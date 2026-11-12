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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 12 November 2026 | 22.44 WIB

Tak Perlu ke Restoran, Ini Resep Dori Krispi Saus Creamy dengan Garlic Butter Rice

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Resep Dori Krispi Saus Creamy yang Enak./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Bosan dengan menu makan yang itu-itu saja? Olahan ikan dori bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan spesial di rumah.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah dori krispi saus creamy. Perpaduan ikan berbalut tepung renyah dengan saus lembut bercita rasa gurih membuat hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Menariknya, menu ala restoran ini ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahannya cukup sederhana dan proses memasaknya juga praktis.

Agar semakin istimewa, dori krispi disajikan bersama garlic butter rice atau nasi mentega bawang putih yang harum dan menggugah selera. Tambahan keju mozzarella juga memberikan sensasi gurih yang semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap dori krispi saus creamy yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-bahan Dori Krispi

  • 150 gram ikan dori filet
  • 5 sdm tepung bumbu serbaguna
  • 3 sdm air
  • 1 batang daun bawang, iris (opsional)

Bahan Garlic Butter Rice

  • 250 gram nasi putih
  • 70 gram wortel rebus, potong dadu (opsional)
  • 1 sdm margarin
  • 2 siung bawang putih, cincang
  • 1 butir telur
  • ½ sdt kaldu ayam bubuk
  • ⅛ sdt merica
  • ½ sdm kecap asin

Bahan Saus Creamy

  • 1 sdm margarin
  • 1½ sdm tepung bumbu serbaguna
  • 100 ml air
  • 100 ml susu
  • ¼ sdt gula pasir

Bahan Pelengkap

  • Keju mozzarella parut secukupnya
  • Tepung bumbu serbaguna secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Dori Krispi Saus Creamy

  1. Buat saus creamy terlebih dahulu. Panaskan margarin menggunakan wajan, kemudian masukkan tepung bumbu serbaguna. Aduk dan masak sebentar hingga tercampur rata.
  2. Tuangkan air dan susu secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Tambahkan gula pasir, lalu masak hingga saus tercampur rata dan mencapai kekentalan yang diinginkan. Sisihkan.
  3. Siapkan ikan dori. Potong filet ikan dengan bentuk agak menyerong sesuai selera.
  4. Masukkan tepung bumbu serbaguna dan air ke dalam wadah. Aduk hingga menjadi adonan basah, kemudian masukkan potongan ikan dori serta irisan daun bawang. Aduk sampai seluruh permukaan ikan terlapisi.
  5. Ambil potongan ikan, lalu balurkan ke tepung bumbu kering hingga tertutup merata.
  6. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ikan dori sampai berwarna kuning kecokelatan dan teksturnya renyah. Angkat, kemudian tiriskan.
  7. Lanjutkan membuat garlic butter rice. Panaskan margarin di wajan, lalu tumis bawang putih cincang sampai harum.
  8. Masukkan telur dan aduk hingga matang. Setelah itu, tambahkan nasi putih serta potongan wortel rebus.
  9. Bumbui dengan kaldu ayam bubuk, merica, dan kecap asin. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan nasi terasa harum.
  10. Tahap penyajian. Siapkan piring atau wadah saji, kemudian letakkan garlic butter rice sebagai alas. Tambahkan ikan dori goreng di atasnya.
  11. Siram dengan saus creamy yang sudah dibuat sebelumnya, lalu taburkan keju mozzarella parut sesuai selera.
  12. Dori krispi saus creamy dengan garlic butter rice siap dinikmati selagi hangat.

Hidangan ini menawarkan kombinasi rasa gurih dari nasi mentega, tekstur renyah ikan dori, serta saus creamy yang lembut. Tambahan mozzarella membuat sajian semakin menggugah selera.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, kamu bisa menghadirkan menu ala restoran tanpa harus keluar rumah. Cocok dijadikan variasi menu keluarga maupun hidangan spesial saat berkumpul bersama orang tersayang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Tags

resepDori Krispi Saus Creamy

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