Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Ayam Goreng Kipas yang Gurih dan Harum

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Selain mudah diolah, bahan makanan ini juga bisa dikreasikan menjadi berbagai menu lezat, salah satunya ayam goreng kipas.

Sesuai namanya, hidangan ini memiliki bentuk potongan ayam yang dibuat melebar menyerupai kipas. Penggunaan bumbu rempah yang beragam membuat cita rasanya semakin nikmat, apalagi setelah digoreng hingga matang dengan warna kecokelatan.

Ayam goreng kipas juga semakin istimewa ketika disajikan bersama sambal ijo yang pedas dan menggugah selera. Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang maupun hidangan spesial untuk keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep ayam goreng kipas yang bisa dicoba sendiri di rumah dengan bahan-bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis.

Berikut bahan serta cara membuat ayam goreng kipas yang gurih dan kaya rasa.