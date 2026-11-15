Resep Puding Jasuke Dua Lapis, Rasanya Manis Gurih dan Cocok Jadi Dessert Keluarga

JawaPos.com – Jika biasanya jagung, susu, dan keju atau jasuke dinikmati sebagai camilan sederhana, kali ini ketiga bahan tersebut bisa dikreasikan menjadi dessert yang lebih istimewa, yakni puding jasuke. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa manis alami dari jagung dan susu dengan sentuhan gurih keju yang menggugah selera. Teksturnya yang lembut membuat puding jasuke cocok dinikmati dalam keadaan dingin, terutama saat cuaca sedang panas. Selain memiliki cita rasa yang lezat, puding jasuke juga bisa dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran. Tampilannya yang terdiri dari dua lapisan membuat dessert ini semakin menarik untuk disajikan sebagai camilan keluarga maupun hidangan penutup. Bagi kamu yang tertarik mencoba, berikut resep puding jasuke yang dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho. Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya berikut ini. Baca Juga:Resep Ayam Goreng Bawang Putih Tanpa Minyak, Gurih dan Praktis Bahan-Bahan Puding Jasuke 1. Bahan puding jagung: 300 gram jagung manis

550 ml air

100 ml santan

85 gram kental manis

½ sendok teh vanila

2 cubit garam

100 gram gula pasir

7 gram agar-agar 2. Bahan puding keju: 425 ml susu cair

65 gram keju cheddar parut

50 gram gula pasir

4 gram agar-agar

1 cubit garam

½ sendok teh vanila Cara Membuat Puding Jasuke 1. Olah jagung menjadi sari jagung Pertama, siapkan jagung manis kemudian pipil bijinya hingga terpisah dari bonggol. Masukkan pipilan jagung ke dalam blender bersama air, lalu haluskan sampai teksturnya benar-benar lembut. Setelah itu, saring hasil blender untuk memisahkan ampas sehingga diperoleh sari jagung yang lebih halus. 2. Campurkan bahan puding jagung Siapkan panci, kemudian masukkan sari jagung bersama santan, kental manis, gula pasir, agar-agar, vanila, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Jika ingin menghasilkan tampilan warna yang lebih menarik, kamu bisa menambahkan sedikit pewarna makanan sesuai selera. 3. Masak adonan puding jagung Letakkan panci di atas kompor dan masak adonan menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar tidak menggumpal atau menempel di dasar panci. Tunggu hingga adonan mendidih, kemudian angkat dan tuangkan ke dalam cetakan puding. Diamkan beberapa saat sampai lapisan jagung mulai mengeras. 4. Siapkan adonan puding keju Selanjutnya, buat lapisan kedua dengan mencampurkan susu cair, gula pasir, agar-agar, garam, dan vanila ke dalam panci. Aduk hingga semua bahan larut dan tercampur dengan baik. Setelah itu, masak adonan menggunakan api sedang. 5. Masukkan keju cheddar Ketika adonan mulai panas, tambahkan keju cheddar yang sudah diparut. Aduk terus hingga keju larut dan seluruh bahan menyatu. Masak sampai mendidih, kemudian angkat dan saring adonan agar teksturnya lebih halus serta tidak terdapat gumpalan keju. 6. Satukan kedua lapisan puding Setelah lapisan jagung mulai set, tuangkan adonan puding keju secara perlahan di atasnya. Pastikan menuangkannya dengan hati-hati agar kedua lapisan tetap terlihat rapi dan tidak tercampur. Diamkan hingga uap panas berkurang. 7. Dinginkan sebelum disajikan Masukkan cetakan puding ke dalam kulkas dan tunggu hingga seluruh bagian mengeras serta dingin sempurna. Setelah teksturnya padat, keluarkan puding dari cetakan atau potong sesuai ukuran yang diinginkan. Puding jasuke dua lapis dengan perpaduan rasa manis jagung dan gurih keju pun siap dinikmati. Itulah resep puding jasuke yang bisa menjadi inspirasi camilan praktis di rumah. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang cukup mudah, kamu bisa menghadirkan dessert dingin yang lezat untuk dinikmati bersama keluarga.