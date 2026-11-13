Resep Spicy Chewy Potatoes, Camilan Kentang Kenyal dengan Bumbu Pedas

Potret spicy chewy potatoes, camilan kentang anti mainstream yang cocok dicocol saus pedas. (Instagram.com/@ammirene)



JawaPos.com - Kentang tidak selalu harus diolah menjadi kentang goreng atau perkedel. Bahan sederhana ini juga bisa dikreasikan menjadi camilan bertekstur kenyal dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas. Spicy chewy potatoes bisa menjadi pilihan menarik untuk teman bersantai atau variasi camilan rumahan yang berbeda dari biasanya.

Resep spicy chewy potatoes dibagikan oleh akun Instagram @ammirene. Berbeda dari camilan kentang pada umumnya, hidangan ini menggunakan tepung tapioka sebagai campuran adonan. Penambahan tepung tersebut menghasilkan tekstur kenyal setelah bola-bola kentang direbus hingga matang.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, mulai dari garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, paprika bubuk, hingga lada putih. Perpaduan bumbu tersebut memberikan rasa gurih dengan sentuhan pedas ringan. Jika ingin sensasi yang lebih kuat, camilan ini bisa disajikan bersama saus sambal atau chili oil sesuai selera.

Bahan

300 gram kentang

7 sdm tepung tapioka

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

½ sdt bawang putih bubuk

¼ sdt paprika bubuk

¼ sdt lada putih bubuk

Bahan pelengkap:

Saus sambal secukupnya

Chili oil secukupnya

Bumbu tabur tambahan sesuai selera

Parsley cincang secukupnya

Cara Pembuatan

1. Kupas kentang, cuci hingga bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang saat direbus.

2. Siapkan panci berisi air, lalu rebus kentang hingga teksturnya empuk dan mudah dihancurkan. Setelah matang, angkat dan tiriskan sampai tidak ada sisa air yang berlebihan.

3. Haluskan kentang menggunakan garpu atau alat penghancur kentang hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.

4. Masukkan tepung tapioka, garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, paprika bubuk, dan lada putih ke dalam kentang yang sudah dihaluskan.

5. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa dipulung. Jika adonan masih terlalu lengket, tambahkan sedikit tepung tapioka secara bertahap agar lebih mudah dibentuk.

6. Ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan menggunakan telapak tangan hingga membentuk bola-bola kecil. Ulangi sampai seluruh adonan habis.

7. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan bola-bola kentang secara bertahap. Rebus hingga bola kentang mengapung ke permukaan dan matang hingga bagian dalam.

8. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Biarkan sebentar agar sisa air berkurang sebelum dipindahkan ke wadah saji.

9. Sajikan spicy chewy potatoes bersama saus sambal, chili oil, bumbu tabur tambahan, dan parsley cincang sesuai selera.

Spicy chewy potatoes menawarkan sensasi berbeda dari camilan kentang biasa. Bagian luarnya terasa lembut, sementara bagian dalamnya memiliki tekstur kenyal berkat penggunaan tepung tapioka. Rasa gurih dari bumbu juga membuat camilan ini tetap nikmat meskipun disajikan tanpa tambahan saus.