Menu Spesial Keluarga! Resep Semur Panggang Daging Sapi yang Empuk dan Kaya Rempah

Resep Semur Panggang yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa harus pergi ke restoran? Semur panggang daging sapi bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba di rumah. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera. Daging sapi yang dimasak hingga empuk kemudian diolah kembali bersama bumbu hingga menghasilkan cita rasa lezat dengan tekstur yang menggoda. Umumnya, semur panggang dibuat menggunakan daging sapi yang memiliki tekstur cocok untuk dimasak dalam waktu cukup lama. Proses pengolahan yang tepat membuat bumbu semakin meresap dan daging terasa lebih lembut ketika disantap. Menu ini sangat cocok dihidangkan sebagai sajian makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Apalagi jika disandingkan dengan nasi putih hangat dan taburan bawang merah goreng. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep semur panggang daging sapi yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah disiapkan. Bahan-bahan Semur Panggang 2 kg daging sapi brisket

700 ml air

½ sdm garam

2 sdt kaldu jamur

2 sdm saus tiram

3 sdm kecap manis

1 sdm gula kelapa

2 lembar bay leaf

4 butir cengkih Bahan Bumbu Halus 3 buah tomat merah

8 siung bawang merah

7 siung bawang putih

1 buah pala

3 cm jahe

3 butir kemiri

½ sdt lada putih butir

30 ml minyak Bahan untuk Proses Pemanggangan 1 buah bawang bombai

1 sdm mentega tawar

1 sdm madu

1 sdm kecap manis Bahan Pelengkap Nasi putih secukupnya

Bawang merah goreng secukupnya Cara Membuat Semur Panggang Rebus daging terlebih dahulu. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan daging sapi dan rebus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Siapkan bumbu halus. Potong tomat menjadi dua bagian, lalu siapkan pala, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan lada putih. Masukkan seluruh bahan ke dalam blender bersama minyak, kemudian haluskan sampai teksturnya lembut. Potong daging sesuai serat. Setelah daging cukup dingin, potong-potong dengan arah yang memotong serat agar hasil akhirnya lebih mudah dikunyah. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tambahkan bay leaf dan cengkih, lalu tumis sampai aromanya keluar dan bumbu terlihat matang. Masak daging bersama bumbu. Masukkan potongan daging ke dalam tumisan. Tuangkan air, saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, dan garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. Lunakkan daging menggunakan presto. Pindahkan masakan ke dalam panci presto dan masak selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, tambahkan gula kelapa dan lanjutkan memasak sampai kuahnya sedikit mengental. Siapkan bumbu panggang. Iris bawang bombai, kemudian panaskan wajan dan lelehkan mentega. Masukkan bawang bombai bersama potongan daging serta sedikit kuah semur. Beri sentuhan rasa manis. Tambahkan madu dan kecap manis ke dalam wajan. Aduk perlahan dan masak hingga kuah menyusut serta bumbu melapisi permukaan daging dengan sempurna. Sajikan selagi hangat. Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan semur panggang ke piring saji. Tambahkan taburan bawang merah goreng agar semakin nikmat. Semur panggang daging sapi yang empuk, manis, dan gurih kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Dengan perpaduan rempah yang kaya serta proses memasak yang tepat, hidangan rumahan ini bisa menjadi sajian spesial yang menggugah selera seluruh anggota keluarga.