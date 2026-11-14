Resep Chicken Mozaru atau Chicken Baked Rice, Keju Melimpah dan Meleleh

Bahan

Bahan chicken katsu:

250 gram dada ayam

Tepung bumbu serbaguna secukupnya

Tepung roti secukupnya

Air secukupnya



Minyak goreng secukupnya

Bahan saus mayo:

3 sdm mayonnaise

1 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat



Bahan nasi dan topping:

300 gram nasi putih

2 sdm margarin atau butter

Daun parsley secukupnya

200 gram keju mozzarella atau sesuai selera



Cara Pembuatan

1. Siapkan dada ayam, kemudian pukul perlahan menggunakan alat pemukul daging hingga ketebalannya lebih merata. Langkah ini membantu ayam matang lebih merata saat digoreng.

2. Siapkan dua wadah untuk tepung bumbu kering dan tepung bumbu basah. Campurkan tepung bumbu dengan air pada salah satu wadah, lalu aduk hingga menghasilkan adonan pelapis.

3. Baluri dada ayam dengan tepung bumbu kering, kemudian celupkan ke dalam adonan tepung basah hingga seluruh permukaannya tertutup.

4. Gulingkan ayam ke dalam tepung roti sambil ditekan perlahan agar lapisannya menempel dengan baik.

5. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng chicken katsu menggunakan api kecil hingga sedang. Balik ayam sesekali sampai bagian luarnya berwarna keemasan dan bagian dalam matang sempurna. Angkat dan tiriskan.

6. Untuk membuat saus mayo, campurkan mayonnaise, saus sambal, dan saus tomat ke dalam mangkuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

7. Siapkan wadah tahan panas, kemudian masukkan nasi putih. Tambahkan margarin atau butter dan parsley, lalu aduk hingga tercampur merata.

8. Letakkan chicken katsu di atas nasi. Oleskan campuran saus mayo pada permukaan ayam, kemudian taburkan keju mozzarella hingga menutupi bagian atasnya.

9. Panggang dalam oven bersuhu 200 derajat Celsius selama kurang lebih 10 menit atau sampai keju meleleh dan bagian atasnya terlihat sedikit kecokelatan. Sesuaikan waktu memanggang dengan karakteristik oven masing-masing.

10. Keluarkan chicken mozaru dari oven dan sajikan selagi hangat agar keju mozzarella masih terasa lembut dan meleleh.



Chicken mozaru cocok menjadi menu makan siang atau makan malam ketika ingin menikmati hidangan ala restoran tanpa harus keluar rumah. Perpaduan nasi berbumbu butter, chicken katsu yang renyah, saus mayo gurih, dan mozzarella menghasilkan rasa yang kaya dalam satu sajian. Tekstur renyah ayam juga memberikan kontras dengan nasi yang lembut serta keju yang meleleh.



Jika ingin membuatnya lebih praktis, chicken katsu bisa disiapkan terlebih dahulu, kemudian disimpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin. Saat akan disajikan, tinggal susun bersama nasi, saus, dan keju sebelum dipanggang. Dengan begitu, chicken baked rice bisa menjadi menu rumahan yang menarik sekaligus alternatif lebih hemat untuk menikmati makanan cheesy favorit.

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