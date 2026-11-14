Praktis dan Bikin Nagih! Resep Garlic Saikoro Steak dari Daging Lokal

JawaPos.com – Steak menjadi salah satu hidangan berbahan dasar daging sapi yang banyak digemari orang karena memiliki cita rasa gurih dan tekstur daging yang juicy.

Biasanya menu ini identik dengan restoran mewah. Namun, ternyata steaknjuga bisa dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Salah satu menu yang bisa dicoba adalah garlic saikoro steak, hidangan ini menggunakan potongan daging sapi yang berbentuk dadu yang dimasak hingga bagian luarnya kecokelatan, tetapi tetap mempertahankan kelembutan di bagian dalamnya.

Menariknya, resep garlic saikoro steak ini bisa menggunakan daging sapi lokal. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (13/11), bagi yang ingin mencoba membuat garlic saikoro steak yang enak dan praktis dapat mengikuti resep ini.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat garlic saikoro steak yang bikin nagih.

Bahan-bahan untuk membuat garlic saikoro steak:

Bahan untuk marinasi:

· 500 gram daging sapi has luar

· ¾ sdt baking soda

· 1 sdt kaldu jamur

· 1 ½ sdm maizena

· ½ sdt minyak wijen

· 1 sdm kecap asin

· 1 butir putih telur

· 80 ml air

Bahan garlic saikoro steak (untuk ½ resep daging marinasi):

· 15 siung bawang putih

· ¼ sdt lada hitam

· 2 sdm saus bulgogi

· ½ sdm saus tiram

· 1 sdm mentega tawar

· 1 batang daun bawang (opsional)

Bahan pelengkap:

· Nasi putih

Cara untuk membuat garlic saikoro steak:

· Buang dan rapikan bagian lemak berlebih pada daging sapi, lalu potong daging menjadi potongan dadu

· Masukkan daging sapi potong ke dalam mangkuk , tambahkan baking soda, kaldu jamur, maizena, minyak wijen, kecap asin, putih, telur, dan air. Aduk selama 5-1o0 menit hingga bumbu meresap

· Diamkan marinasi daging semalaman untukhasil yang maksimal atau minimal 2 jam

· Iris daun bawang dan sisihkan

· Panaskan sedikit minyak dalam wajan, masukkan daging sapi marinasi dan masak dengan api sedang ke besar. Tambahkan dengan bawang putih utuh, lada hitam, saus bulgogi, saus tiram, mentega tawar, dan daun bawang yang sudah diiris. Masak kembali

· Garlic saikoro steak siap disajikan dengan nasi putih hangat