Resep Spicy Potato Wedges, Camilan Kentang Renyah dengan Bumbu Pedas Gurih

JawaPos.com - Kentang bisa diolah menjadi berbagai camilan sederhana yang rasanya tidak kalah dari jajanan restoran. Salah satunya spicy potato wedges, potongan kentang berbentuk baji yang memiliki tekstur renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut saat digigit. Ditambah baluran bumbu pedas dan gurih, camilan ini cocok dinikmati saat bersantai maupun dijadikan ide jualan rumahan.

Resep spicy potato wedges dibagikan oleh akun Instagram @tokowahabcom. Salah satu bahan yang menjadi kunci kerenyahan kentang adalah tepung maizena. Bahan ini membantu menghasilkan lapisan luar yang lebih crispy ketika kentang dimasak.

Berbeda dari kentang goreng biasa, potato wedges memiliki potongan yang lebih tebal sehingga bagian dalamnya terasa lebih empuk. Bumbu cabai, bawang putih, lada, dan oregano juga memberikan perpaduan rasa gurih dengan sedikit sensasi pedas. Tak perlu banyak bahan atau teknik memasak yang rumit, hidangan ini bisa dibuat menggunakan stok kentang yang tersedia di rumah.

Bahan

2 buah kentang ukuran sedang

1 sdm tepung maizena

2 sdm minyak

1 sdt cabai bubuk

½ sdt bawang putih bubuk

½ sdt lada bubuk

½ sdt oregano

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

Cara Pembuatan

1. Cuci kentang hingga bersih, kemudian potong menjadi beberapa bagian berbentuk wedges. Usahakan ukuran setiap potongan relatif sama agar kentang matang secara merata.

2. Jika ingin mengurangi sisa pati pada permukaan kentang, rendam potongan kentang sebentar dalam air bersih. Setelah itu, tiriskan dan keringkan menggunakan tisu dapur atau kain bersih.

3. Masukkan kentang ke dalam wadah, lalu tambahkan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan kentang terlapisi secara merata.

4. Tambahkan minyak, cabai bubuk, bawang putih bubuk, lada bubuk, oregano, garam, dan kaldu jamur. Aduk kembali sampai bumbu menempel pada setiap potongan kentang.

5. Susun kentang di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking atau di dalam keranjang air fryer. Beri sedikit jarak antarpotongan agar panas dapat bersirkulasi dengan baik.

6. Panggang menggunakan oven atau air fryer hingga bagian luar kentang terlihat kecokelatan dan renyah. Balik kentang sesekali supaya kedua sisinya matang merata. Sesuaikan waktu memasak dengan alat yang digunakan dan pastikan bagian dalam kentang sudah empuk.

7. Setelah matang, angkat spicy potato wedges dan sajikan selagi hangat.

Spicy potato wedges paling nikmat disantap segera setelah matang agar tekstur renyahnya tetap terasa. Untuk menambah variasi rasa, sajikan bersama saus sambal, saus keju, atau mayonnaise sebagai cocolan. Perpaduan kentang berbumbu dengan saus favorit bisa membuat camilan sederhana ini terasa semakin istimewa.

Selain cocok untuk teman menonton film atau berkumpul bersama keluarga, resep ini juga bisa dikembangkan menjadi ide jualan. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan. Agar lebih menarik, sajikan dalam kemasan praktis dengan pilihan saus yang bisa disesuaikan dengan selera pembeli.