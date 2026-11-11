Mudah Dibuat dan Anti Ribet, Ini Resep Saus Tartar untuk Teman Makan Seafood

Resep Saus Tartar yang Enak dan Anti Gagal JawaPos.com – Bagi pencinta kuliner, saus menjadi salah satu pelengkap yang mampu membuat hidangan terasa semakin istimewa. Salah satunya adalah saus tartar, saus khas Eropa yang terkenal dengan teksturnya yang creamy serta perpaduan rasa asam, manis, dan gurih. Saus ini umumnya dihidangkan bersama aneka makanan laut, seperti ikan goreng, udang goreng, hingga calamari. Sensasi rasanya yang segar mampu menyeimbangkan cita rasa gurih dari hidangan utama. Tidak hanya cocok untuk makanan laut, saus tartar juga bisa dijadikan teman menikmati berbagai gorengan dan makanan khas Indonesia. Perpaduan rasanya membuat hidangan sederhana terasa lebih menggugah selera. Kabar baiknya, saus tartar ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket, sehingga kamu bisa meraciknya kapan saja tanpa harus pergi ke restoran. Baca Juga:Wajib Coba di Rumah! Resep Udang Bakar Madu dengan Saus Spesial ala Restoran Sunda Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, saus tartar dapat dibuat menggunakan kombinasi mayones, lemon, acar, telur rebus, dan sejumlah bahan pelengkap lainnya. Berikut daftar bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-bahan Saus Tartar 2–3 sendok makan air perasan lemon

4 sendok makan mayones

⅓ siung bawang putih, parut halus

2 sendok teh bawang bombai, cincang

1 butir telur rebus

2 buah acar mentimun atau pickles

1 sendok teh madu

½ sendok teh kecap Inggris atau Worcestershire sauce

2 sendok makan daun dill

Garam dan merica secukupnya Cara Membuat Saus Tartar Siapkan seluruh bahan. Cincang acar mentimun, bawang bombai, telur rebus, dan daun dill hingga berukuran kecil. Pastikan bawang putih sudah diparut agar mudah tercampur dengan bahan lainnya. Campurkan bahan utama. Masukkan semua bahan yang telah dipotong ke dalam sebuah mangkuk. Tambahkan mayones, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur secara merata. Tambahkan pemanis dan penyedap. Tuangkan madu serta kecap Inggris ke dalam adonan saus. Aduk kembali sampai semua komponen menyatu dan menghasilkan perpaduan rasa yang seimbang. Masukkan perasan lemon. Tambahkan air lemon untuk memberikan sensasi asam dan segar. Perasan lemon juga membantu menyeimbangkan rasa gurih dari mayones. Atur rasa sesuai selera. Berikan sedikit garam dan merica, lalu aduk kembali hingga bumbu tercampur sempurna. Cicipi untuk memastikan perpaduan rasa asam, manis, dan gurih sudah sesuai keinginan. Saus tartar siap disajikan. Sajikan sebagai pelengkap ikan goreng, udang, calamari, maupun aneka gorengan favorit di rumah. Membuat saus tartar sendiri ternyata cukup praktis, bukan? Dengan bahan-bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu sudah bisa menghadirkan saus creamy bercita rasa segar sebagai pelengkap berbagai hidangan.