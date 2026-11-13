Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Gurih dan Lezat

Resep Ikan Bakar dengan Teflon yang Enak dan Bikin Nagih./ YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Ikan bakar menjadi salah satu menu favorit yang cocok disajikan bersama nasi hangat dan sambal. Perpaduan daging ikan yang lembut dengan balutan bumbu bercita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas membuat hidangan ini selalu menggugah selera. Umumnya, ikan bakar diolah menggunakan bara arang untuk menghasilkan aroma khas yang menggoda. Namun, kamu tidak harus repot menyiapkan alat pemanggang atau arang karena hidangan lezat ini ternyata bisa dibuat menggunakan teflon di rumah. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep ikan bakar teflon praktis dengan racikan bumbu yang kaya rasa. Proses pembuatannya cukup sederhana dan cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan dan cara membuatnya. Baca Juga:Resep Saus Wijen Sangrai ala Restoran, Cocok Jadi Dressing Salad dan Cocolan Bahan-Bahan Ikan Bakar Teflon 1. Bahan marinasi ikan 400 gram ikan tilapia filet

1½ sdt kaldu bubuk

⅛ sdt merica

2 sdm tepung maizena

1–2 sdm putih telur 2. Bahan bumbu halus 8 butir kemiri sangrai

15 siung bawang putih

8 siung bawang merah

1 sdm ketumbar sangrai

3 cm kunyit

2 cm jahe

2 sachet terasi bakar

80 ml minyak

50 ml air 3. Bahan tambahan bumbu bakar 3 lembar daun jeruk

1 lembar daun salam

2 sdm saus tiram

½ sdm kecap Maggi

100 ml kecap manis

2 sdm margarin

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

1 sdt kaldu bubuk

¼ sdt merica

150 ml air 4. Bahan pelengkap Nasi putih hangat

Sambal tomat Cara Membuat Ikan Bakar Teflon Marinasi ikan terlebih dahulu. Potong ikan tilapia filet sesuai ukuran yang diinginkan. Masukkan kaldu bubuk, merica, tepung maizena, dan putih telur. Aduk sampai seluruh permukaan ikan terlapisi bumbu secara merata, kemudian sisihkan. Haluskan semua bahan bumbu. Masukkan kemiri sangrai, ketumbar sangrai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, terasi bakar, minyak, dan air ke dalam blender. Proses hingga menghasilkan bumbu halus. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan merica, daun salam, dan daun jeruk. Tumis menggunakan api sedang hingga aromanya keluar dan bumbu mulai mengeluarkan minyak. Masukkan bahan saus. Tuangkan air, kecap manis, saus tiram, kaldu bubuk, serta kecap Maggi. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan masak sebentar. Tambahkan margarin dan saus. Masukkan margarin, lalu aduk hingga meleleh dan menyatu dengan bumbu. Setelah itu, tambahkan saus tomat serta saus sambal. Masak kembali sampai seluruh racikan bumbu tercampur sempurna. Panggang ikan menggunakan teflon. Siapkan teflon dan panaskan sedikit minyak. Letakkan ikan yang sudah dimarinasi, kemudian masak kedua sisinya hingga berubah warna menjadi kecokelatan. Olesi ikan dengan bumbu bakar. Setelah permukaan ikan mulai matang, balurkan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya secara merata. Lanjutkan memasak sambil sesekali membalik ikan agar kedua sisinya matang dan bumbu meresap dengan baik. Sajikan selagi hangat. Setelah ikan matang sempurna, angkat dan tata di atas piring. Sajikan bersama nasi putih hangat dan sambal tomat agar rasanya semakin nikmat. Tips Agar Ikan Bakar Teflon Lebih Lezat Agar hasil masakan semakin maksimal, pastikan ikan sudah dimarinasi secara merata sebelum dimasak. Gunakan api sedang supaya bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalamnya masih mentah. Selain itu, oleskan bumbu secara bertahap ketika ikan dipanggang agar lapisannya menempel dengan baik. Jika masih ada sisa bumbu, kamu bisa menyajikannya sebagai pelengkap. Itulah resep ikan bakar teflon dengan bumbu gurih, manis, dan sedikit pedas yang bisa dicoba sendiri di rumah. Tidak perlu repot menyiapkan arang, kamu tetap bisa menikmati hidangan ikan bakar lezat untuk menu makan bersama keluarga.