Resep Oseng Ayam Chili Padi, Pedas Gurih dengan Bumbu Cabai Melimpah

JawaPos.com - Olahan ayam dengan cita rasa pedas selalu menarik untuk dijadikan menu makan sehari-hari. Salah satunya oseng ayam chili padi yang mengandalkan campuran berbagai jenis cabai sebagai bumbu utamanya. Perpaduan cabai merah besar, cabai hijau besar, serta cabai rawit merah dan hijau menghasilkan rasa pedas yang lebih berlapis.

Tidak hanya mengandalkan cabai, hidangan ini juga menggunakan bawang merah dan bawang putih untuk memperkuat aroma bumbu. Potongan paha ayam fillet yang dimarinasi terlebih dahulu dengan garam, lada, ketumbar, dan maizena membuat teksturnya lebih berbumbu. Sementara itu, tambahan air asam jawa memberikan sentuhan rasa asam yang menyeimbangkan pedas dan gurihnya masakan.

Resep oseng ayam chili padi ini dibagikan oleh akun Instagram @pawonn.mburi. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan cara memasaknya praktis untuk dicoba di rumah. Menu ini bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan pedas yang ingin mengolah ayam dengan bumbu melimpah.

Bahan

Bahan marinasi ayam:

500 gram paha ayam fillet

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Ketumbar secukupnya

Tepung maizena secukupnya

Bumbu oseng:

7 buah cabai merah besar

7 buah cabai hijau besar

7 buah cabai rawit merah

7 buah cabai rawit hijau

5 siung bawang merah

5 siung bawang putih

Bumbu seasoning:

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Gula secukupnya

Air asam jawa secukupnya

Cara Pembuatan

1. Potong paha ayam fillet menjadi ukuran kecil sesuai selera agar lebih mudah dimasak dan bumbu meresap. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, lada, penyedap rasa, ketumbar, dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat.

2. Siapkan seluruh bahan oseng. Iris cabai merah besar dan cabai hijau besar, kemudian potong cabai rawit merah serta cabai rawit hijau. Iris bawang merah dan bawang putih. Jika ingin rasa pedas yang lebih kuat, cabai rawit bisa diiris lebih kecil agar rasa pedasnya lebih mudah menyatu dengan bumbu.

3. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Masak hingga ayam berubah warna dan matang sempurna. Setelah itu, angkat dan sisihkan terlebih dahulu.

4. Gunakan sedikit minyak di wajan yang sama untuk menumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan seluruh irisan cabai, kemudian tumis sampai sedikit layu dan aromanya keluar. Aduk secara merata agar bumbu tidak gosong.

5. Masukkan kembali ayam yang sudah dimasak ke dalam wajan berisi tumisan cabai. Aduk hingga potongan ayam tercampur dengan bumbu dan seluruh permukaannya terbalut cabai.

6. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula secukupnya. Tuangkan air asam jawa, lalu aduk kembali hingga bumbu tercampur rata. Masak beberapa saat agar rasa pedas, gurih, dan sedikit asam menyatu dengan ayam.

7. Koreksi rasa sesuai selera. Jika ayam sudah matang sempurna dan bumbu meresap, angkat oseng ayam chili padi dari wajan. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Oseng ayam chili padi cocok dijadikan lauk makan siang maupun makan malam bagi pencinta masakan bercita rasa pedas. Campuran empat jenis cabai memberikan sensasi pedas yang lebih beragam, sedangkan air asam jawa membuat rasanya tidak sekadar pedas dan gurih.