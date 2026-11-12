Resep Roti Goreng Isi Gulai Ayam Mozzarella, Camilan Gurih yang Mengenyangkan

Potret roti goreng isi gulai ayam mozzarella yang lembut di dalam dan renyah di luar. (instagram.com/@kupicookie)

JawaPos.com - Roti goreng menjadi salah satu camilan yang mudah disukai karena memiliki tekstur lembut di bagian dalam dan renyah di bagian luar.

Tidak hanya bisa diisi cokelat atau keju, roti goreng juga cocok dipadukan dengan isian gurih seperti ayam berbumbu gulai. Ditambah mozzarella yang meleleh, camilan ini bisa menjadi pilihan untuk mengganjal lapar di sela aktivitas.



Roti Goreng Isi Gulai Ayam Mozzarella memadukan adonan roti berbahan tepung terigu, susu, telur, dan butter dengan isian ayam cincang berbumbu.

Penggunaan dry rub rasa gulai membuat isiannya memiliki aroma rempah yang khas tanpa perlu meracik banyak bumbu. Sementara itu, mozzarella memberikan sensasi gurih dan tekstur leleh ketika roti masih hangat.



Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Selain cocok disajikan sebagai camilan keluarga, roti goreng ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena bentuknya praktis dan isiannya cukup mengenyangkan. Jika ingin rasa yang lebih creamy, adonan isian ayam juga bisa ditambahkan cooking cream atau susu sesuai selera.



Bahan:

Bahan isian ayam gulai:

1/2 buah bawang bombay, cincang

3-4 siung bawang putih, cincang

350 gram dada atau paha ayam, haluskan menggunakan chopper

3 1/2 sdm dry rub rasa gulai

1 sdm kaldu ayam

Keju mozzarella secukupnya

Cooking cream atau susu (opsional)



Bahan adonan roti:

250 gram tepung terigu protein tinggi

4 gram ragi

30 gram gula

100 ml susu dingin

1 butir telur

3 gram garam

30 gram butter



Bahan pelapis:

2 butir telur, kocok lepas

Tepung roti atau breadcrumbs secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak. Tumis bawang bombay serta bawang putih yang sudah dicincang hingga harum dan layu. Masukkan ayam yang telah dihaluskan menggunakan chopper, kemudian aduk hingga tercampur dengan tumisan bawang.

2. Tambahkan dry rub rasa gulai dan kaldu ayam. Masak sambil terus diaduk hingga ayam matang sempurna dan bumbu meresap. Jika ingin isian yang lebih creamy, tuangkan sedikit cooking cream atau susu, lalu aduk hingga teksturnya sesuai selera. Angkat dan biarkan isian dingin sebelum digunakan.

3. Untuk membuat adonan roti, masukkan tepung terigu protein tinggi, ragi, gula, susu dingin, dan telur ke dalam wadah mixer. Uleni hingga seluruh bahan tercampur dan adonan mencapai kondisi setengah kalis.

4. Tambahkan garam dan butter, kemudian lanjutkan menguleni hingga adonan kalis dan elastis. Tutup wadah menggunakan kain bersih atau plastic wrap, lalu diamkan selama sekitar 1 jam hingga adonan mengembang.

5. Setelah mengembang, kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara. Bagi menjadi beberapa bagian dengan berat sekitar 40-50 gram atau sesuaikan dengan ukuran roti yang diinginkan. Bulatkan setiap bagian, kemudian diamkan sebentar agar lebih mudah dibentuk.

6. Ambil satu bagian adonan, lalu gilas hingga pipih. Letakkan isian ayam gulai di bagian tengah dan tambahkan keju mozzarella. Tutup adonan dengan cara mempertemukan seluruh sisinya, kemudian cubit hingga rapat agar isian tidak keluar saat digoreng.

7. Susun roti yang sudah dibentuk di atas loyang, lalu diamkan kembali selama sekitar 30 menit hingga mengembang. Setelah itu, celupkan setiap roti ke dalam kocokan telur dan balurkan dengan breadcrumbs sampai seluruh permukaannya tertutup rata.

8. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng. Masukkan roti secara bertahap dan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil hingga permukaannya berwarna kuning keemasan. Balik sesekali agar matang merata, kemudian angkat dan tiriskan.



Roti Goreng Isi Gulai Ayam Mozzarella paling nikmat disantap selagi hangat. Lapisan breadcrumbs memberikan tekstur renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan isian ayam berbumbu gulai dan keju yang meleleh.

Perpaduan rasa gurih dan aroma rempah membuat camilan ini terasa lebih istimewa dibandingkan roti goreng dengan isian biasa.



Untuk ide jualan, ukuran roti bisa dibuat seragam agar tampilannya lebih menarik dan memudahkan perhitungan biaya produksi. Isian juga dapat disesuaikan, misalnya dengan menambahkan mozzarella lebih banyak atau menggunakan campuran ayam dan cooking cream.

Dengan satu resep, kamu bisa menghasilkan camilan yang cocok untuk teman minum teh, bekal, maupun produk jualan rumahan.

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