Rekomendasi 3 Tempat Ngopi di Solo yang Enak untuk Jadi Tempat Nongkrong Bareng Teman, Apa Saja Ya?

JawaPos.com – Tak hanya terkenal karena memiliki tempat kuliner yang enak, kota Solo juga memiliki beragam pilihan tempat ngopi yang enak untuk nongkrong.

Terdapat banyak kedai kopi kekinian di berbagai sudut kota Solo, tidak hanya menawarkan aneka minuman kopi dan camilan saja, sejumlah tempat juga menghadirkan suasana nyaman untuk berkumpul bersama dengan teman untuk menghabiskan waktu luang.

Bagi yang sedang berada di Solo dan ingin mencari tempat nongkrong, ada beberapa kedai kopi yang bisa masuk daftar kunjungan kamu.

Berikut rekomendasi tiga tempat ngopi di Solo yang enak dan menarik untuk dikunjungi bersama dengan teman.

1. 28 Coffee

28 Coffee merupakan salah satu kedai kopi yang menawarkan beragam pilihan minuman kopi dan tempat ngopi ini memiliki desain interior bergaya minimalis modern dengan suasana tempat yang nyaman dan kekinian. Tak heran tempat ngopi di 28 Coffee ini ramai dikunjungi anak-anak muda.

Dilansir dari akun Instagram @28coffee.id, tempat ngopi ini menawarkan banyak menu minuman, mulai dari coffee hingga non coffee, seperti aren latte, canela latte, dirty coffee, salted caramel, 28 seasalt, matcha, banana cookies, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu makanan di 28 Coffee, seperti tahu cabai garam, onion ring, beef lasagna, egg toast, chicken kailan rice, nasi goreng, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga minuman di 28 Coffee dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribu dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 24 ribu.