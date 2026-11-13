Cari Makan Siang Bareng Keluarga? Ini 3 Tempat Makan Nusantara Favorit di Bogor

JawaPos.com – Bogor menjadi salah satu destinasi menarik untuk wisata kuliner bersama keluarga maupun teman.

Selain dikenal dengan suasana kota yang sejuk, kota Hujan ini juga memiliki beragam tempat makan yang menawarkan hidangan khas Nusantara dengan cita rasa lezat. Mulai dari masakan Sunda hingga hidangan tradisional lainnya dengan racikan bumbu rempah yang menggugah selera.

Ada beberapa tempat makan di Bogor yang memiliki suasana nyaman, sehingga cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman waktu makan siang.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan Nusantara di Bogor yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati makan siang bersam keluarga maupun teman.

1. AROEM

AROEM merupakan salah satu restoran keluarga di Bogor yang menyajikan beragam hisangan khas Nusantara.

Tempat makan ini mengusung nuansa elegan dengan sentuhan khas Indonesia yang memberikan kesan hangat dan nyaman. Sehingga cocok dikunjungi bersama dengan keluarga maupun teman.

Dilansir dari akun Instagram @aroem_bogor, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tahu kipas udang, gado-gado, soto daging betawi, ayam pandan, iga bakar rempah, babat gongso, nasi goreng kampung, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di AROEM, seperti ice cafe latte, es coklat, es kelapa muda jeruk, jus alpukat, es teler mantap, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di AROEM dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Pemuda, No. 6, RT.04/RW. 02, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

2. Bumi Semboja

Bumi Semboja merupakan tempat kuliner di Kota Bogor yang menghadirkan suasana berbeda melalui konsep restoran ala rumah nenek.

Menempati bangunan tua bersejarah, tempat ini menawarkan nuansa klasik dan hangat yang membuat pengunjung seolah sedang berkunjung ke rumah keluarga tempo dulu.

Dilansir dari akun Instagram @bumisemboja, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan khas Nusantara yang enak, seperti rawon daging, empal goreng, ayam goreng asam, tahu walik, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti wedang uwuh, kopi tubruk, kopi aren tradisional, kelapa jeruk, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Bumi Semboja dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.

Tempat makan di Bumi Semboja ini berlokasi di Jl. Semboja No.10, RT.02/RW. 08, Kb, Klp, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

3. Taste & See

Taste & See merupakan restoran keluarga yang mengusung konsep modern dan natural. Tempat ini memadukan unsur kayu, rotan, dan tanaman hijau pada desain interior yang membuat suasana ditempat ini menjadi hangat, nyaman, dan instagramable.

Para pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan dan perbukitan di Bogor melalui jendela besar maupun area balkon di tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @taste.nsee.summareconbogor, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti iga penyet sambal ijo, sate lilit, sate ayam, gurame asam manis, tumis buncis tauge, nasi tempong Banyuwangi, bebek goreng rempah, soto ayam lamongan, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Taste & See, seperti ginger coffee, cappuccino, taro latte, wedang ronde, wedang jahe, classic choco, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Mountain View Terrace Summarecon Bogor, Jl. Summarecon Bogor Boulevard Utama, No. 02, Unit S, Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.