Resep Nasi Goreng Banjar, Manis Gurih dengan Ayam Suwir
Potret nasi goreng Banjar dengan bumbu sederhana yang mudah dibuat (Instagram @melati.herman)
JawaPos.com - Nasi sisa semalam bisa diolah menjadi hidangan lezat untuk sarapan maupun makan malam. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah nasi goreng Banjar dengan perpaduan saus tomat, kecap manis, dan bumbu sederhana. Rasanya cenderung manis gurih dengan aroma bawang merah yang menggugah selera.
Berbeda dari nasi goreng pada umumnya, kreasi ini menggunakan saus tomat sebagai salah satu bahan utama. Tambahan ayam goreng suwir dan telur membuat isiannya lebih beragam, sementara pokcoy memberikan sentuhan sayuran yang menyegarkan.
Resep nasi goreng Banjar ini dibagikan oleh akun Instagram @melati.herman. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama. Hidangan ini juga bisa menjadi ide untuk memanfaatkan nasi yang sudah disimpan sejak hari sebelumnya.
Bahan
500 gram nasi putih sisa semalam
5-8 sdm saus tomat
4 sdm kecap manis
5 sdm minyak goreng
7 siung bawang merah, iris
2 butir telur
200 gram dada ayam, goreng lalu suwir
1 bungkus bawang putih bubuk
½ bungkus merica bubuk
1½ sdt kaldu bubuk
Segenggam pokcoy, potong sesuai selera
Topping
Irisan mentimun secukupnya
Telur ceplok
Kerupuk secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Pastikan nasi tidak menggumpal agar lebih mudah diaduk saat dimasak. Jika nasi baru dikeluarkan dari lemari pendingin, uraikan perlahan menggunakan sendok.
2. Panaskan minyak goreng di wajan. Masukkan irisan bawang merah, lalu tumis hingga harum dan sedikit layu. Aroma bawang merah yang matang akan menjadi dasar rasa nasi goreng.
3. Pecahkan telur ke dalam wajan, kemudian orak-arik hingga matang. Setelah itu, masukkan ayam dada yang sudah digoreng dan disuwir. Aduk bersama telur agar kedua bahan tercampur rata.
4. Tambahkan bawang putih bubuk, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Aduk kembali hingga bumbu menyelimuti telur dan ayam. Pastikan api tidak terlalu besar supaya bumbu tidak cepat gosong.
5. Masukkan nasi putih, kemudian tambahkan saus tomat dan kecap manis. Aduk seluruh bahan hingga warna nasi berubah merata dan tidak ada bagian yang masih menggumpal. Jumlah saus tomat dapat disesuaikan dengan selera, terutama jika ingin rasa yang lebih asam manis.
6. Masukkan potongan pokcoy menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar hingga sayuran layu, tetapi teksturnya masih terasa segar. Koreksi rasa sebelum mematikan kompor.
7. Angkat nasi goreng dan sajikan di piring. Lengkapi dengan telur ceplok, irisan mentimun, serta kerupuk sebagai pelengkap.
Nasi goreng Banjar ini bisa menjadi pilihan menu rumahan saat ingin mengolah nasi sisa dengan cara yang berbeda. Perpaduan saus tomat dan kecap manis menghasilkan rasa khas yang cocok dinikmati bersama ayam suwir dan telur.
Sajikan selagi hangat agar aroma bumbu dan tekstur nasi goreng lebih nikmat. Jangan lupa tambahkan kerupuk untuk memberikan sensasi renyah di setiap suapan!
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