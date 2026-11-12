Gurih dan Wangi Bawang, Resep Tahu Goreng Ini Cocok Jadi Teman Minum Teh

Resep Tahu Goreng Bawang dengan Sambal Cocol yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Tahu goreng menjadi salah satu camilan sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan bagian luar yang renyah dengan tekstur dalam yang lembut membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat bersantai pada sore hari. Jika bosan dengan tahu goreng biasa, kamu bisa mencoba kreasi tahu goreng bawang. Hidangan ini memiliki aroma bawang putih dan bawang merah yang menggoda, ditambah lapisan luar yang gurih serta renyah. Keistimewaan camilan ini semakin terasa ketika disajikan bersama sambal kecap bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam dari jeruk limau. Perpaduan tersebut membuat tahu goreng terasa lebih istimewa meskipun menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, proses pembuatan tahu goreng bawang ini cukup praktis dan bisa dicoba sendiri di rumah. Berikut daftar bahan dan cara membuatnya. Bahan-Bahan Tahu Goreng Bawang 6 buah tahu kuning, potong-potong

1 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap

300 ml air

3 sendok makan tepung maizena

10 siung bawang putih, geprek

10 siung bawang merah, geprek

Minyak goreng secukupnya Bahan Sambal Kecap 8 buah cabai rawit, iris

1 siung bawang putih ukuran besar, cincang

2 sendok makan minyak

1 sendok makan gula aren

4 sendok makan kecap manis

1 sendok makan kecap asin

1 buah jeruk limau Cara Membuat Tahu Goreng Bawang 1. Siapkan dan rendam tahu Belah tahu menjadi dua bagian, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tuangkan air, garam, dan penyedap, lalu aduk perlahan agar bumbu mulai meresap ke dalam tahu. 2. Tambahkan bawang dan tepung maizena Masukkan bawang putih serta bawang merah yang sudah digeprek ke dalam rendaman. Tambahkan tepung maizena, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. 3. Racik sambal kecap Sambil menunggu tahu menyerap bumbu, siapkan mangkuk untuk membuat sambal. Masukkan irisan cabai rawit dan bawang putih cincang. Panaskan minyak hingga cukup panas, lalu tuangkan ke dalam mangkuk berisi cabai dan bawang. Aduk agar aromanya keluar. 4. Lengkapi bumbu sambal Tambahkan gula aren, kecap manis, dan kecap asin ke dalam campuran sambal. Berikan perasan jeruk limau, kemudian aduk sampai semua bahan menyatu. 5. Goreng tahu hingga setengah matang Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan tahu yang sudah dibumbui, kemudian goreng hingga permukaannya mulai mengeras dan berwarna sedikit kecokelatan. 6. Masukkan bawang dan air rendaman Tambahkan bawang putih serta bawang merah geprek ke dalam wajan. Aduk bersama tahu, lalu tuangkan sekitar satu sendok sayur air rendaman tahu. Ulangi penambahan air rendaman tersebut sebanyak 3–5 kali sambil terus mengaduk agar bumbu dan bawang melapisi permukaan tahu. 7. Goreng hingga kecokelatan Lanjutkan proses menggoreng sampai tahu dan bawang berubah warna menjadi cokelat keemasan serta teksturnya terlihat renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan minyaknya. 8. Sajikan bersama sambal kecap Pindahkan tahu goreng bawang ke piring saji. Nikmati selagi hangat bersama sambal kecap yang sudah dibuat sebelumnya. Tahu goreng bawang siap menjadi teman bersantai bersama keluarga. Aroma bawangnya yang harum, tekstur renyah, serta perpaduan sambal kecap pedas manis dijamin membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera.