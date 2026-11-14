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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Minggu, 15 November 2026 | 06.36 WIB

Resep Sup Ayam Kembang Tahu, Kuah Gurih dan Hangat ala Chinese Food

Potret sup ayam kembang tahu ala Chinese food, menu rumahan yang bisa jadi comfort food (Instagram @jennidish) - Image

Potret sup ayam kembang tahu ala Chinese food, menu rumahan yang bisa jadi comfort food (Instagram @jennidish)


JawaPos.com - Sup ayam kembang tahu bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana sekaligus mengenyangkan. Hidangan berkuah ini memadukan ayam kampung, kembang tahu, dan wortel dalam kuah bening dengan aroma khas minyak wijen. Rasanya gurih dan hangat, cocok disantap bersama nasi putih saat cuaca dingin atau ketika ingin menikmati makanan berkuah.

Menu ini juga dikenal sebagai salah satu hidangan rumahan dalam tradisi masakan Chinese. Bahan yang digunakan tidak terlalu banyak, tetapi proses memasaknya menghasilkan kuah dengan rasa kaldu ayam yang kaya. Penggunaan ayam kampung turut memberikan cita rasa khas pada kaldunya.

Resep sup ayam kembang tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Menariknya, hidangan ini juga memiliki nilai nostalgia bagi pembuat resep yang sudah akrab menyantapnya sejak kecil. Cara membuatnya cukup sederhana sehingga bisa dicoba sebagai variasi menu makan keluarga di rumah.

Bahan

1 ekor ayam kampung
1½ sdm minyak wijen
3 siung bawang merah
3 siung bawang putih
Air secukupnya
Kembang tahu secukupnya
Wortel secukupnya, potong-potong
Garam secukupnya
Merica secukupnya
Kaldu jamur secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan ayam kampung terlebih dahulu, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Cuci kembang tahu dan rendam dengan air hingga teksturnya lebih lunak. Jika menggunakan kembang tahu kering, ikuti petunjuk perendaman pada kemasan agar tidak mudah hancur ketika dimasak.
2. Iris bawang merah dan bawang putih. Panaskan minyak wijen dalam panci, kemudian tumis kedua jenis bawang tersebut hingga harum. Gunakan api sedang agar aroma bawang keluar tanpa membuatnya cepat gosong.
3. Masukkan potongan ayam kampung ke dalam tumisan bawang. Aduk hingga permukaan ayam berubah warna dan tercampur dengan bumbu. Proses ini membantu aroma bawang dan minyak wijen meresap ke dalam ayam.
4. Tuangkan air secukupnya hingga seluruh potongan ayam terendam. Masak menggunakan api sedang hingga mendidih, kemudian kecilkan api agar ayam matang perlahan dan kaldunya keluar. Buang buih yang muncul di permukaan kuah supaya hasil sup terlihat lebih bersih.
5. Setelah ayam mulai empuk, masukkan potongan wortel. Lanjutkan memasak hingga wortel cukup lunak dan ayam matang sempurna. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran potongan ayam yang digunakan.
6. Tambahkan kembang tahu yang sudah direndam. Bumbui dengan garam, merica, dan kaldu jamur Totole secukupnya. Aduk perlahan agar kembang tahu tidak hancur, lalu cicipi kuah dan sesuaikan rasanya.
7. Setelah seluruh bahan matang dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan sup ayam kembang tahu ke mangkuk saji dan nikmati selagi hangat.

Sup ayam kembang tahu ini membuktikan bahwa hidangan lezat tidak selalu membutuhkan banyak bahan maupun bumbu yang rumit. Aroma minyak wijen, kaldu alami dari ayam kampung, serta perpaduan bawang merah dan bawang putih menjadi kunci cita rasanya.

Tekstur kembang tahu yang lembut juga membuat setiap suapan terasa lebih nikmat. Sajikan bersama nasi putih hangat untuk menu makan keluarga yang sederhana, gurih, dan menghangatkan.

Editor: Candra Mega Sari
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Tags

sup ayam kembang tahuresepcara membuatChinese food

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