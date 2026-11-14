Resep Ayam Goreng Bawang Putih Tanpa Minyak, Gurih dan Praktis

JawaPos.com - Mengolah ayam goreng tidak selalu harus menggunakan banyak minyak. Ada kreasi ayam goreng bawang putih yang bisa dibuat tanpa tambahan minyak goreng, sehingga lebih praktis untuk menu makan sehari-hari. Dengan memanfaatkan lemak alami dari paha ayam dan sedikit minyak wijen dalam bumbunya, hidangan ini tetap memiliki aroma yang menggugah selera.

Kunci kelezatannya terletak pada penggunaan bawang putih sebagai bumbu utama. Perpaduan kaldu jamur, garam, merica, dan minyak wijen membuat rasa ayam lebih gurih, sedangkan tepung maizena membantu menghasilkan lapisan luar yang lebih kering dan renyah ketika dimasak.

Resep ayam goreng bawang putih ini dibagikan oleh akun Instagram @ellizbaskoro. Bahan-bahannya sederhana dan proses persiapannya cukup mudah. Menu ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin mencoba variasi olahan ayam tanpa perlu menyiapkan banyak bahan.

Bahan

500 gram paha ayam fillet

5 siung bawang putih

1 sdt kaldu jamur

½ sdt garam

½ sdt merica

2 sdm tepung maizena

1 sdm minyak wijen

Cara Pembuatan

1. Siapkan paha ayam fillet, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Ukuran ayam sebaiknya tidak terlalu besar agar lebih mudah matang secara merata saat dimasak.

2. Cincang halus bawang putih. Jika ingin aroma bawang putih lebih terasa, sebagian bawang bisa dicincang kasar untuk memberikan tekstur pada hasil akhirnya.

3. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih, kaldu jamur, garam, merica, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu secara merata.

4. Masukkan tepung maizena ke dalam campuran ayam, kemudian aduk kembali. Pastikan tepung menempel pada permukaan ayam agar menghasilkan lapisan luar yang lebih kering ketika dimasak.

5. Diamkan ayam selama beberapa saat agar bumbu meresap. Sementara itu, siapkan wajan antilengket yang bersih. Tidak perlu menambahkan minyak goreng karena ayam sudah dibumbui menggunakan minyak wijen dan dapat mengeluarkan lemak alami selama proses pemasakan.

6. Panaskan wajan menggunakan api kecil hingga sedang. Tata potongan ayam di atas wajan, lalu masak hingga bagian bawahnya berubah warna dan kecokelatan. Balik ayam secara berkala agar kedua sisinya matang merata.

7. Lanjutkan memasak hingga ayam matang sempurna sampai bagian dalamnya. Jika bawang putih mulai terlalu cepat kecokelatan, kecilkan api agar tidak gosong sebelum ayam matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan sebentar.

Ayam goreng bawang putih tanpa minyak ini cocok dijadikan lauk praktis untuk menemani nasi hangat dan sayuran. Aroma bawang putih yang kuat berpadu dengan rasa gurih dari kaldu jamur serta minyak wijen, menghasilkan hidangan sederhana yang tetap menggugah selera.