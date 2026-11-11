Menu Favorit Keluarga! Resep Udang Asam Manis Ala Restoran dengan Bumbu yang Lezat

JawaPos.com – Udang asam manis menjadi hidangan seafood yang banyak digemari karena memiliki rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang menggugah selera.

Menu udang asam manis ini sering ditemukan di berbagai restoran seafood dan cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang atau malam bersama dengan keluarga.

Tak hanya memiliki rasa yang lezat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan sederhana dan bisa ditemukan di pasar maupun supermarket.

Proses untuk membuat menu udang asam manis pun tidak membutuhkan waktu lama, udang cukup dibersihkan, kemudian ditumis bersama dengan bumbu dan saus hingga matang serta tercampur merata.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (11/11), berikut resep udang asam manis ala restoran yang enak dan praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat udang asam manis:

· 10-12 ekor atau 300 gram udang besar

· 1/2 bawang bombay

· 3 bawang putih

· 3 bawang merah

· 1 ruas jahe

· 1 cabai merah besar

· 1 cabai merah hijau

· 1 batang daun bawang

· 100 ml air

· 1 sdm larutan maizena dan air

bahan untuk membuat saus:

· 3 sdm saus sambal

· 3 sdm saus tomat

· 1 sdm saus tiram

· 1 sdt cuka

· 1 sdt garam

· 1/4 sdt lada

· 2 sdt gula

· 10-12 ekor atau 300 gram udang besar

Cara untuk membuat udang asam manis:

· Cincang bawang putih dan bawang merah, sisihkan

· Potong jahe dan sisihkan

· Iris bawang bombay dan sisihkan

· Iris cabe merah dan cabe hijau besar, sisihkan

· Tuang saos, cuka, dan saus tiram ke dalam wadah. Aduk semua bahan hingga tercampur dengan merata

· Masukkan garam, lada, dan gula ke dalam wadah berisi saus. Aduk kembali hingga merata dan sisihkan

· Siapkan wajan dan tuang minyak atau margarin. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga wangi

· Jika sudah wangi, masukkan saus dan bawang bombay. Aduk hingga merata, masukkan cabe yang sudah diiris dan aduk kembali

· Tuang sedikit air dan aduk hingga merata. Masak hingga bumbu meresap

· Masukkan larutan maizena dan masukkan ke dalam wajan, aduk hingga bumbu mengental

· Masukkan udang dan aduk hingga bumbu meresap ke dalam udang

· Matikan api dan pindahkan udang asam manis ke dalam wadah

· Udang asam manis siap disajikan dengan nasi putih hangat