Modal Bahan Dapur Sederhana, Resep Telur Buncis Ini Bisa Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep telur buncis oseng bawang (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Menyiapkan hidangan lezat untuk keluarga tidak harus menggunakan bahan mahal ataupun proses memasak yang rumit. Salah satu menu sederhana yang bisa dicoba adalah telur buncis oseng bawang.

Hidangan rumahan ini memadukan telur yang lembut dengan buncis bercita rasa segar dan tekstur renyah. Aroma bawang merah serta bawang putih yang ditumis bersama cabai dan terasi membuat rasanya semakin gurih dan menggugah selera.

Selain mudah dibuat, menu ini juga ramah di kantong karena bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun dapur rumah. Kandungan telur menyediakan protein, sementara buncis menjadi sumber serat dan berbagai vitamin.

Bagi yang sedang mencari inspirasi lauk praktis untuk menu sehari-hari, resep ini bisa menjadi pilihan menarik. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat telur buncis oseng bawang yang nikmat dan ekonomis.

Bahan-Bahan Telur Buncis Oseng Bawang Berikut bahan yang perlu disiapkan:

65 gram buncis.

5 siung bawang putih.

8 siung bawang merah.

7 buah cabai rawit merah.

4 gram terasi yang sudah dibakar.

2 butir telur.

2 sendok makan minyak.

1 sendok teh kaldu bubuk.

1 sendok teh saus tiram.

½ sendok teh gula pasir. Bahan pelengkap:

Nasi putih hangat.

Kerupuk sesuai selera. Cara Membuat Telur Buncis Oseng Bawang 1. Siapkan seluruh bahan. Cuci bersih buncis, kemudian iris menjadi potongan besar. Iris pula bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah. Sisihkan semua bahan.

2. Tumis bawang hingga harum. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk dan tumis sampai aromanya keluar serta warnanya mulai berubah.

3. Masukkan bumbu dan sayuran. Tambahkan terasi bakar, cabai rawit, serta potongan buncis. Hancurkan terasi sambil mengaduk bahan agar tercampur rata. Masukkan kaldu bubuk, kemudian tumis kembali beberapa saat.

4. Tambahkan telur. Pecahkan telur langsung ke dalam wajan. Biarkan sebentar hingga mulai matang, kemudian aduk bersama buncis dan bumbu.

5. Berikan sentuhan rasa. Tuangkan saus tiram dan tambahkan gula pasir. Aduk hingga seluruh bahan tercampur sempurna dan masak sampai telur matang serta buncis mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

6. Sajikan selagi hangat. Angkat oseng telur buncis dan pindahkan ke piring saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat dan kerupuk agar semakin nikmat.

Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga Telur buncis oseng bawang bisa menjadi solusi ketika ingin menyajikan lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma bawang membuat hidangan sederhana ini cocok dinikmati kapan saja.