Resep Nasi Goreng Banjar, Manis Gurih dengan Ayam Suwir

1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Pastikan nasi tidak menggumpal agar lebih mudah diaduk saat dimasak. Jika nasi baru dikeluarkan dari lemari pendingin, uraikan perlahan menggunakan sendok.

2. Panaskan minyak goreng di wajan. Masukkan irisan bawang merah, lalu tumis hingga harum dan sedikit layu. Aroma bawang merah yang matang akan menjadi dasar rasa nasi goreng.

3. Pecahkan telur ke dalam wajan, kemudian orak-arik hingga matang. Setelah itu, masukkan ayam dada yang sudah digoreng dan disuwir. Aduk bersama telur agar kedua bahan tercampur rata.

4. Tambahkan bawang putih bubuk, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Aduk kembali hingga bumbu menyelimuti telur dan ayam. Pastikan api tidak terlalu besar supaya bumbu tidak cepat gosong.

5. Masukkan nasi putih, kemudian tambahkan saus tomat dan kecap manis. Aduk seluruh bahan hingga warna nasi berubah merata dan tidak ada bagian yang masih menggumpal. Jumlah saus tomat dapat disesuaikan dengan selera, terutama jika ingin rasa yang lebih asam manis.

6. Masukkan potongan pokcoy menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar hingga sayuran layu, tetapi teksturnya masih terasa segar. Koreksi rasa sebelum mematikan kompor.

7. Angkat nasi goreng dan sajikan di piring. Lengkapi dengan telur ceplok, irisan mentimun, serta kerupuk sebagai pelengkap.