Wajib Coba di Rumah! Resep Udang Bakar Madu dengan Saus Spesial ala Restoran Sunda

Resep Udang Bakar Madu Khas Resto Sunda yang Enak

JawaPos.com – Udang bakar madu menjadi salah satu hidangan seafood yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan rasa manis dari madu, gurihnya aneka saus, serta aroma bakaran yang khas membuat menu ini terasa begitu istimewa.

Menariknya, kamu tidak harus pergi ke restoran untuk menikmati hidangan tersebut. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, udang bakar madu ala resto Sunda ternyata bisa dibuat sendiri di rumah hanya dalam waktu sekitar 10 menit.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep udang bakar madu ini menggunakan kombinasi madu, saus tomat, saus sambal, dan saus tiram untuk menghasilkan cita rasa yang manis, gurih, serta sedikit pedas.

Hidangan ini sangat cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Agar semakin nikmat, kamu bisa menyajikannya bersama nasi putih hangat dan sambal terasi sebagai pelengkap.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut bahan-bahan dan langkah memasak udang bakar madu ala restoran Sunda yang praktis dan menggugah selera.

Bahan-bahan Udang Bakar Madu 500 gram udang utuh

⅓ sdt garam

¼ sdt merica

1 buah jeruk nipis Bahan Saus Madu 3 sdm madu

2 sdm saus tomat

2 sdm saus sambal rasa bawang putih

1 sdm saus tiram

2 sdm margarin suhu ruang

2 sdm air Cara Membuat Udang Bakar Madu Pertama, bersihkan udang dengan membuang bagian kepala yang tajam. Belah bagian punggungnya, kemudian keluarkan kotoran yang terdapat di dalam udang. Setelah dibersihkan, masukkan udang ke dalam wadah. Berikan perasan jeruk nipis, garam, dan merica sebagai bumbu marinasi. Aduk sampai seluruh permukaan udang terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat. Selanjutnya, siapkan mangkuk untuk membuat saus madu. Campurkan madu, saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan margarin. Tambahkan air secukupnya sesuai takaran, kemudian aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan menghasilkan saus yang menyatu. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Masukkan udang yang sudah dimarinasi, kemudian masak hingga kedua sisinya berubah warna dan setengah matang. Tuangkan saus madu yang sudah disiapkan ke dalam wajan. Aduk perlahan agar bumbu melapisi seluruh bagian udang dan meresap dengan baik. Setelah udang matang dan saus melapisi permukaannya, angkat lalu pindahkan ke piring saji. Udang bakar madu ala resto Sunda siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan sambal favorit agar sensasi manis, gurih, dan aroma khas bakarannya semakin terasa.