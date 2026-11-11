Menu Favorit Keluarga! Resep Udang Asam Manis Ala Restoran dengan Bumbu yang Lezat

JawaPos.com – Udang asam manis menjadi hidangan seafood yang banyak digemari karena memiliki rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang menggugah selera.

Menu udang asam manis ini sering ditemukan di berbagai restoran seafood dan cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang atau malam bersama dengan keluarga.

Tak hanya memiliki rasa yang lezat, hidangan ini juga cukup mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan sederhana dan bisa ditemukan di pasar maupun supermarket.

Proses untuk membuat menu udang asam manis pun tidak membutuhkan waktu lama, udang cukup dibersihkan, kemudian ditumis bersama dengan bumbu dan saus hingga matang serta tercampur merata.

Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho pada Rabu (11/11), berikut resep udang asam manis ala restoran yang enak dan praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat udang asam manis:

· 10-12 ekor atau 300 gram udang besar

· 1/2 bawang bombay

· 3 bawang putih