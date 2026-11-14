Resep Roti Goreng Isi Telur Asin, Cocok untuk Teman Minum Teh dan Camilan Keluarga
Resep Roti Goreng Telur Asin yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Bosan dengan olahan roti tawar yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba membuat roti goreng telur asin sebagai alternatif camilan rumahan yang lezat dan mudah disiapkan. Camilan ini menawarkan perpaduan tekstur roti yang renyah di bagian luar dengan isian telur asin bercita rasa gurih, manis, dan lembut di bagian dalam. Kombinasi tersebut membuat roti goreng telur asin cocok dinikmati kapan saja. Selain dijadikan teman minum teh atau kopi, sajian ini juga bisa menjadi pilihan menu sarapan maupun camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan sehingga kamu bisa mengolahnya sendiri di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya. Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut agar proses pembuatan berjalan lebih mudah. Bahan selai telur asin: Bahan utama: Bahan perekat: Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan roti goreng dengan isian yang lembut dan bagian luar yang renyah. Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan rasa manis dan gurih dengan tekstur renyah di luar serta lembut di dalam membuat camilan ini cocok menjadi pilihan untuk mengisi waktu santai. Selamat mencoba!
Bahan-Bahan Roti Goreng Telur Asin
Cara Membuat Roti Goreng Telur Asin
JawaPos.com – Bosan dengan olahan roti tawar yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba membuat roti goreng telur asin sebagai alternatif camilan rumahan yang lezat dan mudah disiapkan.
Camilan ini menawarkan perpaduan tekstur roti yang renyah di bagian luar dengan isian telur asin bercita rasa gurih, manis, dan lembut di bagian dalam. Kombinasi tersebut membuat roti goreng telur asin cocok dinikmati kapan saja.
Selain dijadikan teman minum teh atau kopi, sajian ini juga bisa menjadi pilihan menu sarapan maupun camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan sehingga kamu bisa mengolahnya sendiri di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya.
Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut agar proses pembuatan berjalan lebih mudah.
Bahan selai telur asin:
Bahan utama:
Bahan perekat:
Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan roti goreng dengan isian yang lembut dan bagian luar yang renyah.
Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan rasa manis dan gurih dengan tekstur renyah di luar serta lembut di dalam membuat camilan ini cocok menjadi pilihan untuk mengisi waktu santai.
Selamat mencoba!
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