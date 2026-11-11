Resep Abon Pindang Tongkol Sederhana, Rasanya Lezat dan Bikin Nambah Nasi
JawaPos.com – Pindang tongkol bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat, salah satunya abon pindang tongkol. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas dari bumbu yang digunakan sehingga cocok dijadikan menu pelengkap makanan. Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel untuk disantap bersama berbagai jenis makanan. Kamu bisa menikmatinya dengan nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya sebagai pelengkap mie instan agar rasanya semakin nikmat. Membuat abon pindang tongkol sendiri di rumah bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menyediakan lauk praktis. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses pengolahan yang tidak terlalu rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera. Selain itu, abon ikan dapat dijadikan persediaan lauk untuk memudahkan waktu makan sehari-hari. Agar kualitas dan rasanya tetap terjaga, pastikan abon dimasak hingga matang dan disimpan dalam wadah bersih serta tertutup rapat setelah dingin. Buat kamu yang tertarik mencoba olahan ikan satu ini, proses pembuatannya cukup mudah untuk diikuti. Bahan yang diperlukan juga bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat. Resep dan tahapan pembuatan abon pindang tongkol berikut ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah. Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut: Itulah resep abon pindang tongkol rumahan yang bisa kamu praktikkan dengan bahan sederhana. Perpaduan ikan tongkol, cabai, bawang, dan bumbu lainnya menghasilkan lauk bercita rasa gurih yang cocok untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
Bahan-bahan Abon Pindang Tongkol
Cara Membuat Abon Pindang Tongkol
JawaPos.com – Pindang tongkol bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat, salah satunya abon pindang tongkol. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas dari bumbu yang digunakan sehingga cocok dijadikan menu pelengkap makanan.
Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel untuk disantap bersama berbagai jenis makanan. Kamu bisa menikmatinya dengan nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya sebagai pelengkap mie instan agar rasanya semakin nikmat.
Membuat abon pindang tongkol sendiri di rumah bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menyediakan lauk praktis. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses pengolahan yang tidak terlalu rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera.
Selain itu, abon ikan dapat dijadikan persediaan lauk untuk memudahkan waktu makan sehari-hari. Agar kualitas dan rasanya tetap terjaga, pastikan abon dimasak hingga matang dan disimpan dalam wadah bersih serta tertutup rapat setelah dingin.
Buat kamu yang tertarik mencoba olahan ikan satu ini, proses pembuatannya cukup mudah untuk diikuti. Bahan yang diperlukan juga bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat.
Resep dan tahapan pembuatan abon pindang tongkol berikut ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut:
Itulah resep abon pindang tongkol rumahan yang bisa kamu praktikkan dengan bahan sederhana. Perpaduan ikan tongkol, cabai, bawang, dan bumbu lainnya menghasilkan lauk bercita rasa gurih yang cocok untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
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