Pecinta Pedas Wajib Coba! Resep Cumi Tumis Cabai yang Praktis dan Bikin Nagih
Resep Tumis Cumi Pedas Kemangi yang Lezat dan Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Cumi-cumi merupakan salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan cita rasa khas membuat seafood ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu, mulai dari saus tiram hingga racikan cabai pedas.
Belakangan ini, olahan cumi pedas semakin menarik perhatian para pencinta kuliner. Perpaduan bawang putih, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah menghasilkan rasa pedas sekaligus gurih yang menggugah selera.
Selain mempunyai cita rasa yang nikmat, cara membuat hidangan ini juga terbilang praktis. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi pedas dengan bumbu sederhana yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Bahan-Bahan untuk Membuat Cumi Pedas
- 500 gram cumi-cumi
- 10 siung bawang putih
- 20 buah cabai rawit hijau
- 10 buah cabai rawit merah
- ½ sdt garam
- ½ sdt penyedap rasa atau micin
- 1 sdt baking soda
- ½ buah jeruk nipis
Cara Membuat Cumi Pedas
- Bersihkan cumi terlebih dahulu. Cuci cumi menggunakan air mengalir, kemudian buang bagian tinta dan kotoran di dalamnya. Setelah bersih, masukkan cumi ke dalam wadah untuk proses marinasi.
- Marinasi cumi. Tambahkan baking soda dan perasan jeruk nipis ke dalam wadah berisi cumi. Aduk hingga seluruh bagian tercampur rata, lalu diamkan selama kurang lebih 20–25 menit.
- Rebus cumi hingga matang. Siapkan panci berisi air dan didihkan. Masukkan cumi yang sudah dimarinasi, kemudian rebus hingga matang. Hindari merebus terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot.
- Tiriskan cumi. Setelah matang, angkat cumi dari air rebusan dan biarkan hingga airnya berkurang. Pindahkan ke dalam wadah bersih.
- Siapkan bumbu pedas. Masukkan bawang putih ke dalam chopper, lalu haluskan. Tambahkan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Proses kembali hingga teksturnya agak kasar agar sensasi cabainya tetap terasa.
- Tumis bumbu hingga harum. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Masukkan campuran bawang putih dan cabai yang sudah dicincang, kemudian tumis menggunakan api sedang sampai aromanya harum.
- Tambahkan bumbu penyedap. Masukkan garam dan micin ke dalam tumisan cabai. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan menghasilkan aroma yang semakin menggugah selera.
- Masukkan cumi. Tambahkan cumi yang sudah direbus ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu pedas secara merata.
- Masak hingga bumbu merata. Lanjutkan memasak selama beberapa saat agar rasa bawang putih dan cabai menyatu dengan cumi. Setelah dirasa cukup, matikan kompor.
- Sajikan selagi hangat. Pindahkan cumi pedas ke piring saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa gurih dan pedasnya semakin nikmat.
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