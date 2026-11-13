Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Gurih dan Lezat
JawaPos.com – Ikan bakar menjadi salah satu menu favorit yang cocok disajikan bersama nasi hangat dan sambal. Perpaduan daging ikan yang lembut dengan balutan bumbu bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas membuat hidangan ini selalu menggugah selera. Umumnya, ikan bakar diolah menggunakan bara arang untuk menghasilkan aroma khas yang menggoda. Namun, kamu tidak harus repot menyiapkan alat pemanggang atau arang karena hidangan lezat ini ternyata bisa dibuat menggunakan teflon di rumah. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep ikan bakar teflon praktis dengan racikan bumbu yang kaya rasa. Proses pembuatannya cukup sederhana dan cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan dan cara membuatnya. 1. Bahan marinasi ikan 2. Bahan bumbu halus 3. Bahan tambahan bumbu bakar 4. Bahan pelengkap Agar hasil masakan semakin maksimal, pastikan ikan sudah dimarinasi secara merata sebelum dimasak. Gunakan api sedang supaya bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah. Selain itu, oleskan bumbu secara bertahap ketika ikan dipanggang agar lapisannya menempel dengan baik. Jika masih ada sisa bumbu, kamu bisa menyajikannya sebagai pelengkap. Itulah resep ikan bakar teflon dengan bumbu gurih, manis, dan sedikit pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah. Tidak perlu repot menyiapkan arang, kamu tetap bisa menikmati hidangan ikan bakar lezat untuk menu makan bersama keluarga.
Bahan-Bahan Ikan Bakar Teflon
Cara Membuat Ikan Bakar Teflon
Tips Agar Ikan Bakar Teflon Lebih Lezat
JawaPos.com – Ikan bakar menjadi salah satu menu favorit yang cocok disajikan bersama nasi hangat dan sambal. Perpaduan daging ikan yang lembut dengan balutan bumbu bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas membuat hidangan ini selalu menggugah selera.
Umumnya, ikan bakar diolah menggunakan bara arang untuk menghasilkan aroma khas yang menggoda. Namun, kamu tidak harus repot menyiapkan alat pemanggang atau arang karena hidangan lezat ini ternyata bisa dibuat menggunakan teflon di rumah.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep ikan bakar teflon praktis dengan racikan bumbu yang kaya rasa. Proses pembuatannya cukup sederhana dan cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan dan cara membuatnya.
1. Bahan marinasi ikan
2. Bahan bumbu halus
3. Bahan tambahan bumbu bakar
4. Bahan pelengkap
Agar hasil masakan semakin maksimal, pastikan ikan sudah dimarinasi secara merata sebelum dimasak. Gunakan api sedang supaya bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah.
Selain itu, oleskan bumbu secara bertahap ketika ikan dipanggang agar lapisannya menempel dengan baik. Jika masih ada sisa bumbu, kamu bisa menyajikannya sebagai pelengkap.
Itulah resep ikan bakar teflon dengan bumbu gurih, manis, dan sedikit pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah. Tidak perlu repot menyiapkan arang, kamu tetap bisa menikmati hidangan ikan bakar lezat untuk menu makan bersama keluarga.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!