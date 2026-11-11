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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 21.40 WIB

Wajib Dicoba di Rumah! Resep Bola Ubi Kopong yang Enak dan Praktis

Resep Bola Ubi Kopong yang Enak./ YouTube Luvita Ho - Image

Resep Bola Ubi Kopong yang Enak./ YouTube Luvita Ho

JawaPos.com – Bola ubi kopong menjadi salah satu camilan yang banyak disukai orang, hal ini karena bola ubi kopong memiliki tekstur renyah dibagian luar tetapi kosong dan sedikit kenyal di bagian dalam.

Camilan ubi ini cocok dinikmati bersama dengan teh atau kopi hangat pada saat bersantai. Selain memiliki rasa yang manis alami dari ubi, bola ubi kopong ini juga cukup mudah dibuat di rumah karena menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (11/11), berikut ini resep untuk membuat bola ubi kopong yang enak dan praktis dibuat di rumah.

Bahan untuk membuat bola ubi kopong:

·       250 gram ubi cilembu

·       35 gram gula halus

·       85 gram tepung tapioka

·       15 gram maizena

·       1/4 sdt garam

·       1/2 sdt baking powder (double acting)

Editor: Hanny Suwindari
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