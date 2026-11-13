Wangi dan Kaya Rasa, Ini Resep Nasi Goreng Seafood dengan Udang dan Telur

Resep Nasi Goreng Seafood yang Enak dan Praktis./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Nasi goreng seafood merupakan salah satu menu yang banyak digemari pencinta kuliner. Perpaduan nasi berbumbu dengan udang, telur, sosis, dan bakso menciptakan hidangan yang kaya rasa serta menggugah selera.

Keistimewaan menu ini terletak pada kombinasi bumbu yang menghasilkan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma khas dari minyak wijen. Tidak heran jika nasi goreng seafood kerap menjadi pilihan favorit ketika bersantap di restoran seafood maupun tempat makan Chinese food.

Kabar baiknya, hidangan lezat ini ternyata bisa dibuat sendiri tanpa harus keluar rumah. Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan), resep nasi goreng seafood berikut cukup praktis untuk dicoba dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan-bahan Nasi Goreng Seafood Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 2–3 porsi nasi goreng seafood:

1 buah sosis.

4 buah bakso sapi atau bakso ikan.

2 buah cabai merah.

1 batang daun bawang.

5 siung bawang merah.

3 siung bawang putih.

Udang secukupnya.

2 butir telur.

Nasi putih untuk 2–3 porsi. Bumbu Nasi Goreng Seafood Agar rasanya semakin gurih dan menyerupai hidangan restoran, siapkan beberapa bumbu berikut:

1 sdm kecap ikan.

1 sdm kecap asin.

2 sdm saus tiram.

½ sdm minyak wijen.

3 sdm kecap manis.

1 sdm kaldu jamur.

½ sdt merica bubuk.

½ sdt garam. Cara Membuat Nasi Goreng Seafood 1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Potong sosis dengan bentuk menyerong, kemudian iris bakso menjadi beberapa bagian. Sisihkan keduanya dalam wadah terpisah.

2. Iris bahan pelengkap. Potong cabai merah memanjang, lalu iris bawang merah dan bawang putih. Daun bawang juga dipotong memanjang agar mudah dicampurkan ketika proses memasak.

3. Masak bahan seafood dan pelengkap. Masukkan udang ke dalam panci atau wajan, kemudian tambahkan sedikit garam. Masukkan potongan sosis dan bakso, lalu masak sampai matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan.

4. Tumis bumbu hingga harum. Gunakan wajan yang sama, tuangkan sedikit minyak, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk hingga aromanya keluar dan bumbu mulai layu.

5. Masukkan telur. Kocok telur dalam wadah, lalu tuangkan ke dalam tumisan bawang. Aduk hingga telur matang dan tercampur dengan bumbu.

6. Tambahkan nasi putih. Masukkan nasi ke dalam wajan, kemudian aduk hingga butiran nasi tercampur rata dengan telur dan tumisan bawang.

7. Masukkan aneka saus. Tambahkan kecap ikan, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, serta kecap manis. Aduk kembali sampai seluruh nasi terbalut bumbu secara merata.

8. Campurkan bahan seafood. Masukkan udang, sosis, dan bakso yang sudah dimasak sebelumnya. Aduk perlahan agar semua bahan menyatu dengan nasi.

9. Tambahkan bumbu penyedap. Berikan kaldu jamur, merica bubuk, dan garam sesuai takaran. Aduk hingga rasa gurihnya tersebar merata.

10. Masukkan cabai dan daun bawang. Tambahkan kedua bahan tersebut menjelang proses memasak selesai. Aduk sebentar agar aroma dan kesegarannya tetap terasa.

11. Angkat dan sajikan. Setelah seluruh bahan tercampur sempurna dan nasi terasa panas, matikan api. Pindahkan nasi goreng seafood ke piring saji.

Tips agar Nasi Goreng Seafood Lebih Lezat Untuk mendapatkan hasil nasi goreng yang tidak lembek, sebaiknya gunakan nasi putih yang sudah dingin atau disimpan terlebih dahulu di lemari pendingin. Tekstur nasi yang lebih kering akan membuat bumbu mudah tercampur tanpa menggumpal.

Selain itu, jangan memasak udang terlalu lama agar teksturnya tetap lembut dan tidak alot. Penggunaan minyak wijen juga sebaiknya sesuai takaran karena aromanya cukup kuat dan menjadi salah satu ciri khas nasi goreng ala restoran.

Nasi goreng seafood yang gurih, harum, dan kaya isian pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama acar, kerupuk, atau irisan mentimun agar semakin nikmat.