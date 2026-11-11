Resep Semur Ayam Bumbu Rempah, Perpaduan Manis dan Gurihnya Bikin Ketagihan
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan hidangan rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini banyak digemari sebagai menu pendamping nasi. Olahan ayam ini memiliki ciri khas berupa kuah kecap berbumbu yang meresap ke dalam daging. Ditambah dengan penggunaan cengkeh, kayu manis, dan daun jeruk, semur ayam menghadirkan aroma harum yang mampu meningkatkan selera makan. Bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan lezat untuk keluarga, resep semur ayam berikut bisa menjadi pilihan menarik. Cara membuatnya cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan. Tidak hanya menggunakan potongan ayam, hidangan ini juga dilengkapi tahu goreng yang membuat sajian semakin bervariasi. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak daftar bahan dan langkah memasak semur ayam berikut ini. Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan berikut agar proses pengolahan lebih mudah. Bumbu tumis: Bahan utama: Bumbu marinasi (seasoning): Bahan pelengkap: Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan semur ayam yang lezat. Semur ayam kecap manis gurih pun siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Itulah resep semur ayam rumahan dengan perpaduan bumbu kecap dan rempah yang menggugah selera. Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, hidangan ini juga bisa menjadi sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga.
Bahan-bahan untuk Membuat Semur Ayam
Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu pilihan hidangan rumahan yang cocok disajikan untuk berbagai kesempatan. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini banyak digemari sebagai menu pendamping nasi.
Olahan ayam ini memiliki ciri khas berupa kuah kecap berbumbu yang meresap ke dalam daging. Ditambah dengan penggunaan cengkeh, kayu manis, dan daun jeruk, semur ayam menghadirkan aroma harum yang mampu meningkatkan selera makan.
Bagi kamu yang ingin menyajikan hidangan lezat untuk keluarga, resep semur ayam berikut bisa menjadi pilihan menarik. Cara membuatnya cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.
Tidak hanya menggunakan potongan ayam, hidangan ini juga dilengkapi tahu goreng yang membuat sajian semakin bervariasi. Penasaran bagaimana cara mengolahnya? Simak daftar bahan dan langkah memasak semur ayam berikut ini.
Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan berikut agar proses pengolahan lebih mudah.
Bumbu tumis:
Bahan utama:
Bumbu marinasi (seasoning):
Bahan pelengkap:
Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan semur ayam yang lezat.
Semur ayam kecap manis gurih pun siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
Itulah resep semur ayam rumahan dengan perpaduan bumbu kecap dan rempah yang menggugah selera. Selain cocok untuk menu makan sehari-hari, hidangan ini juga bisa menjadi sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga.
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