Resep Ayam Cincang Kukus Praktis, Teksturnya Lembut dan Bumbunya Meresap Sempurna

Resep Ayam Cincang Kukus yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ingin menyajikan menu ayam yang berbeda dari biasanya? Ayam cincang kukus bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang patut dicoba. Selain proses pembuatannya sederhana, makanan ini memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan ayam dan aneka bumbu. Menu ini juga cocok bagi kamu yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Sebab, proses memasaknya menggunakan teknik pengukusan sehingga tidak memerlukan banyak minyak seperti ketika menggoreng ayam. Menariknya, bahan-bahan untuk membuat ayam cincang kukus cukup mudah ditemukan di dapur. Perpaduan kecap ikan, saus tiram, bawang goreng, dan minyak bawang putih menghasilkan rasa gurih yang semakin nikmat ketika disantap bersama nasi hangat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, proses pembuatan ayam cincang kukus terbilang praktis dan tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Berikut bahan-bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu ikuti di rumah. Bahan-Bahan Ayam Cincang Kukus 250 gram paha ayam giling

1 butir telur

2 sendok teh tepung tapioka

2 sendok teh kecap ikan

1 sendok makan kecap manis

2 sendok teh saus tiram

1 sendok makan bawang merah goreng

½ sendok teh jahe (opsional)

1 sendok makan minyak bawang putih

80 ml air

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

¼ sendok teh merica Bahan Pelengkap Kecap asin

Cabai rawit merah, iris tipis

Daun bawang, iris

Nasi putih hangat Cara Membuat Ayam Cincang Kukus Siapkan adonan ayam Ambil wadah tahan panas, kemudian masukkan ayam giling ke dalamnya. Tambahkan kaldu ayam bubuk, merica, kecap ikan, saus tiram, dan kecap manis. Masukkan bahan lainnya Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan bawang merah goreng, minyak bawang putih, jahe parut, tepung tapioka, dan air. Aduk sampai tercampur rata Campurkan seluruh bahan hingga menyatu dengan bumbu. Pastikan adonan memiliki tekstur merata agar rasa gurihnya tersebar di setiap bagian. Kukus hingga matang Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Masukkan wadah berisi adonan ayam, kemudian kukus selama sekitar 20–30 menit atau sampai ayam benar-benar matang. Sajikan selagi hangat Setelah matang, angkat ayam cincang kukus dari kukusan. Tambahkan irisan daun bawang, cabai rawit, dan sedikit kecap asin sesuai selera. Ayam cincang kukus siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan bumbu gurih membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menghadirkan variasi olahan ayam tanpa harus melalui proses menggoreng yang membutuhkan banyak minyak.