Pedasnya Bikin Nagih! Begini Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Cabai Melimpah

JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai hidangan rumahan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu pedas. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang menggugah selera. Bumbu yang dimasak hingga meresap membuat hidangan ini semakin nikmat, terutama ketika disajikan bersama nasi putih hangat. Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, menu ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk keluarga di rumah. Baca Juga:Resep Roti Goreng Isi Telur Asin, Cocok untuk Teman Minum Teh dan Camilan Keluarga Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan langkah membuat ati ampela bumbu pedas yang mudah dipraktikkan. Bahan-bahan Ati Ampela Bumbu Pedas 500 gram ati ampela

Bumbu marinasi atau kunyit bubuk

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

3 buah cabai hijau besar

20 buah cabai rawit hijau dan merah

50 gram gula merah

1 buah tomat merah

1 sendok teh garam dan penyedap rasa Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Pedas Pertama, siapkan panci berisi air dan panaskan hingga mendidih. Masukkan ati ampela bersama bumbu marinasi atau kunyit bubuk, daun jeruk, serta sedikit garam. Rebus hingga teksturnya empuk dan matang sempurna. Setelah matang, angkat ati ampela dari panci kemudian tiriskan. Tunggu hingga agak dingin sebelum dipotong menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Selanjutnya, siapkan bahan sambal yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan tomat. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng seluruh bahan sambal tersebut sampai layu. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Masukkan bahan sambal yang sudah digoreng ke dalam chopper. Haluskan hingga mendapatkan tekstur bumbu sesuai selera. Panaskan kembali minyak dalam wajan, lalu goreng potongan ati ampela sebentar agar bagian luarnya lebih beraroma. Angkat dan tiriskan. Gunakan wajan yang sama untuk memasak sambal yang sudah dihaluskan. Aduk hingga bumbu matang dan aromanya mulai harum. Tambahkan garam, penyedap rasa, serta gula merah. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata dan gula merah larut. Masukkan potongan ati ampela ke dalam wajan. Aduk perlahan agar setiap bagian terlapisi sambal secara merata. Tuangkan sedikit air, kemudian aduk kembali dan masak beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam ati ampela. Setelah matang dan bumbu terlihat menyatu, matikan kompor. Angkat hidangan dan pindahkan ke piring saji. Ati ampela bumbu pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedasnya dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera. Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Selain cocok menjadi lauk makan siang, hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu makan malam bersama keluarga.