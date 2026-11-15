Tak Hanya Gyoza, Ini 7 Jenis Dumpling di Asia dengan Isian dan Cita Rasa Khas

JawaPos.com - Dumpling menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemukan di berbagai negara Asia. Meski sama-sama berupa adonan tepung berisi daging, seafood, atau sayuran, setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengolah makanan ini.

Ada yang direbus, dikukus, digoreng hingga renyah, bahkan disajikan bersama kuah kaldu panas.

Beberapa jenis dumpling yang cukup populer antara lain gyoza dari Jepang, mandu dari Korea Selatan, momo dari kawasan Himalaya, hingga xiao long bao dari Tiongkok.

Perbedaannya tidak hanya terletak pada bentuk dan ukuran, tetapi juga komposisi isian, ketebalan kulit, teknik memasak, serta saus pendamping.

Bagi pencinta kuliner yang ingin menjelajahi kekayaan makanan Asia, mengenali berbagai jenis dumpling bisa menjadi pengalaman menarik.

Sebab, di balik bentuknya yang sekilas mirip, setiap dumpling menyimpan cerita tentang tradisi dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Tidak ada angka pasti mengenai jumlah jenis dumpling di Asia. Hampir setiap negara, bahkan daerah, memiliki variasi sendiri. Namun, ada sejumlah jenis yang cukup dikenal dan layak masuk daftar kuliner untuk dicoba.

Jiaozi, Dumpling Klasik dari Tiongkok Perjalanan mengenal dumpling Asia bisa dimulai dari Tiongkok, negara yang memiliki tradisi panjang dalam mengolah makanan berbentuk adonan berisi ini.

Salah satu jenis yang paling dikenal adalah jiaozi. Dumpling ini umumnya memiliki bentuk menyerupai bulan sabit dengan kulit berbahan dasar tepung terigu.

Isiannya bervariasi, mulai dari daging babi, ayam, udang, hingga sayuran yang dicampur dengan bumbu.

Jiaozi bisa diolah melalui beberapa teknik memasak. Ada yang direbus hingga kulitnya matang dan kenyal, dikukus, maupun digoreng dengan sedikit minyak.

Ketika digoreng, bagian bawah jiaozi akan menjadi kecokelatan dan renyah, sementara bagian atasnya tetap lembut. Teknik ini menghasilkan tekstur yang kontras dalam satu gigitan.

Jiaozi juga memiliki makna budaya bagi masyarakat Tiongkok. Bentuknya kerap diasosiasikan dengan yuanbao, mata uang emas kuno, sehingga dianggap sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Karena itu, makanan ini sering hadir dalam perayaan Tahun Baru Imlek.

Xiao Long Bao, Dumpling Berisi Kuah Kaldu Jika jiaozi dikenal karena bentuk klasiknya, xiao long bao justru menawarkan kejutan ketika disantap.

Dumpling khas Shanghai ini memiliki kulit tipis yang membungkus isian daging dan kuah kaldu. Kuah tersebut berasal dari kaldu yang diolah hingga mengental saat dingin, kemudian mencair kembali ketika dikukus.

Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian. Kulit harus cukup tipis agar lembut ketika dimakan, tetapi tetap kuat untuk menahan cairan kaldu panas di dalamnya.

Xiao long bao biasanya dikukus menggunakan keranjang bambu. Saat disajikan, dumpling ini perlu disantap dengan hati-hati karena kuah di dalamnya masih sangat panas.

Cara menikmatinya pun memiliki kebiasaan tersendiri. Xiao long bao biasanya diangkat menggunakan sumpit, diletakkan di sendok, kemudian kulitnya sedikit digigit agar kuahnya bisa diseruput terlebih dahulu.

Perpaduan daging lembut, kulit kenyal, dan kaldu gurih membuat xiao long bao memiliki karakter berbeda dibandingkan dumpling pada umumnya.

Har Gow, Dumpling Udang dengan Kulit Bening Har gow merupakan salah satu sajian dim sum yang populer di wilayah Tiongkok Selatan, khususnya dalam tradisi kuliner Kanton.

Ciri paling mudah dikenali dari dumpling ini adalah kulitnya yang tampak bening setelah dikukus. Kulit tersebut dibuat menggunakan campuran tepung khusus, sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan sedikit transparan.

Bagian dalamnya biasanya diisi udang yang dicincang atau dipotong kecil. Bumbu yang digunakan cenderung sederhana agar rasa alami udang tetap terasa.

Har gow umumnya disajikan dalam keranjang kukusan bambu sebagai bagian dari hidangan dim sum. Ukurannya relatif kecil sehingga mudah disantap dalam beberapa gigitan.

Bagi pencinta seafood, har gow menarik untuk dicoba karena menawarkan rasa udang yang dominan dengan tekstur kulit lembut dan kenyal.

Siu Mai, Dumpling Terbuka dengan Isian Melimpah

Masih dari tradisi dim sum Kanton, ada siu mai yang memiliki penampilan berbeda dari kebanyakan dumpling.

Jika jiaozi dibungkus hingga tertutup, siu mai justru dibiarkan terbuka di bagian atas. Kulit tipisnya hanya membungkus sisi isian, sehingga bagian daging terlihat jelas.

Isian siu mai biasanya terdiri dari campuran daging cincang, udang, dan bumbu. Beberapa variasi juga menggunakan jamur atau bahan tambahan lainnya.

Dumpling ini dimasak dengan cara dikukus hingga matang. Bagian atasnya terkadang diberi hiasan kecil seperti telur ikan atau wortel cincang.

Siu mai menjadi salah satu menu yang mudah ditemukan di restoran dim sum. Ukurannya yang kecil membuatnya cocok disantap bersama beberapa jenis makanan lain dalam satu hidangan.

Gyoza, Dumpling Jepang dengan Bagian Bawah Renyah Gyoza merupakan adaptasi Jepang dari jiaozi Tiongkok. Meski memiliki akar kuliner yang sama, gyoza berkembang dengan karakter rasa dan teknik memasak yang khas.

Salah satu perbedaan utamanya terletak pada kulit. Gyoza umumnya menggunakan kulit yang lebih tipis sehingga menghasilkan tekstur lebih renyah ketika dimasak.

Isiannya biasanya berupa daging cincang, kubis, bawang putih, daun bawang, dan jahe. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa gurih dengan aroma bawang putih yang cukup kuat.

Teknik memasak yang paling populer adalah yaki-gyoza. Dumpling pertama-tama digoreng menggunakan sedikit minyak hingga bagian bawahnya kecokelatan.

Setelah itu, air ditambahkan ke dalam wajan dan ditutup agar bagian atasnya matang melalui proses pengukusan.

Hasilnya adalah gyoza dengan bagian bawah garing, sementara kulit bagian atas tetap lembut.

Gyoza biasanya disantap bersama saus berbahan kecap asin, cuka, dan minyak cabai. Perpaduan rasa gurih, asam, dan pedas membuatnya cocok menjadi makanan pembuka maupun camilan.

Mandu, Dumpling Korea dengan Variasi Isian Kimchi Di Korea Selatan, dumpling dikenal dengan nama mandu. Makanan ini memiliki ukuran dan bentuk yang beragam, mulai dari bulat, setengah lingkaran, hingga menyerupai kantong kecil.

Mandu biasanya memiliki isian yang cukup padat. Bahan yang digunakan antara lain daging sapi atau babi, tahu, sayuran, daun bawang, dan mi kaca.

Salah satu variasi yang menarik adalah kimchi mandu. Sesuai namanya, dumpling ini menggunakan kimchi sebagai salah satu bahan utama isian.

Kimchi memberikan sensasi pedas dan asam yang menjadi ciri khas kuliner Korea. Ada pula gogi mandu yang lebih menonjolkan isian daging.

Mandu dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, digoreng, atau dimasukkan ke dalam sup. Dalam tradisi kuliner Korea, mandu juga kerap disajikan bersama tteokguk, sup kue beras yang populer saat perayaan Tahun Baru Korea.

Momo, Dumpling Favorit dari Kawasan Himalaya Perjalanan kuliner dumpling Asia tidak berhenti di Asia Timur. Di kawasan Himalaya, tepatnya Tibet, Nepal, hingga India Utara, terdapat makanan serupa yang dikenal dengan nama momo.

Momo menjadi salah satu makanan jalanan yang populer di kawasan tersebut. Bentuknya menyerupai dumpling pada umumnya, dengan kulit tepung yang membungkus isian daging cincang atau sayuran.

Isian momo biasanya dibumbui dengan bawang putih, jahe, bawang bombai, dan rempah-rempah. Penggunaan bumbu ini menghasilkan rasa yang lebih kuat dibandingkan beberapa dumpling Asia Timur.

Teknik memasak yang paling umum adalah dikukus. Namun, ada pula momo yang digoreng hingga bagian luarnya terasa renyah.

Salah satu hal yang membuat momo menarik adalah saus pendampingnya. Dumpling ini lazim disajikan bersama saus tomat dan cabai yang memiliki rasa pedas menyengat.

Di Nepal, momo bahkan berkembang menjadi makanan sehari-hari yang mudah ditemukan di restoran hingga pedagang kaki lima.

Manti, Dumpling Daging dari Asia Tengah hingga Turki

Manti memperlihatkan bagaimana tradisi dumpling berkembang mengikuti perjalanan perdagangan dan pertukaran budaya di Asia.

Makanan ini dikenal di sejumlah negara Asia Tengah, seperti Uzbekistan dan Kazakhstan, serta Turki. Bentuknya bervariasi, mulai dari lipatan kecil hingga dumpling berukuran lebih besar.

Manti umumnya diisi daging domba atau sapi yang dicampur bawang dan bumbu. Kulitnya dibuat dari adonan tepung yang kemudian dilipat dengan berbagai pola.

Di sejumlah wilayah, manti dimasak dengan cara dikukus hingga matang. Ada pula variasi yang direbus.

Cara penyajiannya cukup khas. Manti sering disajikan bersama saus yogurt yang memberikan rasa asam dan segar. Beberapa versi menambahkan mentega leleh atau minyak cabai untuk memperkaya cita rasanya.

Perpaduan daging berbumbu, kulit lembut, dan saus yogurt membuat manti memiliki karakter berbeda dibandingkan gyoza maupun jiaozi.

Dumpling Asia, Satu Konsep dengan Banyak Karakter

Berbagai jenis dumpling tersebut memperlihatkan bagaimana satu konsep makanan sederhana bisa berkembang menjadi beragam hidangan khas di Asia.

Jiaozi dan gyoza memiliki kemiripan dari sisi bentuk, tetapi berbeda dalam ketebalan kulit dan teknik memasak. Xiao long bao menawarkan sensasi kuah kaldu di dalam kulitnya, sedangkan har gow menonjolkan rasa udang dengan kulit bening.

Di sisi lain, mandu dan momo memperlihatkan pengaruh bumbu lokal yang lebih kuat. Sementara manti menghadirkan perpaduan daging dan saus yogurt yang khas kawasan Asia Tengah hingga Turki.

Perbedaan itu membuat dumpling bukan sekadar makanan berbahan tepung dan isian. Setiap jenisnya mencerminkan sejarah, bahan pangan, serta kebiasaan makan masyarakat yang mengembangkannya.