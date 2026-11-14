Berburu Makanan Manis, Ini Dia 3 Tempat Dessert Kekinian yang Viral di Jakarta

JawaPos.com – Jakarta memiliki banyak tempat makan yang menawarkan hidangan penutup dengan tampilan menarik serta rasa yang menggugah selera.

Ada banyak tempat dessert di Jakarta, mulai dari gelato, donat hingga aneka olahan cokelat yang dapat memanjakan lidah.

Berbagai pilihan dessert di Jakarta tidak hanya menarik untuk dicicipi, tetapi juga memiliki tampilan yang estetik sehingga kerap menjadi incaran para pengunjung.

Tidak tidak sedikit tempat dessert di Jakarta yang ramai diperbincangkan di media sosial karena menu yang unik, konsep tempat hingga penyajian makanan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Bagi yang sedang mencari tempat untuk menikmati makanan manis di Jakarta, berikut tiga tempat dessert di Jakarta yang menarik untuk dicoba bersama dengan teman maupun keluarga.

1. Chu Churros

Chu Churros merupakan tempat kuliner yang menawarkan camilan manis khas Spanyol yaitu churros. Tempat ini cocok dikunjungi pecinta dessert yang ingin menikmati camilan manis dengan tekstur yang renyah di luar dan lembut di bagian dalamnya.

Dilansir dari akun Instagram @chu_____churros, para pengunjung bisa menikmati churros dengan berbagai pilihan saus cocolan, mulai dari valrhona chocolate, birthday frosting, matcha white chocolate, milky coffee, dan menu saus lainnya.

Selain churros klasik, tempat ini juga menyediakan berbagai pilihan churros dengan topping dan isian yang berbeda,seperti churros dengan es krim, sehingga memberikan sensasi rasa manis dan dingin dalam satu sajian.

Untuk harga churros di Chu Churros ini dikenakan harga mulaid ari Rp 38 ribu dan tempat ini berlokasi di Jl. Melawai 3, No. 8 Unit A, RT.3/RW. 1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

2. Rutsu Dessert Factory

Rutsu Dessert Factory ini merupakan tempat dessert yang menawarkan aneka dessert khas Asia dengan sentuhan modern dengan cita rasa yang kaya.

Dilansir dari akun Instagram @rutsu_id, salah satu keunikan tempat dessert ini adalah penggunaan bahan-bahan seperti ubi jalar, ubi ungu, hingga kelapa yang diolah menjadi hidangan penutup.

Tempat ini menawarkan banyak pilihan menu dessert, seperti thai ruam mit, vietnamese che, Taiwanese QQ bowl, taro mochi ball & soy noodle, dan menu dessert lainnya.

Untuk harga dessert di Rutsu Dessert Factory dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribuan dan tempat ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Kemang Selatan 11, No. 77, RT.1/RW. 3, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.

3. The Butter House

The Butter House bisa menjadi tempat alternatif untuk kamu yang sedang mencari tempat dessert enak di Jakarta. Tempat ini menawarkan aneka pastry dan hidangan berbahan dasar butter.

Dilansir dari akun Instagram @thebutterhouse__jkt, tempat ini menawarkan banyak menu dessert, seperti plain croissant, pistachio croissant, croissant egg tart, dan menu dessert lainnya.

Untuk harga dessert di The Butter House dikenakan harga berkisar Rp 40 ribuan dan toko ini berlokasi di Jl. Boulevard Raya, No. Unit 18, RT. 13/RW. 18, Klp Gading Timur, Jakarta Utara.