Resep Roti Goreng Isi Telur Asin, Cocok untuk Teman Minum Teh dan Camilan Keluarga

JawaPos.com – Bosan dengan olahan roti tawar yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba membuat roti goreng telur asin sebagai alternatif camilan rumahan yang lezat dan mudah disiapkan. Camilan ini menawarkan perpaduan tekstur roti yang renyah di bagian luar dengan isian telur asin bercita rasa gurih, manis, dan lembut di bagian dalam. Kombinasi tersebut membuat roti goreng telur asin cocok dinikmati kapan saja. Selain dijadikan teman minum teh atau kopi, sajian ini juga bisa menjadi pilihan menu sarapan maupun camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan sehingga kamu bisa mengolahnya sendiri di rumah. Baca Juga:Wajib Dicoba! 3 Tempat Makan Pizza Enak di Bandung, Cocok untuk Kuliner Bareng Teman Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Roti Goreng Telur Asin Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut agar proses pembuatan berjalan lebih mudah. Bahan selai telur asin: 100 gram margarin, lelehkan

30 gram tepung maizena

90 gram gula halus

70 gram susu bubuk

50 gram cream, susu, atau santan

3 butir kuning telur asin matang Bahan utama: Roti tawar secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan perekat: 1 butir telur

Tepung terigu secukupnya Cara Membuat Roti Goreng Telur Asin Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan roti goreng dengan isian yang lembut dan bagian luar yang renyah. Buat adonan isian telur asin. Haluskan kuning telur asin matang menggunakan sendok hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal. Campurkan margarin. Tuangkan margarin yang sudah dilelehkan ke dalam telur asin, kemudian aduk sampai kedua bahan menyatu. Masukkan bahan lainnya. Tambahkan susu bubuk, tepung maizena, gula halus, dan cream ke dalam adonan. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk pasta. Dinginkan adonan. Pindahkan selai telur asin ke dalam plastik, ratakan, kemudian simpan di lemari es selama kurang lebih 30–60 menit agar teksturnya lebih padat dan mudah digunakan sebagai isian. Siapkan roti tawar. Buang bagian pinggiran roti, lalu pipihkan menggunakan rolling pin atau alat sejenis agar lebih mudah dilipat. Buat bahan perekat. Campurkan telur dengan tepung terigu secukupnya hingga menjadi adonan yang dapat digunakan untuk merekatkan roti. Isi dan bentuk roti. Oleskan bahan perekat pada bagian tepi roti, kemudian letakkan isian telur asin di bagian tengah. Lipat atau tutup roti, lalu tekan seluruh sisinya hingga tertutup rapat agar isian tidak keluar ketika digoreng. Goreng hingga matang. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan roti yang sudah dibentuk. Goreng sampai permukaannya berubah menjadi kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Setelah matang, angkat roti dari wajan dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Sajikan selagi hangat. Roti goreng telur asin siap dinikmati sebagai camilan lezat bersama keluarga. Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan rasa manis dan gurih dengan tekstur renyah di luar serta lembut di dalam membuat camilan ini cocok menjadi pilihan untuk mengisi waktu santai. Selamat mencoba!