Pedasnya Bikin Nagih! Begini Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Cabai Melimpah
Resep Ati Ampela Bumbu Pedas yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai hidangan rumahan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu. Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu pedas. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang menggugah selera. Bumbu yang dimasak hingga meresap membuat hidangan ini semakin nikmat, terutama ketika disajikan bersama nasi putih hangat. Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, menu ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk keluarga di rumah. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan langkah membuat ati ampela bumbu pedas yang mudah dipraktikkan. Ati ampela bumbu pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedasnya dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera. Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Selain cocok menjadi lauk makan siang, hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu makan malam bersama keluarga.
Bahan-bahan Ati Ampela Bumbu Pedas
Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Pedas
JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai hidangan rumahan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu.
Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu pedas. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus sedikit manis yang menggugah selera.
Bumbu yang dimasak hingga meresap membuat hidangan ini semakin nikmat, terutama ketika disajikan bersama nasi putih hangat.
Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, menu ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk keluarga di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan langkah membuat ati ampela bumbu pedas yang mudah dipraktikkan.
Ati ampela bumbu pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedasnya dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera.
Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Selain cocok menjadi lauk makan siang, hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu makan malam bersama keluarga.
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