Resep Tumis Jamur Tiram Pedas Kemangi, Lauk Murah yang Bikin Nagih
Potret jamur tiram pedas kemangi, menu praktis dan ekonomis. (instagram.com/@nanakoot_)
JawaPos.com - Jamur tiram bisa menjadi bahan masakan sederhana yang diolah menjadi lauk lezat tanpa membutuhkan banyak biaya. Teksturnya yang lembut dan sedikit kenyal membuat jamur ini cocok dipadukan dengan berbagai bumbu. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah tumis jamur tiram pedas dengan tambahan daun kemangi yang memberikan aroma segar.
Resep tumis jamur tiram pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @nanakoot_. Keistimewaannya terletak pada penggunaan bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, serta beberapa jenis cabai. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa pedas dan gurih yang meresap ke dalam jamur.
Tambahan saus tiram dan kaldu ayam bubuk membuat rasanya semakin kaya, sedangkan sedikit gula membantu menyeimbangkan rasa bumbu. Daun kemangi dimasukkan menjelang proses memasak selesai agar aromanya tetap terasa. Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat, terutama bagi penyuka masakan pedas.
Baca Juga:Wajib Masuk Daftar Kuliner! 3 Toko Donat Artisan di Jakarta yang Lembut dan Menggugah Selera
Bahan
Jamur tiram secukupnya
Daun kemangi secukupnya
Jeruk nipis secukupnya
2 sdm saus tiram
1 sdm kaldu ayam bubuk
1 sdt gula
Minyak goreng secukupnya
Bumbu halus:
10 siung bawang merah
6 siung bawang putih
10 buah cabai merah keriting
6-8 buah cabai rawit merah
8-10 buah cabai rawit hijau
Cara Pembuatan
1. Suwir jamur tiram menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Cuci menggunakan air mengalir, kemudian tiriskan hingga airnya berkurang.
2. Untuk mengurangi aroma khas jamur yang terlalu kuat, beri sedikit perasan jeruk nipis. Aduk perlahan, diamkan sebentar, lalu tiriskan kembali. Pastikan jamur tidak terlalu basah agar tumisan tidak berair.
3. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Haluskan seluruh bahan menggunakan blender atau ulekan hingga menjadi bumbu.
4. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis menggunakan api sedang hingga harum dan matang. Aduk sesekali agar bumbu tidak mudah gosong.
5. Masukkan jamur tiram yang sudah disiapkan. Aduk perlahan hingga jamur tercampur rata dengan bumbu dan mulai menyusut.
6. Tambahkan saus tiram, kaldu ayam bubuk, dan gula. Aduk kembali sampai seluruh bumbu merata dan meresap ke dalam jamur.
7. Masak hingga jamur matang dan teksturnya menjadi lebih lembut. Jika tumisan terlalu kering sebelum jamur matang, tambahkan sedikit air.
8. Masukkan daun kemangi yang sudah dipetik dan dicuci bersih. Aduk sebentar sampai layu dan aromanya keluar.
9. Koreksi rasa sesuai selera. Jika sudah pas, angkat tumis jamur tiram pedas dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Tumis jamur tiram pedas kemangi ini membuktikan bahwa bahan sederhana dengan harga terjangkau tetap bisa menghasilkan hidangan yang menggugah selera. Tekstur jamur yang lembut berpadu dengan bumbu cabai yang pedas, gurihnya saus tiram, serta aroma khas kemangi. Kombinasi tersebut membuat lauk rumahan ini cocok dinikmati kapan saja.
Bagi yang kurang menyukai rasa terlalu pedas, jumlah cabai rawit bisa dikurangi sesuai selera. Sebaliknya, penyuka sensasi pedas dapat mempertahankan takaran cabai dalam resep. Sajikan bersama nasi hangat dan lauk pendamping sederhana untuk menu makan keluarga yang praktis, hemat, dan tetap nikmat.
***
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!