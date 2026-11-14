Resep Brown Butter Chocolate Chip Cookies, Chewy dengan Dark Chocolate

Bahan

127 gram browned butter

110 gram brown sugar

45 gram castor sugar

½ sdt vanila

¼ sdt garam

1 butir telur

15 gram whipping cream

165 gram tepung terigu protein sedang

½ sdt baking soda

150 gram dark chocolate, potong kecil



Bahan pelengkap:

Es krim vanilla secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan browned butter dengan memanaskan mentega di dalam panci menggunakan api kecil. Aduk sesekali hingga mentega meleleh, berbusa, dan berubah warna menjadi kecokelatan dengan aroma seperti kacang panggang. Angkat dan biarkan hingga tidak terlalu panas sebelum digunakan.

2. Masukkan browned butter ke dalam wadah, kemudian tambahkan brown sugar dan castor sugar. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Tambahkan vanila, garam, dan telur. Aduk kembali sampai adonan terlihat menyatu.

4. Tuangkan whipping cream, lalu aduk perlahan hingga tercampur. Hindari mengocok adonan terlalu lama agar teksturnya tetap sesuai untuk cookies.

5. Masukkan tepung terigu protein sedang dan baking soda. Aduk menggunakan spatula sampai tidak ada tepung kering yang tersisa.

6. Tambahkan potongan dark chocolate ke dalam adonan. Sisakan sedikit cokelat untuk diletakkan di bagian atas cookies sebelum dipanggang jika ingin tampilannya lebih menarik.

7. Ambil adonan menggunakan sendok atau scoop, kemudian bentuk menjadi bulatan dengan ukuran yang relatif sama. Beri jarak antarbentukan karena cookies akan melebar selama proses pemanggangan.

8. Susun adonan di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit agar adonan lebih padat.

9. Panaskan oven pada suhu 175–180 derajat Celsius. Panggang cookies selama 13–15 menit atau hingga bagian pinggirnya terlihat matang dan berwarna kecokelatan, sementara bagian tengahnya masih sedikit lunak.

10. Keluarkan cookies dari oven dan diamkan beberapa menit di atas loyang agar teksturnya mengeras. Setelah cukup kokoh, pindahkan ke rak pendingin.



Brown butter chocolate chip cookies paling nikmat disajikan saat masih sedikit hangat. Bagian pinggirnya terasa lebih kokoh, sedangkan bagian tengahnya cenderung lembut dan chewy dengan potongan dark chocolate yang meleleh. Aroma browned butter juga memberikan karakter rasa yang lebih kaya dibandingkan cookies biasa.



Untuk sajian yang lebih spesial, tambahkan satu scoop es krim vanilla di atas cookies. Perpaduan cookies hangat dengan es krim dingin menghasilkan kontras suhu dan tekstur yang membuat dessert ini semakin menggugah selera. Jika ingin bentuk yang lebih rapi, gunakan scoop berukuran sedang dan jangan meletakkan adonan terlalu berdekatan di atas loyang.

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