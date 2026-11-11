Bikin Ketagihan! Resep Mie Siram Ayam Kuah Kental Gurih ala Restoran

Resep Mie Siram Ayam Ala Resto yang Praktis (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan mie dengan cita rasa restoran tanpa harus keluar rumah? Mie siram ayam bisa menjadi pilihan menu yang patut dicoba. Hidangan ini menawarkan perpaduan mie yang sedikit kecokelatan dengan siraman kuah kental bercita rasa gurih. Tambahan potongan ayam, bakso, hati ayam, dan sayuran membuat sajian semakin lengkap serta menggugah selera. Selain rasanya lezat, bahan-bahan yang digunakan juga relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie siram ayam ala restoran yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Bahan-Bahan Mie Siram Ayam 1. Bahan tumisan dan kuah: 5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

1 sdm saus tiram

2 sdm tepung maizena

400 ml air

1 butir telur (opsional)

2 sdt gula pasir

1 sdt kaldu ayam bubuk 2. Bahan marinasi ayam: 150 gram paha ayam filet

1 sdt tepung maizena

¼ sdt garam

½ sdt gula pasir

⅛ sdt merica 3. Bahan isian: 30 gram hati ayam rebus

3 buah bakso sapi 4. Bahan tambahan: 1 batang daun bawang

½ buah bawang bombai

Sawi hijau secukupnya

1 sdt minyak wijen

2–3 porsi mie kering 5. Bahan pelengkap: Cabai rawit iris

Kecap asin secukupnya Cara Membuat Mie Siram Ayam ala Resto 1. Rebus mie terlebih dahulu Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie kering dan masak sampai tingkat kematangannya sesuai selera. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Tambahkan sedikit minyak, lalu aduk supaya mie tidak saling menempel. 2. Siapkan seluruh bahan Cincang bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya, iris bawang bombai, daun bawang, serta sawi hijau. Potong paha ayam filet menjadi bagian kecil. Campurkan dengan garam, gula, merica, dan tepung maizena. Aduk sampai bumbu melapisi ayam secara merata. Iris bakso sapi dan potong hati ayam rebus, kemudian sisihkan. 3. Tumis bumbu dan ayam Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan potongan ayam yang sudah dimarinasi. Masak sambil diaduk hingga ayam berubah warna dan matang. 4. Masukkan bahan isian Setelah ayam matang, tambahkan hati ayam, irisan bakso, bawang bombai, dan daun bawang. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan aromanya semakin harum. 5. Buat kuah gurih dan kental Tuangkan air ke dalam tumisan. Masukkan kecap asin, saus tiram, gula pasir, serta kaldu ayam bubuk. Aduk sampai bumbu larut dan tercampur dengan bahan lainnya. Di wadah terpisah, larutkan tepung maizena menggunakan sedikit air. Tuangkan larutan tersebut secara bertahap ke dalam kuah sambil terus diaduk hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. 6. Tambahkan sayuran dan telur Masukkan sawi hijau, kemudian aduk hingga layu. Jika menggunakan telur, kocok terlebih dahulu lalu tuangkan perlahan ke dalam kuah sambil diaduk ringan hingga membentuk serat-serat telur. Terakhir, tambahkan minyak wijen untuk memberikan aroma khas yang lebih harum. 7. Tumis mie sebelum disajikan Panaskan wajan terpisah dan beri sedikit minyak wijen. Masukkan mie yang sudah direbus, kemudian masak sebentar hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Langkah ini membuat tekstur dan aroma mie menjadi lebih menarik. 8. Sajikan mie siram ayam Letakkan mie di dalam mangkuk atau piring saji. Setelah itu, siram menggunakan kuah ayam kental lengkap dengan potongan ayam, bakso, hati ayam, dan sayuran. Tambahkan irisan cabai rawit serta kecap asin sesuai selera. Mie siram ayam ala restoran siap dinikmati selagi hangat! Dengan perpaduan kuah gurih, tekstur mie yang nikmat, serta aneka isian yang melimpah, hidangan ini cocok menjadi menu andalan keluarga. Tak perlu repot pergi ke restoran, kamu sudah bisa menghadirkan sajian mie siram ayam yang lezat dan menggugah selera dari dapur sendiri.