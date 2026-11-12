Menu Spesial Keluarga! Resep Semur Panggang Daging Sapi yang Empuk dan Kaya Rempah
JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa harus pergi ke restoran? Semur panggang daging sapi bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba di rumah. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera. Daging sapi yang dimasak hingga empuk kemudian diolah kembali bersama bumbu hingga menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur yang menggoda. Umumnya, semur panggang dibuat menggunakan daging sapi yang memiliki tekstur cocok untuk dimasak dalam waktu cukup lama. Proses pengolahan yang tepat membuat bumbu semakin meresap dan daging terasa lebih lembut ketika disantap. Menu ini sangat cocok dihidangkan sebagai sajian makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika disandingkan dengan nasi putih hangat dan taburan bawang merah goreng. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep semur panggang daging sapi yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah disiapkan. Semur panggang daging sapi yang empuk, manis, dan gurih kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Dengan perpaduan rempah yang kaya serta proses memasak yang tepat, hidangan rumahan ini bisa menjadi sajian spesial yang menggugah selera seluruh anggota keluarga.
Bahan-bahan Semur Panggang
Bahan Bumbu Halus
Bahan untuk Proses Pemanggangan
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Semur Panggang
JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa harus pergi ke restoran? Semur panggang daging sapi bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba di rumah.
Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera. Daging sapi yang dimasak hingga empuk kemudian diolah kembali bersama bumbu hingga menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur yang menggoda.
Umumnya, semur panggang dibuat menggunakan daging sapi yang memiliki tekstur cocok untuk dimasak dalam waktu cukup lama. Proses pengolahan yang tepat membuat bumbu semakin meresap dan daging terasa lebih lembut ketika disantap.
Menu ini sangat cocok dihidangkan sebagai sajian makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika disandingkan dengan nasi putih hangat dan taburan bawang merah goreng.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep semur panggang daging sapi yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah disiapkan.
Semur panggang daging sapi yang empuk, manis, dan gurih kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
Dengan perpaduan rempah yang kaya serta proses memasak yang tepat, hidangan rumahan ini bisa menjadi sajian spesial yang menggugah selera seluruh anggota keluarga.
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