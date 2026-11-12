Wajib Dicoba! 3 Tempat Makan Pizza Enak di Bandung, Cocok untuk Kuliner Bareng Teman

JawaPos.com – Bandung menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki beragam pilihan kuliner menarik untuk dicoba.

Salah satu kuliner yang bisa dicoba ketika mengunjungi kota Kembang yaitu pizza. Hidangan khas Italia ini dikenal dengan perpaduan roti yang lembut dan renyah, saus tomat, keju, dan aneka topping yang menggugah selera.

Di Bandung, terdapat beberapa tempat makan pizza yang menawarkan cita rasa lezat dengan pilihan menu beragam yang cocok dinikmati bersama dengan teman maupun keluarga.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan pizza yang enak di Bandung dan wajib dicoba.

1. Ipizz Da Nicolino

Ipizz Da Nicolino merupakan salah satu tempat makan pizza yang bisa dikunjungi saat berburu kulier di kota Bandung.

Tempat makan pizza di Ipizz Da Nicolino ini menawarkan pizza bergaya Italia dengan pilihan rasa klasik hingga kreasi pizza dengan topping yang unik.

Menariknya, tempat makan pizza ini menggunakan tungku khusus untuk memanggang pizza, sehingga menghasilkan tekstur pizza dan aroma yang khas.

Dilansir dari akun Instagram @ipizz.da.nicolino, tempat makan ini memiliki banyak menu, seperti marinara, margherita, bolognaise sausage, four cheese, royal truffle, tuna mayo, dan menu pizza lainnya.

Tempat makan ini menyediakan menu pizza dengan topping khas Nusantara, seperti pizza rendang, mawut, dan oncom.

Tak hanya menawarkan menu pizza, tempat makan ini menawarkan menu makanan lainnya, seperti spaghetti carbonara, spaghetti chicken pesto, garloc bread, bruschetta, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga pizza di Ipizz Da Nicolino dikenakan harga mulai dari Rp 40 ribu dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribu.

Tempat makan pizza di Ipizz Da Nicolino ini berlokasi di Jl. Terusan Pasirkoja, No.28, Cibadak, Kecamatan Astaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Mike Pizza Bandung

Mike Pizza Bandung merupakan tempat makan yang menawarkan hidangan khas Italiadengan cita rasa autentik dan tempat ini menarik untuk dikunjungi pecinta pizza yang ingin mencoba sajian pizza dengan teknik pembuatan tradisional khas Italia.

Dilansir dari akun Instagram @mikepizza.bdg, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti focaccia al rosmarino, marinara, margherita, napoletana, romana, dan menu pizza lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya di Mike Pizza Bandung, seperti zuppa di pesce, mike’s onion soup, insalata burrata, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga pizza di Mike Pizza Bandung dikenakan harga mulai dari Rp 38 ribu dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 38 ribu.

Tempat makan pizza ini berlokasi di Jl. Sirnamanah, No. 33 A, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. We the Fork

We The Fork ini merupakan tempat makan yang buka 24 jam di Bandung dan tempat makan ini menawarkan beragam hidangan western. Salah satu menu favorit di tempat makan ini yaitu pizza.

Tempat makan pizza ini menghadirkan menu pizza dengan teknik pemanggangan menggunakan kayu bakar atau wood fired pizza, sehingga menghasilkan rasa dan tekstur pizza yang khas.

Dilansir dari akun Instagram @we.the.fork, tempat makan pizza ini menawarkan banyak menu makanan pizza, seperti Italian cheese mushroom pizza, Italian beef pepperoni pizza, Italian margarita pizza, detroit beef pepperoni pizza, dan menu pizza lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya di We The Fork, seperti smoked beef burger, cheese burger, big breakfast, zoupa soup, smashed FORK potato, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga pizza di We The Fork dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 22 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Lembong, No. 8, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.