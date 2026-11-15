Anti Ribet! Resep Gimbap Homemade yang Cocok untuk Bekal Anak dan Keluarga

JawaPos.com – Bagi pencinta kuliner Korea, gimbap tentu sudah tidak asing lagi. Makanan khas Negeri Ginseng ini dikenal dengan bentuknya yang menyerupai gulungan nasi berisi aneka bahan pelengkap, kemudian dibungkus menggunakan lembaran rumput laut. Gimbap memiliki perpaduan rasa gurih dari nasi berbumbu minyak wijen dengan berbagai isian, seperti telur, sayuran, fish cake, hingga crab stick. Kombinasi tersebut membuat makanan ini terasa lezat sekaligus mengenyangkan. Tidak hanya cocok disantap sebagai menu utama, gimbap juga bisa menjadi pilihan bekal untuk dibawa ke sekolah, kantor, maupun saat bepergian. Bentuknya yang praktis membuat makanan ini mudah disimpan dan dinikmati kapan saja. Menariknya, membuat gimbap sendiri ternyata tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep gimbap rumahan yang bisa kamu coba dengan langkah sederhana. Bahan-Bahan untuk Membuat Gimbap Bahan isian: ½ buah wortel, potong berbentuk korek api

1 buah timun, iris memanjang

Danmuji atau acar lobak secukupnya

2 butir telur, bumbui dengan garam dan lada

2 buah eomuk atau fish cake

3–4 buah crab stick Bahan campuran nasi: 2 mangkuk nasi putih

1 sendok teh minyak wijen

Garam secukupnya Bahan pelengkap: Lembaran rumput laut khusus gimbap

Minyak wijen untuk olesan

Wijen secukupnya Cara Membuat Gimbap Rumahan 1. Siapkan sayuran untuk isian Pertama, cuci timun hingga bersih kemudian belah menjadi dua bagian. Potong memanjang dan buang bagian tengah yang mengandung banyak biji agar isian tidak terlalu berair. Selanjutnya, kupas wortel dan iris tipis secara menyamping. Setelah itu, potong kembali hingga berbentuk korek api, lalu sisihkan dalam wadah. 2. Buat telur dadar Pecahkan dua butir telur ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan sedikit garam dan lada. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tuangkan adonan telur. Masak menggunakan api kecil sampai matang dan kedua sisinya tidak basah. Angkat telur dadar, biarkan sedikit dingin, kemudian potong menjadi beberapa bagian memanjang agar mudah digunakan sebagai isian. 3. Tumis bawang bombay Siapkan wajan yang sama dan tambahkan sedikit minyak. Masukkan bawang bombay yang sudah diiris tipis, kemudian tumis sebentar hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Setelah matang, angkat dan sisihkan untuk bahan pelengkap gimbap. 4. Olah fish cake dan crab stick Berikutnya, potong eomuk atau fish cake menjadi bentuk memanjang sesuai ukuran yang diinginkan. Panaskan sedikit kecap asin di dalam wajan, kemudian masukkan potongan fish cake. Masak sebentar menggunakan api kecil hingga bumbunya meresap. Untuk crab stick, tambahkan sedikit air ke dalam wajan dan masukkan bahan tersebut. Panaskan sebentar hingga siap digunakan sebagai isian. 5. Bumbui nasi dengan minyak wijen Masukkan nasi putih ke dalam mangkuk berukuran cukup besar. Tambahkan minyak wijen dan garam secukupnya. Aduk hingga bumbu tercampur merata ke seluruh bagian nasi. Pastikan nasi tidak terlalu panas agar lebih nyaman saat proses penyusunan gimbap. 6. Susun seluruh bahan di atas rumput laut Siapkan lembaran rumput laut khusus gimbap di atas alas penggulung. Ambil nasi secukupnya, kemudian ratakan di atas permukaan rumput laut. Sisakan sedikit bagian pada ujungnya agar gulungan lebih mudah direkatkan. Setelah itu, susun telur dadar, fish cake, timun, wortel, bawang bombay, danmuji, serta crab stick secara berurutan di atas nasi. 7. Gulung gimbap hingga padat Jika semua bahan sudah tersusun rapi, gulung rumput laut secara perlahan sambil sedikit ditekan agar seluruh isian tidak mudah bergeser. Berikan sedikit air pada bagian ujung rumput laut untuk membantu merekatkan gulungan. Pastikan bentuknya cukup padat agar tidak mudah terbuka ketika dipotong. 8. Berikan sentuhan akhir dan potong Setelah gulungan selesai dibuat, oleskan sedikit minyak wijen pada bagian luar rumput laut. Taburkan wijen secukupnya untuk menambah aroma dan memberikan tampilan yang lebih menarik. Terakhir, potong gimbap menjadi beberapa bagian dengan ukuran sesuai selera. Susun di dalam wadah bekal agar lebih praktis dibawa. Gimbap rumahan dengan isian telur, sayuran, fish cake, dan crab stick pun siap disajikan. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit, gimbap bisa menjadi alternatif menu bekal yang berbeda dari biasanya. Selain mengenyangkan, isian di dalamnya juga dapat disesuaikan dengan bahan dan selera masing-masing.