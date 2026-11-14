Resep Onigiri Jagung, Menu Sarapan Praktis dengan Sesame Mayo

JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu disiapkan dengan menu yang rumit. Jika memiliki nasi putih di rumah, bahan sederhana tersebut bisa diolah menjadi onigiri dengan tambahan jagung dan aneka bumbu. Bentuknya yang praktis membuat hidangan ini cocok dijadikan menu sarapan maupun bekal untuk dibawa beraktivitas.

Onigiri merupakan nasi kepal khas Jepang yang biasanya dibentuk menjadi segitiga atau bulat. Dalam kreasi kali ini, nasi dipadukan dengan jagung manis, soy sauce, dan sesame mayo. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan creamy, sementara nori dan biji wijen memberikan aroma serta tekstur tambahan.

Resep onigiri jagung ini dibagikan oleh akun Instagram @gio.mci10. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan. Kreasi ini juga bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati nasi dengan tampilan dan rasa yang berbeda.

Bahan

Nasi putih secukupnya

Soy sauce secukupnya

Sesame mayo secukupnya

Jagung manis secukupnya

Nori secukupnya

Biji wijen secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan nasi putih yang masih hangat agar lebih mudah dibentuk. Jika menggunakan nasi yang baru matang, biarkan uap panasnya sedikit berkurang sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Pastikan tekstur nasi cukup pulen supaya bisa menyatu ketika dikepal.

2. Siapkan jagung manis, kemudian pisahkan bijinya dari bonggol. Rebus atau kukus jagung hingga matang dan empuk. Jika menggunakan jagung pipil yang sudah matang, bahan ini bisa langsung digunakan.

3. Masukkan nasi ke dalam wadah, lalu tambahkan jagung manis. Tuangkan soy sauce secukupnya untuk memberikan rasa gurih dan warna pada nasi. Aduk hingga seluruh bahan tercampur merata.

4. Tambahkan sesame mayo ke dalam campuran nasi. Aduk kembali secara perlahan agar saus menyelimuti nasi dan jagung. Sesuaikan jumlah saus dengan selera agar rasa creamy tidak terlalu mendominasi.

5. Ambil beberapa sendok campuran nasi, kemudian letakkan di atas plastik bersih atau gunakan cetakan onigiri. Kepal dan bentuk nasi menjadi segitiga atau bulat sesuai selera. Tekan secukupnya hingga bentuknya padat dan tidak mudah hancur.

6. Siapkan nori, lalu potong menjadi lembaran kecil untuk membungkus bagian bawah onigiri. Tempelkan nori pada nasi yang sudah dibentuk. Taburkan biji wijen di bagian atas sebagai pelengkap.

7. Susun onigiri jagung di atas piring saji. Jika suka, tambahkan sedikit sesame mayo sebagai pelengkap sebelum disajikan.

Onigiri jagung ini bisa menjadi ide sarapan sederhana ketika tidak punya banyak waktu untuk memasak. Perpaduan nasi pulen, jagung manis, dan sesame mayo membuat rasanya lebih menarik dibandingkan nasi putih biasa. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan banyak kebutuhan.