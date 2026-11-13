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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 13 November 2026 | 22.58 WIB

Resep Saus Wijen Sangrai ala Restoran, Cocok Jadi Dressing Salad dan Cocolan

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Resep Saus Wijen Sangrai yang Rendah Kalori dan Serbaguna

JawaPos.com – Menambahkan saus yang tepat bisa membuat hidangan sederhana terasa jauh lebih istimewa. Salah satu pilihan yang patut dicoba adalah saus wijen sangrai dengan perpaduan rasa gurih, sedikit asam, dan aroma wijen yang khas.

Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, saus ini juga cukup fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai makanan. Mulai dari salad sayuran, ayam rebus, camilan, hingga aneka tumisan bisa terasa semakin nikmat dengan tambahan saus wijen sangrai.

Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit. Kamu hanya perlu menyiapkan beberapa bahan dapur, menyangrai wijen, kemudian menghaluskan seluruh bahan menggunakan blender.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep saus wijen sangrai yang praktis untuk dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Saus Wijen Sangrai

  • 2 butir telur rebus
  • 3 siung bawang putih
  • 1 sdm minyak
  • 1 sdm kecap asin
  • 30 gram wijen putih
  • 2½ sdm gula pasir
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt MSG
  • ½ sdt dashi powder atau kaldu ayam bubuk
  • 4 sdm air
  • 1–2 sdm air jeruk nipis
  • 1 sdm minyak wijen

Bahan Pelengkap

  • Ayam shabu-shabu
  • Salad sayur

Cara Membuat Saus Wijen Sangrai

  1. Sangrai wijen terlebih dahulu. Masukkan biji wijen putih ke dalam wajan tanpa minyak, kemudian sangrai menggunakan api kecil. Aduk secara perlahan hingga warnanya berubah kecokelatan dan aromanya harum. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
  2. Goreng bawang putih. Iris dua siung bawang putih, lalu goreng menggunakan sedikit minyak sampai berwarna kuning kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
  3. Haluskan bahan utama. Siapkan blender, kemudian masukkan telur rebus, bawang putih goreng, minyak, sisa bawang putih mentah, wijen sangrai, garam, MSG, gula pasir, dashi powder, kecap asin, air jeruk nipis, minyak wijen, serta air.
  4. Blender hingga lembut. Proses seluruh bahan sampai tercampur rata dan menghasilkan tekstur saus yang halus serta creamy.
  5. Tambahkan sisa wijen. Masukkan sisa wijen sangrai ke dalam blender, kemudian proses sebentar saja agar masih terdapat sedikit tekstur wijen.
  6. Saus siap disajikan. Tuangkan saus wijen sangrai ke dalam wadah. Sajikan bersama salad sayuran, ayam shabu-shabu, atau hidangan favorit lainnya.

Tips Menikmati Saus Wijen Sangrai

Agar rasanya semakin nikmat, saus bisa disajikan dalam keadaan dingin setelah disimpan sebentar di lemari es. Teksturnya yang lembut cocok dijadikan dressing salad maupun saus cocolan.

Jika ingin menyesuaikan cita rasanya, takaran air jeruk nipis dapat diatur sesuai selera untuk menghasilkan sensasi asam yang lebih segar.

Itulah resep saus wijen sangrai homemade yang praktis dan bisa menjadi pelengkap berbagai menu di rumah. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang mudah, kamu bisa menghadirkan saus gurih ala restoran tanpa harus membelinya di luar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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