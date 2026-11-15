Tradisi Kuliner Jepang Terancam, Dua Maestro Kuliner Diusulkan Jadi Harta Nasional Hidup

JawaPos.com - Jepang mengusulkan dua maestro kuliner tradisional sebagai harta nasional hidup untuk pertama kalinya. Pengakuan tersebut diberikan kepada koki masakan Kyoto, Eiichi Takahashi, 87, dan perajin sake Naohiko Noguchi, 93. Langkah ini diharapkan mendorong generasi muda meneruskan tradisi kuliner Jepang yang kini menghadapi ancaman kekurangan penerus.

Kedua tokoh tersebut telah menghabiskan puluhan tahun menguasai keahlian masing-masing. Namun, tradisi yang mereka tekuni menghadapi masa depan tidak pasti akibat perubahan gaya hidup dan menyusutnya populasi Jepang. Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), pemerintah berharap pengakuan sebagai harta nasional hidup dapat meningkatkan minat anak muda untuk mempelajari keahlian tersebut.

Ketertarikan masyarakat dunia terhadap makanan dan budaya kuliner Jepang meningkat pesat sejak washoku atau tradisi kuliner Jepang ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO pada 2013.

Ketua Asosiasi Kyo Ryori Shinichi Terada mengatakan pengakuan tersebut turut membentuk identitas dan karakter masakan tradisional Kyoto. Organisasi itu beranggotakan restoran-restoran Jepang berusia panjang yang secara khusus menyajikan hidangan khas Kyoto.

Pada 2025, Kyoto menerima rekor 12,68 juta wisatawan asing. Sebanyak 43,5 persen di antaranya mencari pengalaman kuliner selama berkunjung.

Pemerintah kota berharap pengakuan terhadap maestro masakan Kyoto sebagai harta nasional hidup dapat semakin meningkatkan daya tarik wisata kuliner di wilayah tersebut.

Industri pembuatan sake juga menyambut positif keputusan itu. Asosiasi Perkumpulan Toji Jepang menyebut pengakuan tersebut memberikan harapan dan semangat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan sake tradisional.

Data perdagangan menunjukkan ekspor minuman beralkohol Jepang mencapai rekor pada 2025, yakni sekitar JPY 149,5 miliar atau setara Rp 17,04 triliun.

Penerus Tradisi Kian Langka Pemerintah Jepang sebenarnya telah berupaya melindungi berbagai bentuk seni dan tradisi budaya. Pada 2017, budaya kuliner dimasukkan bersama seni merangkai bunga dan upacara minum teh dalam ketentuan pelestarian budaya kehidupan masyarakat pada Undang-Undang Dasar Kebudayaan dan Seni.

Namun, tantangan regenerasi masih besar. Survei Badan Urusan Kebudayaan terhadap organisasi terkait pada tahun fiskal 2017 menunjukkan 74 persen responden menyebut penuaan anggota sebagai persoalan. Sementara itu, 72,8 persen menyatakan jumlah anggota terus berkurang.

Seorang pejabat badan tersebut mengungkapkan kekhawatiran terhadap masa depan industri, terutama karena jumlah restoran tradisional Jepang dan pekerjanya terus menyusut secara bertahap.

Pada 2021, pemerintah membentuk sistem registrasi untuk kekayaan budaya takbenda. Kebijakan tersebut kemudian diperluas pada 2025 dengan memasukkan kategori budaya kehidupan masyarakat. Perubahan ini membuka jalan bagi koki ahli dan perajin sake untuk memperoleh pengakuan sebagai harta nasional hidup.

Badan Urusan Kebudayaan berharap kebijakan tersebut dapat memastikan keterampilan yang diasah selama bertahun-tahun diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Harapannya, keterampilan yang ditempa selama bertahun-tahun dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya," demikian pernyataan badan tersebut.

Satoshi Inoue, profesor di Momoyama Gakuin University, Osaka, yang mendalami hukum perlindungan kekayaan budaya, menilai masyarakat perlu memahami lebih luas nilai dan kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.