Tak Perlu ke Restoran, Ini Resep Dori Krispi Saus Creamy dengan Garlic Butter Rice
JawaPos.com – Bosan dengan menu makan yang itu-itu saja? Olahan ikan dori bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan spesial di rumah. Salah satu menu yang patut dicoba adalah dori krispi saus creamy. Perpaduan ikan berbalut tepung renyah dengan saus lembut bercita rasa gurih membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Menariknya, menu ala restoran ini ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahannya cukup sederhana dan proses memasaknya juga praktis. Agar semakin istimewa, dori krispi disajikan bersama garlic butter rice atau nasi mentega bawang putih yang harum dan menggugah selera. Tambahan keju mozzarella juga memberikan sensasi gurih yang semakin nikmat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap dori krispi saus creamy yang bisa kamu praktikkan di rumah. Hidangan ini menawarkan kombinasi rasa gurih dari nasi mentega, tekstur renyah ikan dori, serta saus creamy yang lembut. Tambahan mozzarella membuat sajian semakin menggugah selera. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, kamu bisa menghadirkan menu ala restoran tanpa harus keluar rumah. Cocok dijadikan variasi menu keluarga maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama orang tersayang.
Bahan-bahan Dori Krispi
Bahan Garlic Butter Rice
Bahan Saus Creamy
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Dori Krispi Saus Creamy
JawaPos.com – Bosan dengan menu makan yang itu-itu saja? Olahan ikan dori bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan spesial di rumah.
Salah satu menu yang patut dicoba adalah dori krispi saus creamy. Perpaduan ikan berbalut tepung renyah dengan saus lembut bercita rasa gurih membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Menariknya, menu ala restoran ini ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahannya cukup sederhana dan proses memasaknya juga praktis.
Agar semakin istimewa, dori krispi disajikan bersama garlic butter rice atau nasi mentega bawang putih yang harum dan menggugah selera. Tambahan keju mozzarella juga memberikan sensasi gurih yang semakin nikmat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap dori krispi saus creamy yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Hidangan ini menawarkan kombinasi rasa gurih dari nasi mentega, tekstur renyah ikan dori, serta saus creamy yang lembut. Tambahan mozzarella membuat sajian semakin menggugah selera.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, kamu bisa menghadirkan menu ala restoran tanpa harus keluar rumah. Cocok dijadikan variasi menu keluarga maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama orang tersayang.
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