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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 12 November 2026 | 06.02 WIB

Resep Abon Pindang Tongkol Sederhana, Rasanya Lezat dan Bikin Nambah Nasi

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Resep Abon Pindang Tongkol yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Pindang tongkol bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat, salah satunya abon pindang tongkol. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas dari bumbu yang digunakan sehingga cocok dijadikan menu pelengkap makanan.

Abon pindang tongkol juga termasuk lauk yang fleksibel untuk disantap bersama berbagai jenis makanan. Kamu bisa menikmatinya dengan nasi putih hangat, menjadikannya isian roti, atau menambahkannya sebagai pelengkap mie instan agar rasanya semakin nikmat.

Membuat abon pindang tongkol sendiri di rumah bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menyediakan lauk praktis. Dengan bahan-bahan sederhana dan proses pengolahan yang tidak terlalu rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif menu rumahan yang menggugah selera.

Selain itu, abon ikan dapat dijadikan persediaan lauk untuk memudahkan waktu makan sehari-hari. Agar kualitas dan rasanya tetap terjaga, pastikan abon dimasak hingga matang dan disimpan dalam wadah bersih serta tertutup rapat setelah dingin.

Buat kamu yang tertarik mencoba olahan ikan satu ini, proses pembuatannya cukup mudah untuk diikuti. Bahan yang diperlukan juga bisa ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan terdekat.

Resep dan tahapan pembuatan abon pindang tongkol berikut ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan Abon Pindang Tongkol

Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut:

  • 10 potong pindang tongkol
  • 5 buah cabai merah besar
  • 2 butir kemiri
  • Terasi secukupnya
  • Cabai rawit sesuai selera
  • Bawang merah secukupnya
  • Bawang putih secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa sesuai selera

Cara Membuat Abon Pindang Tongkol

  1. Pertama, iris bawang merah dan bawang putih hingga tipis. Sisihkan kedua bahan tersebut dalam wadah terpisah.
  2. Selanjutnya, siapkan cabai rawit, kemiri, terasi, dan garam. Masukkan seluruh bahan ke dalam cobek, kemudian haluskan menggunakan ulekan.
  3. Setelah bumbu halus, tambahkan pindang tongkol ke dalam cobek. Ulek kembali hingga daging ikan tercampur dengan bumbu secara merata.
  4. Pindahkan campuran ikan dan bumbu ke dalam mangkuk. Aduk kembali agar seluruh bagian ikan terbalut bumbu.
  5. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan garam serta penyedap rasa sesuai selera.
  6. Aduk semua bahan sampai tercampur rata sehingga bumbu meresap ke dalam daging pindang tongkol.
  7. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng secukupnya, lalu panaskan menggunakan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan adonan ikan.
  8. Goreng abon pindang tongkol menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diperhatikan agar tidak mudah gosong.
  9. Setelah matang, segera matikan kompor dan angkat abon pindang tongkol. Tiriskan minyak berlebih, kemudian pindahkan ke wadah penyajian.
  10. Abon pindang tongkol siap dinikmati bersama nasi putih hangat sebagai lauk yang gurih dan menggugah selera.

Itulah resep abon pindang tongkol rumahan yang bisa kamu praktikkan dengan bahan sederhana. Perpaduan ikan tongkol, cabai, bawang, dan bumbu lainnya menghasilkan lauk bercita rasa gurih yang cocok untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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