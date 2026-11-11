Resep Semur Ayam Bumbu Rempah, Perpaduan Manis dan Gurihnya Bikin Ketagihan

Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan hidangan rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini banyak digemari sebagai menu pendamping nasi. Olahan ayam ini memiliki ciri khas berupa kuah kecap berbumbu yang meresap ke dalam daging. Ditambah dengan penggunaan cengkeh, kayu manis, dan daun jeruk, semur ayam menghadirkan aroma harum yang mampu meningkatkan selera makan. Bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan lezat untuk keluarga, resep semur ayam berikut bisa menjadi pilihan menarik. Cara membuatnya cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan. Tidak hanya menggunakan potongan ayam, hidangan ini juga dilengkapi tahu goreng yang membuat sajian semakin bervariasi. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak daftar bahan dan langkah memasak semur ayam berikut ini. Bahan-bahan untuk Membuat Semur Ayam Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan berikut agar proses pengolahan lebih mudah. Bumbu tumis: 7 siung atau 40 gram bawang merah

5 siung atau 22 gram bawang putih

1 buah atau 3 gram cabai rawit

2 buah cengkeh

1 batang kayu manis

5 lembar daun jeruk

1/4 sendok teh pala bubuk Bahan utama: 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian Bumbu marinasi (seasoning): 1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh MSG

1 sendok makan ketumbar bubuk

1 sendok teh kunyit bubuk Bahan pelengkap: 5 buah tahu kuning, goreng hingga kering

1 liter air

6 sendok makan kecap manis

1 sendok makan kaldu jamur

1/4 sendok makan garam

1/4 sendok teh merica bubuk

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan semur ayam yang lezat. Marinasi ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu, lalu diamkan sebentar. Siapkan bahan bumbu. Iris bawang merah dan bawang putih hingga tipis. Setelah itu, iris cabai rawit dan sisihkan seluruh bahan. Tumis bumbu utama. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis hingga aromanya mulai harum. Masukkan daun jeruk. Tambahkan daun jeruk ke dalam tumisan, kemudian aduk agar aromanya keluar dan tercampur dengan bumbu lainnya. Tambahkan rempah-rempah. Masukkan cengkeh dan kayu manis, lalu tumis kembali hingga harum. Setelah itu, tambahkan pala bubuk dan aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata. Masukkan potongan ayam. Tambahkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk hingga bumbu tumisan melapisi seluruh bagian ayam. Tuangkan kecap manis. Masukkan kecap manis sesuai takaran, kemudian aduk kembali agar warna dan rasa manisnya menyebar merata pada ayam. Tambahkan air dan bumbu pelengkap. Tuangkan satu liter air ke dalam panci. Masukkan kaldu jamur, garam, serta merica bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Masak sampai bumbu meresap. Biarkan semur ayam dimasak hingga daging matang dan kuahnya menyusut sesuai tingkat kekentalan yang diinginkan. Sesekali aduk agar bumbu tidak mengendap di bagian bawah panci. Masukkan tahu goreng. Setelah kuah mulai menyusut, tambahkan tahu kuning yang sebelumnya sudah digoreng hingga kering. Aduk perlahan supaya tahu tercampur dengan kuah semur. Sajikan semur ayam. Jika ayam sudah matang dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan semur ayam beserta tahu ke dalam wadah saji. Semur ayam kecap manis gurih pun siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Itulah resep semur ayam rumahan dengan perpaduan bumbu kecap dan rempah yang menggugah selera. Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, hidangan ini juga bisa menjadi sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga.