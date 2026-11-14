Dijamin Bikin Nambah Nasi, Ini Resep Ayam Goreng Kipas yang Gurih dan Harum
Resep ayam goreng kipas (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu hidangan rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Selain mudah diolah, bahan makanan ini juga bisa dikreasikan menjadi berbagai menu lezat, salah satunya ayam goreng kipas.
Sesuai namanya, hidangan ini memiliki bentuk potongan ayam yang dibuat melebar menyerupai kipas. Penggunaan bumbu rempah yang beragam membuat cita rasanya semakin nikmat, apalagi setelah digoreng hingga matang dengan warna kecokelatan.
Ayam goreng kipas juga semakin istimewa ketika disajikan bersama sambal ijo yang pedas dan menggugah selera. Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang maupun hidangan spesial untuk keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep ayam goreng kipas yang bisa dicoba sendiri di rumah dengan bahan-bahan sederhana dan langkah pembuatan yang praktis.
Berikut bahan serta cara membuat ayam goreng kipas yang gurih dan kaya rasa.
Bahan-Bahan Ayam Goreng Kipas
- 500 gram paha ayam.
Bahan Bumbu Marinasi
- 10 siung bawang putih
- 5 siung bawang merah
- Jahe secukupnya
- 1 butir telur
- 1 sendok teh cabai bubuk
- 1 sendok teh ketumbar bubuk
- ½ sendok teh lada bubuk
- 3 sendok makan tepung maizena
- 3 sendok makan tepung tapioka
- 1 sendok makan tepung terigu
- 2 sendok teh garam
- 1 sendok teh kaldu bubuk
Bahan Sambal Ijo
- Cabai hijau besar secukupnya
- Cabai rawit hijau secukupnya
- Bawang merah secukupnya
- Garam secukupnya
- Penyedap rasa secukupnya
Cara Membuat Ayam Goreng Kipas
- Bersihkan paha ayam terlebih dahulu. Kemudian, gunakan gunting untuk membelah bagian belakang ayam hingga bentuknya melebar seperti kipas. Setelah itu, letakkan dalam wadah.
- Siapkan bumbu marinasi dengan memasukkan bawang putih, bawang merah, jahe, cabai bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan telur ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai tercampur rata.
- Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah berisi ayam.
- Tambahkan tepung maizena, tepung tapioka, tepung terigu, garam, serta kaldu bubuk. Aduk dan remas perlahan sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.
- Diamkan ayam agar bumbunya meresap. Proses marinasi bisa dilakukan selama 1–2 jam atau disimpan semalaman di dalam lemari es.
- Setelah bumbu meresap, panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ayam dan goreng sampai matang sempurna dengan warna kuning kecokelatan. Angkat lalu tiriskan.
- Berikutnya, buat sambal ijo dengan merebus cabai hijau besar, cabai rawit hijau, dan bawang merah hingga layu. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
- Ulek semua bahan sambal menggunakan cobek. Tambahkan garam sesuai selera, kemudian masak sebentar di wajan bersama sedikit minyak.
- Berikan penyedap rasa secukupnya dan aduk sampai bumbu sambal tercampur merata.
- Sajikan ayam goreng kipas bersama sambal ijo dalam satu piring.
Ayam goreng kipas yang gurih, harum, dan kaya rempah pun siap dinikmati. Perpaduan ayam berbumbu dengan sambal ijo pedas dijamin membuat hidangan rumahan ini semakin menggugah selera.
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