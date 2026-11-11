Wajib Dicoba di Rumah! Resep Bola Ubi Kopong yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Bola ubi kopong menjadi salah satu camilan yang banyak disukai orang, hal ini karena bola ubi kopong memiliki tekstur renyah dibagian luar tetapi kosong dan sedikit kenyal di bagian dalam.

Camilan ubi ini cocok dinikmati bersama dengan teh atau kopi hangat pada saat bersantai. Selain memiliki rasa yang manis alami dari ubi, bola ubi kopong ini juga cukup mudah dibuat di rumah karena menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (11/11), berikut ini resep untuk membuat bola ubi kopong yang enak dan praktis dibuat di rumah.

Bahan untuk membuat bola ubi kopong:

· 250 gram ubi cilembu

· 35 gram gula halus

· 85 gram tepung tapioka

· 15 gram maizena

· 1/4 sdt garam

· 1/2 sdt baking powder (double acting)

· 2-3 sdt air hangat yang sudah dicek konsistensi

Cara untuk membuat bola ubi kopong:

· Siapkan ubi cilembu dan kupas ubi cilembu, lalu potong ubi cilembu dan timbang ubi cilembu

· Jika sudah, taruh ubi cilembu ke dalam kukusan dan kukus hingga empuk dan matang

· Lalu taruh ubi cilembu ke wadah dan haluskan ubi cilembu hingga lembut

· Setelah itu, masukkan garam, tepung tapioka, tepung maizena, gula halus, baking powder, dan vanilla. Lalu uleni adonan hingga halus

· Jika tekstur adonan kering, tambahkan 1-2 sdt air hangat ke dalam wadah berisi adonan bola ubi kopong. Lalu aduk kembali adonan dan cek kembali, jika adonan masih kering tambahkan air. Pastikan adonan halus dan mudah untuk dibentuk

· Lalu bulatkan adonan dan timbang adonan seberat 15 gram

· Siapkan wajan dan tuang minyak, panaskan minyak di api kecil. Lalu masukkan bola ubi kopong dan goreng hingga bola ubi kopong mengembang dan sambil dipencet sesekali bola ubi kopong

· Masak bola ubi kopong sampai berubah warna menjadi keemasan

· Jika sudah, matikan api dan angkat bola ubi kopong, tiriskan bola ubi kopong

· Pindahkan bola ubi kopong ke dalam wadah

· Bola ubi kopong siap disajikan