Catat! Ini Dia 3 Toko Oleh-Oleh di Malang yang Wajib Dikunjungi, Apa Saja Ya?

JawaPos.com – Berkunjung ke Malang rasanya kurang lengkap jika pulang tanpa membawa buah tangan.

Kota yang dikenal dengan udara sejuk dan beragam destinasi wisata alam yang indah ini juga memiliki banyak pilihan oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.

Ada banyak toko oleh-oleh yang dapat pengunjung beli, mulai dari camilan tradisional, keripik, hingga aneka makanan ringan lainnya yang bisa ditemukan dengan mudah diberbagai toko oleh-oleh.

Nah, bagi yang sedang merencanakan liburan ke Malang, ada beberapa toko oleh-oleh yang bisa masuk dalam daftar kunjungan. Berikut tiga toko oleh-oleh di Malang yang menarik untuk dikunjungi.

1. Bluder Kapas

Bluder Kapas merupakan salah satu toko oleh-oleh khas Malang yang dikenal dengan produk unggulannya yaitu roti bluder yang lembut menyerupai kapas.

Roti ini bisa menjadi pilihan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Malang karena memiliki cita rasa manis dan beragam pilihan rasa.

Dilansir dari akun Instagram @bluderkapas, toko ini memiliki banyak menu makanan, seperti bluder kapa sori, bluder kapas cokelat, bluder kapas cream cheese, pie susu ori, pis susu jeruk, roti smeer butter cream, dan menu lainnya.

Untuk harga makanan di Bluder Kapas dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu per pcs dan tempat ini memiliki beberapa cabang, salah satuny berlokasi di Jl. Semeru, No.23, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

2. Pia Cap Mangkok

Pia Cap Mangkok merupakan toko oleh-oleh legendaris di Malang yang sudah ada sejak tahun 1959 dan toko ini dikenal sebagai salah satu pilihana buah tangan khas Malang yang banyak dicari oleh wisatawan.

Dilansir dari akun Instagram @piacapmangkok, toko oleh-oleh ini menawarkan banyak menu variasi rasa pia, seperti kacang hijau, keju, durian, kacang merah, nanas, cokelat, abon manis, dan variasi rasa lainnya.

Untuk harga di Pia Cap Mangkok dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu dan toko oleh-oleh ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Galunggung, No.51, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

3. Malang Strudel

Malang Strudel merupakan salah satu toko oleh-oleh kekinian yang cukup populer di Malang, Jawa Timur.

Dilansir dari akun Instagram @strudelmalang, toko oleh-oleh ini menawarkan banyak menu makanan enak, seperti malang strudel toaster choco cheese, malang strudel toaster chocolate, spuffy crispy almond, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Malang Strudel dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribuan dan toko ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Semeru, No. 47, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.