, dan tidak lagi berbau langu. 3. Tambahkan sedikit air Setelah bumbu mulai matang, tuangkan sedikit air ke dalam wajan. Aduk kembali agar bumbu tercampur rata dan tidak mudah gosong. Masak beberapa saat hingga bumbu semakin matang dan aromanya keluar dengan sempurna. 4. Masukkan kikil dan kacang merah Berikutnya, masukkan potongan cecek atau kulit sapi bersama kacang merah yang sudah direbus. Tambahkan cabai rawit utuh sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Aduk seluruh bahan hingga terbalut bumbu secara merata. 5. Tuangkan air dan tambahkan bumbu pelengkap Setelah semua bahan tercampur, tambahkan air secukupnya. Aduk perlahan agar bumbu meresap ke dalam kikil dan kacang merah. Kemudian, masukkan gula, garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Koreksi rasa agar perpaduan gurih, manis, dan pedas terasa seimbang. 6. Masukkan santan Jika bumbu sudah meresap, tambahkan santan instan ke dalam masakan. Aduk perlahan hingga santan menyatu dengan bumbu dan seluruh bahan. Gunakan api sedang cenderung kecil agar santan tidak mudah pecah. 7. Masak hingga bumbu meresap Lanjutkan proses memasak sampai kuah mulai menyusut dan bumbu terlihat mengental. Pastikan kikil sudah memiliki tekstur empuk dan seluruh bahan tercampur dengan baik. Sesekali aduk masakan agar bagian bawahnya tidak lengket. Jika cita rasanya sudah sesuai dan kuah mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan kompor. 8. Sajikan selagi hangat Pindahkan sambal goreng kacang merah dan kikil ke dalam mangkuk atau wadah saji. Hidangan bercita rasa pedas dan gurih ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Agar semakin lengkap, kamu juga bisa menambahkan lalapan atau kerupuk sebagai pelengkap. Itulah resep sambal goreng kacang merah dan kikil yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk keluarga. Dengan perpaduan bumbu sederhana dan bahan yang mudah ditemukan, hidangan ini cocok bagi kamu yang ingin menyajikan lauk lezat dengan cita rasa khas masakan Nusantara.