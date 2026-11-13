Pecinta Pedas Wajib Coba! Resep Cumi Tumis Cabai yang Praktis dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Cumi-cumi merupakan salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Teksturnya yang kenyal dengan cita rasa khas membuat seafood ini cocok dipadukan dengan beragam bumbu, mulai dari saus tiram hingga racikan cabai pedas.

Belakangan ini, olahan cumi pedas semakin menarik perhatian para pencinta kuliner. Perpaduan bawang putih, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah menghasilkan rasa pedas sekaligus gurih yang menggugah selera.

Selain mempunyai cita rasa yang nikmat, cara membuat hidangan ini juga terbilang praktis. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik yang rumit. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi pedas dengan bumbu sederhana yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.