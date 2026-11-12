Resep Nasi Ayam Kuah Jahe, Menu Hangat dan Gurih untuk Musim Pancaroba

JawaPos.com - Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tubuh perlu dijaga agar tetap bugar. Menikmati hidangan hangat dan berkuah bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk memberikan rasa nyaman, terutama ketika tenggorokan terasa kurang enak. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah nasi ayam kuah jahe.

Hidangan ini memadukan nasi berbumbu dengan ayam yang dimasak dalam kuah kaldu bening. Penggunaan jahe memberikan aroma hangat dan rasa khas yang berpadu dengan gurihnya bawang putih, daun bawang, serta kaldu ayam. Berbeda dari nasi ayam biasa, menu ini disajikan bersama kuah sehingga terasa lebih ringan dan nyaman disantap selagi hangat.

Resep Nasi Ayam Kuah Jahe dibagikan oleh akun Instagram @luthfianisahan. Menariknya, kaldu hasil rebusan ayam tidak hanya digunakan sebagai kuah sup, tetapi juga dimanfaatkan untuk memasak nasi. Dengan begitu, nasi ikut menyerap cita rasa gurih dari kaldu dan rempah yang digunakan. Satu kali proses memasak bisa menghasilkan hidangan lengkap untuk keluarga.



Bahan:

Bahan sup:

1,5 kg ayam paha utuh

2,5 liter air

3 batang daun bawang

5 siung bawang putih

3 cm jahe

Seasoning sup:

2 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

1 sdm kecap asin

1 sdt lada putih bubuk

Bahan nasi:

2 cup beras

1 liter air kaldu ayam

1 batang daun bawang

2 cm jahe

3 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 cm jahe untuk bumbu halus

Seasoning nasi:

1 sdt garam

1/2 sdt lada putih bubuk

Bahan pelengkap (opsional):

Daun bawang iris secukupnya

Bawang putih goreng secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Siapkan ayam paha utuh, kemudian bersihkan dan tiriskan. Geprek bawang putih serta jahe agar aromanya lebih mudah keluar. Siapkan juga daun bawang untuk bahan kaldu.

2. Masukkan ayam ke dalam panci berisi 2,5 liter air. Tambahkan bawang putih, jahe, dan daun bawang. Rebus hingga ayam matang dan kaldu mengeluarkan aroma gurih. Buang buih yang muncul di permukaan agar kuah lebih bersih.

3. Setelah ayam matang sempurna, angkat dan sisihkan. Bumbui kuah menggunakan garam, kaldu jamur, kecap asin, serta lada putih bubuk. Aduk hingga bumbu larut, kemudian koreksi rasa.

4. Ambil sekitar 1 liter kaldu ayam untuk memasak nasi. Saring terlebih dahulu jika diperlukan agar tidak ada sisa rempah atau kotoran yang terbawa. Simpan sisa kaldu untuk disajikan sebagai kuah sup.

5. Cuci beras hingga bersih, kemudian tiriskan. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe menggunakan blender atau ulekan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

6. Masukkan tumisan bumbu ke dalam beras. Tambahkan 1 liter kaldu ayam, daun bawang, dan jahe. Bumbui dengan garam serta lada putih bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Masak menggunakan rice cooker hingga nasi matang.

7. Siapkan kembali kuah kaldu yang sudah dibumbui. Jika sudah mulai dingin, panaskan kembali sebelum disajikan. Potong atau suwir ayam sesuai selera, kemudian tata bersama nasi jahe di dalam mangkuk.

8. Tuangkan kuah kaldu hangat ke dalam mangkuk atau sajikan secara terpisah. Tambahkan irisan daun bawang dan bawang putih goreng sebagai pelengkap.

Nasi Ayam Kuah Jahe paling nikmat disantap selagi hangat. Nasinya memiliki rasa gurih karena dimasak menggunakan kaldu ayam dan bumbu aromatik, sedangkan kuahnya memberikan sensasi hangat dari perpaduan jahe dan bawang putih. Potongan ayam yang lembut juga membuat hidangan ini cukup mengenyangkan untuk menu makan siang maupun malam.

Jika sedang kurang nyaman dengan tenggorokan, hidangan berkuah hangat seperti ini bisa terasa menenangkan saat disantap. Meski begitu, menu ini bukan obat untuk flu atau infeksi saluran pernapasan. Tetap perhatikan asupan cairan dan istirahat yang cukup agar tubuh dapat pulih dengan baik. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatan yang praktis, resep ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan selama musim pancaroba.