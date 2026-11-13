Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 13 November 2026 | 21.42 WIB

Cari Makan Siang Bareng Keluarga? Ini 3 Tempat Makan Nusantara Favorit di Bogor

3 Tempat Makan Nusantara di Bogor yang Wajib Dicoba / foto: Instagram @taste.nsee.summareconbogor - Image

3 Tempat Makan Nusantara di Bogor yang Wajib Dicoba / foto: Instagram @taste.nsee.summareconbogor

JawaPos.com – Bogor menjadi salah satu destinasi menarik untuk wisata kuliner bersama keluarga maupun teman.

Selain dikenal dengan suasana kota yang sejuk, kota Hujan ini juga memiliki beragam tempat makan yang menawarkan hidangan khas Nusantara dengan cita rasa lezat. Mulai dari masakan Sunda hingga hidangan tradisional lainnya dengan racikan bumbu rempah yang menggugah selera.

Ada beberapa tempat makan di Bogor yang memiliki suasana nyaman, sehingga cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman waktu makan siang.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan Nusantara di Bogor yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati makan siang bersam keluarga maupun teman.

1.       AROEM

AROEM merupakan salah satu restoran keluarga di Bogor yang menyajikan beragam hisangan khas Nusantara.

Tempat makan ini mengusung nuansa elegan dengan sentuhan khas Indonesia yang memberikan kesan hangat dan nyaman. Sehingga cocok dikunjungi bersama dengan keluarga maupun teman.

Dilansir dari akun Instagram @aroem_bogor, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti tahu kipas udang, gado-gado, soto daging betawi, ayam pandan, iga bakar rempah, babat gongso, nasi goreng kampung, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di AROEM, seperti ice cafe latte, es coklat, es kelapa muda jeruk, jus alpukat, es teler mantap, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di AROEM dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Pemuda, No. 6, RT.04/RW. 02, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

2.       Bumi Semboja

Bumi Semboja merupakan tempat kuliner di Kota Bogor yang menghadirkan suasana berbeda melalui konsep restoran ala rumah nenek.

 Menempati bangunan tua bersejarah, tempat ini menawarkan nuansa klasik dan hangat yang membuat pengunjung seolah sedang berkunjung ke rumah keluarga tempo dulu.

Dilansir dari akun Instagram @bumisemboja, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan khas Nusantara yang enak, seperti rawon daging, empal goreng, ayam goreng asam, tahu walik, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti wedang uwuh, kopi tubruk, kopi aren tradisional, kelapa jeruk, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Bumi Semboja dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.

Tempat makan di Bumi Semboja ini berlokasi di Jl. Semboja No.10, RT.02/RW. 08, Kb, Klp, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

3.       Taste & See

Taste & See merupakan restoran keluarga yang mengusung konsep modern dan natural. Tempat ini memadukan unsur kayu, rotan, dan tanaman hijau pada desain interior yang membuat suasana ditempat ini menjadi hangat, nyaman, dan instagramable.

Para pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan dan perbukitan di Bogor melalui jendela besar maupun area balkon di tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @taste.nsee.summareconbogor, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti iga penyet sambal ijo, sate lilit, sate ayam, gurame asam manis, tumis buncis tauge, nasi tempong Banyuwangi, bebek goreng rempah, soto ayam lamongan, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Taste & See, seperti ginger coffee, cappuccino, taro latte, wedang ronde, wedang jahe, classic choco, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Mountain View Terrace Summarecon Bogor, Jl. Summarecon Bogor Boulevard Utama, No. 02, Unit S, Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Itu dia informasi mengenai tiga tempat makan Nusantara di Bogor yang cocok untuk ngumpul bersama dengan keluarga dan teman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google

Tags

bogorfavoritnusantaratempat makan

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

BAIC Resmikan Dealer di Bogor, Jaringan Nasional Kini Capai 20 Lokasi - Image
Otomotif

BAIC Resmikan Dealer di Bogor, Jaringan Nasional Kini Capai 20 Lokasi

Rabu, 11 November 2026 | 23.37 WIB

7 Rekomendasi Tempat untuk Menikmati Pemandangan Malam di Bogor dan Sekitarnya - Image
Travelling

7 Rekomendasi Tempat untuk Menikmati Pemandangan Malam di Bogor dan Sekitarnya

Sabtu, 7 November 2026 | 13.43 WIB

Bikin Resah, Diduga ODGJ Mengamuk Bawa Kapak di Bogor Diamankan Polisi - Image
Jabodetabek

Bikin Resah, Diduga ODGJ Mengamuk Bawa Kapak di Bogor Diamankan Polisi

Minggu, 1 November 2026 | 05.22 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore