Mudah Dibuat dan Anti Ribet, Ini Resep Saus Tartar untuk Teman Makan Seafood
JawaPos.com – Bagi pencinta kuliner, saus menjadi salah satu pelengkap yang mampu membuat hidangan terasa semakin istimewa. Salah satunya adalah saus tartar, saus khas Eropa yang terkenal dengan teksturnya yang creamy serta perpaduan rasa asam, manis, dan gurih. Saus ini umumnya dihidangkan bersama aneka makanan laut, seperti ikan goreng, udang goreng, hingga calamari. Sensasi rasanya yang segar mampu menyeimbangkan cita rasa gurih dari hidangan utama. Tidak hanya cocok untuk makanan laut, saus tartar juga bisa dijadikan teman menikmati berbagai gorengan dan makanan khas Indonesia. Perpaduan rasanya membuat hidangan sederhana terasa lebih menggugah selera. Kabar baiknya, saus tartar ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket, sehingga kamu bisa meraciknya kapan saja tanpa harus pergi ke restoran. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, saus tartar dapat dibuat menggunakan kombinasi mayones, lemon, acar, telur rebus, dan sejumlah bahan pelengkap lainnya. Berikut daftar bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah. Membuat saus tartar sendiri ternyata cukup praktis, bukan? Dengan bahan-bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu sudah bisa menghadirkan saus creamy bercita rasa segar sebagai pelengkap berbagai hidangan.
Bahan-bahan Saus Tartar
Cara Membuat Saus Tartar
JawaPos.com – Bagi pencinta kuliner, saus menjadi salah satu pelengkap yang mampu membuat hidangan terasa semakin istimewa. Salah satunya adalah saus tartar, saus khas Eropa yang terkenal dengan teksturnya yang creamy serta perpaduan rasa asam, manis, dan gurih.
Saus ini umumnya dihidangkan bersama aneka makanan laut, seperti ikan goreng, udang goreng, hingga calamari. Sensasi rasanya yang segar mampu menyeimbangkan cita rasa gurih dari hidangan utama.
Tidak hanya cocok untuk makanan laut, saus tartar juga bisa dijadikan teman menikmati berbagai gorengan dan makanan khas Indonesia. Perpaduan rasanya membuat hidangan sederhana terasa lebih menggugah selera.
Kabar baiknya, saus tartar ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket, sehingga kamu bisa meraciknya kapan saja tanpa harus pergi ke restoran.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, saus tartar dapat dibuat menggunakan kombinasi mayones, lemon, acar, telur rebus, dan sejumlah bahan pelengkap lainnya. Berikut daftar bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah.
Membuat saus tartar sendiri ternyata cukup praktis, bukan? Dengan bahan-bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu sudah bisa menghadirkan saus creamy bercita rasa segar sebagai pelengkap berbagai hidangan.
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