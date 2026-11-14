Resep Tumis Jamur Tiram Pedas Kemangi, Lauk Murah yang Bikin Nagih

Bahan

Jamur tiram secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Jeruk nipis secukupnya

2 sdm saus tiram

1 sdm kaldu ayam bubuk

1 sdt gula

Minyak goreng secukupnya



Bumbu halus:

10 siung bawang merah

6 siung bawang putih

10 buah cabai merah keriting

6-8 buah cabai rawit merah

8-10 buah cabai rawit hijau



Cara Pembuatan

1. Suwir jamur tiram menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Cuci menggunakan air mengalir, kemudian tiriskan hingga airnya berkurang.

2. Untuk mengurangi aroma khas jamur yang terlalu kuat, beri sedikit perasan jeruk nipis. Aduk perlahan, diamkan sebentar, lalu tiriskan kembali. Pastikan jamur tidak terlalu basah agar tumisan tidak berair.

3. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Haluskan seluruh bahan menggunakan blender atau ulekan hingga menjadi bumbu.

4. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis menggunakan api sedang hingga harum dan matang. Aduk sesekali agar bumbu tidak mudah gosong.

5. Masukkan jamur tiram yang sudah disiapkan. Aduk perlahan hingga jamur tercampur rata dengan bumbu dan mulai menyusut.

6. Tambahkan saus tiram, kaldu ayam bubuk, dan gula. Aduk kembali sampai seluruh bumbu merata dan meresap ke dalam jamur.

7. Masak hingga jamur matang dan teksturnya menjadi lebih lembut. Jika tumisan terlalu kering sebelum jamur matang, tambahkan sedikit air.

8. Masukkan daun kemangi yang sudah dipetik dan dicuci bersih. Aduk sebentar sampai layu dan aromanya keluar.

9. Koreksi rasa sesuai selera. Jika sudah pas, angkat tumis jamur tiram pedas dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.



Tumis jamur tiram pedas kemangi ini membuktikan bahwa bahan sederhana dengan harga terjangkau tetap bisa menghasilkan hidangan yang menggugah selera. Tekstur jamur yang lembut berpadu dengan bumbu cabai yang pedas, gurihnya saus tiram, serta aroma khas kemangi. Kombinasi tersebut membuat lauk rumahan ini cocok dinikmati kapan saja.



Bagi yang kurang menyukai rasa terlalu pedas, jumlah cabai rawit bisa dikurangi sesuai selera. Sebaliknya, penyuka sensasi pedas dapat mempertahankan takaran cabai dalam resep. Sajikan bersama nasi hangat dan lauk pendamping sederhana untuk menu makan keluarga yang praktis, hemat, dan tetap nikmat.

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