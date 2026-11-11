Dijamin Menggugah Selera! Resep Dimsum Ayam Kukus dengan Saus Cocol Pedas

Resep Dimsum Ayam Istimewa Halal ala Chef Devina Hermawan. (Youtube Devina Hermawan) JawaPos.com – Dimsum ayam merupakan salah satu makanan ringan yang banyak disukai karena memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang khas. Sajian berbentuk mungil ini biasanya dinikmati bersama saus cocolan yang memberikan perpaduan rasa pedas, manis, dan sedikit asam. Meski sering menjadi menu andalan di restoran maupun kedai makanan oriental, dimsum ternyata bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep dimsum ayam ini bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai camilan keluarga. Selain cocok dinikmati saat sore hari, hidangan ini juga berpotensi dijadikan ide usaha kuliner rumahan. Perpaduan daging ayam, udang, serta bumbu pilihan menghasilkan isian yang gurih dan nikmat. Agar semakin lezat, dimsum juga dilengkapi saus cocolan bercita rasa pedas yang bisa dibuat sendiri. Berikut bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahan untuk Membuat Dimsum Ayam Sebelum mulai mengolah, siapkan seluruh bahan berikut agar proses memasak berjalan lebih praktis. Bahan adonan siomay: 200 gram paha ayam fillet

50 gram kulit ayam

50 gram udang kupas atau bisa diganti dengan ayam

2 siung bawang putih

1 butir putih telur

9 sendok makan tepung sagu

1/2 sendok makan garam

1 sendok makan gula

1/2 sendok teh merica

1/4 sendok teh kaldu jamur

3 sendok makan es batu

2 sendok teh saus tiram

2 sendok teh minyak wijen

2 sendok teh kecap asin

50 gram wortel parut

15–20 lembar kulit pangsit Bahan saus cocolan: 2 siung bawang putih

1 siung bawang merah

3 buah cabai rawit

1 buah cabai merah ukuran sedang

6 sendok makan saus sambal

1 sendok makan cuka

150 ml air

2 sendok makan minyak goreng

2 sendok teh gula

1/2 sendok teh kaldu jamur Cara Membuat Dimsum Ayam yang Gurih dan Lembut Setelah semua bahan tersedia, kamu bisa mulai membuat adonan dimsum dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Siapkan bahan adonan. Masukkan sebagian daging ayam, bawang putih, tepung sagu, putih telur, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, merica, garam, gula, kaldu jamur, dan es batu ke dalam food processor. Haluskan bahan menggunakan food processor. Proses seluruh bahan hingga tercampur dan teksturnya menjadi halus sehingga membentuk adonan dasar dimsum. Tambahkan sisa ayam dan udang. Masukkan sisa daging ayam bersama udang kupas, kemudian cincang sebentar agar tekstur adonan tetap memiliki sedikit bagian yang terasa saat disantap. Campurkan wortel parut. Pindahkan adonan ke dalam wadah, lalu tambahkan sebagian wortel yang sudah diparut. Aduk sampai seluruh bahan tercampur secara merata. Bentuk dimsum. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian letakkan sekitar satu sendok makan adonan di bagian tengahnya. Bungkus dan bentuk sesuai selera, lalu tambahkan sedikit wortel parut di bagian atas sebagai hiasan. Kukus hingga matang. Susun dimsum di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus selama kurang lebih 15–20 menit atau sampai bagian dalamnya matang sempurna. Cara Membuat Saus Cocolan Dimsum Agar cita rasanya semakin lengkap, jangan lupa menyiapkan saus cocolan dengan langkah berikut. Cincang bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah hingga berukuran kecil. Panaskan minyak goreng dalam wajan, kemudian tumis seluruh bahan yang sudah dicincang sampai mengeluarkan aroma harum. Tuangkan air ke dalam tumisan, lalu tambahkan saus sambal dan aduk hingga tercampur. Masukkan cuka, gula, serta kaldu jamur sesuai takaran. Aduk kembali sampai semua bumbu menyatu. Masak saus hingga mendidih dan bumbu tercampur rata. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke wadah saji. Dimsum ayam homemade pun siap dinikmati bersama saus cocolan pedas yang menggugah selera. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah pembuatan yang cukup sederhana, resep ini bisa menjadi inspirasi menu camilan untuk keluarga maupun peluang usaha kuliner rumahan. Jika ingin dijadikan ide jualan, kamu juga bisa mengatur ukuran dimsum, jumlah isian, serta pilihan saus agar lebih menarik bagi calon pembeli.