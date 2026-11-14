Lauk Sederhana yang Menggugah Selera, Resep Ayam Suwir Pedas Kemangi yang Bikin Nagih

JawaPos.com -- Ayam suwir pedas kemangi bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk jadi menu makan sehari-hari. Perpaduan daging ayam yang lembut, bumbu pedas gurih serta aroma daun kemangi yang khas membuat hidangan ini terasa semakin nikmati.

Tak hanya menawarkan rasa yang menggugah selera, ayam suwir pedas kemangi ini juga cukup praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Hidangan ini cocok disantap bersama dengan nasi putih hangat, baik untuk menu makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Jumat (13/11), berikut ini resep untuk membuat ayam suwir pedas kemangi yang bikin nambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat ayam suwir pedas kemangi:

· 400-500 gr dada ayam

· 2 sereh

· Sejempol lengkuas

· 2-3 lembar daun salam

· 1 sdt garam

· 1/4 sdt lada

· 1 sdt gula

· 3/4 sdt kaldu bubuk ayam

· Air secukupnya

· 1 genggam kemangi

Bumbu halus:

· 16 cabai keriting

· 5 cabai rawit

· 8 bawang merah

· 5 bawang putih

· 1 ruas jahe

· 2 ruas kunyit yang sudah dibakar

· 3 kemiri

· 1/2 buah tomat

Cara untuk membuat ayam suwir pedas kemangi:

· Rebus dada ayam selama 15-20 menit

· Untuk membuat bumbu halus, potong cabe keriting, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Lalu masukkan ke dalam blender

· Masukin kemiri yang sudah di sangrai di wajan, kunyit yang sudah dibakar, satu ruas jahe, cabe rawit, dan sedikit air. Blender hingga halus

· Angkat ayam yang sudah direbus dans uwir ayam

· Geprek lengkuas dan sereh, sisihkan

· Siapkan wajan dan tuang minyak, masukkan daun salam, sereh, dan lengkuas. Lalu masukkan bumbu halus dan tumis hingga wangi

· Setelah itu, tambahkan sedikit minyak dan tumis kembali

· Masukkan garam, lada, gula, dan kaldu bubuk. Aduk hingga tercampur dengan merata

· Lalu masukkan ayam yang sudah disuwir, tumis hingga tercampur dengan merata

· Masukkan sedikit air dan aduk hingga merata

· Kemudian, masukkan daun kemangi dan aduk

· Lalu matikan api dan masukkan ayam suwir pedas kemangi ke dalam wadah

· Ayam suwir pedas kemangi siap disajikan dengan nasi putih